Шольц признал плохие результаты правящей коалиции на выборах в ЕП
Канцлер ФРГ Шольц признал плохие результаты правящей коалиции на выборах в ЕП
© AP Photo / Markus SchreiberОлаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 10 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц признал плохие результаты правящей коалиции на прошедших выборах в Европарламент, об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Чили Габриэлем Боричем, ее трансляция велась на сайте правительства ФРГ.
"Результаты выборов для всех трех правящих партий плохие", — сказал политик.
Шольц подчеркнул необходимость продолжать делать свою работу, чтобы заручиться большей поддержкой со стороны избирателей. По его словам, прорыв правых сил не может не беспокоить, а нынешняя ситуация "не должна стать обыденностью".
При этом канцлер не стал отвечать на вопрос о личной ответственности за результаты и возможности проведения досрочных выборов.
С 6 по 9 июня в странах Евросоюза проходили выборы в ЕП. По предварительным данным, победу в ФРГ одержал блок ХДС/ХСС, набрав 30 процентов голосов, на втором месте — правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 15,9 процента, социал-демократы Шольца набрали лишь 13,9 процента, показав худший результат в истории выборов в Европарламент. При этом вся правящая коалиция получила менее трети голосов.
После этого в Германии начали звучать призывы провести досрочные выборы по примеру Франции. В частности, с таким заявлением выступил премьер-министр Баварии от оппозиционного ХСС. По его словам, стране нужна "перезагрузка".
Накануне вечером Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации и объявил о роспуске нижней палаты парламента — Национального собрания. Первый тур пройдет 30 июня, второй — 7 июля. По последним данным, правая партия "Национальное объединение" набрала 32 процента голосов, тогда как партия главы государства "Возрождение" занимает второе место с 15,4 процента.
Тем не менее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что правительство не рассматривает перевыборы в качестве реакции на провал коалиционных сил.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле отметили успехи правых партий на выборах в ЕП и следят за этими процессами. Что касается назначения внеочередных парламентских выборов, в частности во Франции, то это — "внутреннее дело Парижа". Москва не вмешивается во внутренние дела других государств вопреки распространенной в Европе и США клевете, добавил чиновник.