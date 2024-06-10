https://ria.ru/20240610/sholts-1952073424.html

Шольц признал плохие результаты правящей коалиции на выборах в ЕП

Шольц признал плохие результаты правящей коалиции на выборах в ЕП - РИА Новости, 10.06.2024

Шольц признал плохие результаты правящей коалиции на выборах в ЕП

Канцлер Германии Олаф Шольц признал плохие результаты правящей коалиции на прошедших выборах в Европарламент, об этом он заявил на пресс-конференции с... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T22:54

2024-06-10T22:54

2024-06-10T23:54

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БЕРЛИН, 10 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц признал плохие результаты правящей коалиции на прошедших выборах в Европарламент, об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Чили Габриэлем Боричем, ее трансляция велась на сайте правительства ФРГ."Результаты выборов для всех трех правящих партий плохие", — сказал политик.Шольц подчеркнул необходимость продолжать делать свою работу, чтобы заручиться большей поддержкой со стороны избирателей. По его словам, прорыв правых сил не может не беспокоить, а нынешняя ситуация "не должна стать обыденностью".При этом канцлер не стал отвечать на вопрос о личной ответственности за результаты и возможности проведения досрочных выборов. С 6 по 9 июня в странах Евросоюза проходили выборы в ЕП. По предварительным данным, победу в ФРГ одержал блок ХДС/ХСС, набрав 30 процентов голосов, на втором месте — правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 15,9 процента, социал-демократы Шольца набрали лишь 13,9 процента, показав худший результат в истории выборов в Европарламент. При этом вся правящая коалиция получила менее трети голосов.После этого в Германии начали звучать призывы провести досрочные выборы по примеру Франции. В частности, с таким заявлением выступил премьер-министр Баварии от оппозиционного ХСС. По его словам, стране нужна "перезагрузка".Тем не менее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что правительство не рассматривает перевыборы в качестве реакции на провал коалиционных сил.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле отметили успехи правых партий на выборах в ЕП и следят за этими процессами. Что касается назначения внеочередных парламентских выборов, в частности во Франции, то это — "внутреннее дело Парижа". Москва не вмешивается во внутренние дела других государств вопреки распространенной в Европе и США клевете, добавил чиновник.

https://ria.ru/20240610/germaniya-1951977397.html

https://ria.ru/20240610/europe-1952031445.html

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в мире, германия, чили, олаф шольц, габриэль борич, европарламент, хдс/хсс, евросоюз, франция, дмитрий песков