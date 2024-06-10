Рейтинг@Mail.ru
Шольц признал плохие результаты правящей коалиции на выборах в ЕП - РИА Новости, 10.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:54 10.06.2024 (обновлено: 23:54 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/sholts-1952073424.html
Шольц признал плохие результаты правящей коалиции на выборах в ЕП
Шольц признал плохие результаты правящей коалиции на выборах в ЕП - РИА Новости, 10.06.2024
Шольц признал плохие результаты правящей коалиции на выборах в ЕП
Канцлер Германии Олаф Шольц признал плохие результаты правящей коалиции на прошедших выборах в Европарламент, об этом он заявил на пресс-конференции с... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T22:54
2024-06-10T23:54
в мире
германия
чили
олаф шольц
габриэль борич
европарламент
хдс/хсс
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901696930_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_55d69f247850e8748487b763ef710766.jpg
БЕРЛИН, 10 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц признал плохие результаты правящей коалиции на прошедших выборах в Европарламент, об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Чили Габриэлем Боричем, ее трансляция велась на сайте правительства ФРГ."Результаты выборов для всех трех правящих партий плохие", — сказал политик.Шольц подчеркнул необходимость продолжать делать свою работу, чтобы заручиться большей поддержкой со стороны избирателей. По его словам, прорыв правых сил не может не беспокоить, а нынешняя ситуация "не должна стать обыденностью".При этом канцлер не стал отвечать на вопрос о личной ответственности за результаты и возможности проведения досрочных выборов. С 6 по 9 июня в странах Евросоюза проходили выборы в ЕП. По предварительным данным, победу в ФРГ одержал блок ХДС/ХСС, набрав 30 процентов голосов, на втором месте — правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 15,9 процента, социал-демократы Шольца набрали лишь 13,9 процента, показав худший результат в истории выборов в Европарламент. При этом вся правящая коалиция получила менее трети голосов.После этого в Германии начали звучать призывы провести досрочные выборы по примеру Франции. В частности, с таким заявлением выступил премьер-министр Баварии от оппозиционного ХСС. По его словам, стране нужна "перезагрузка".Тем не менее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что правительство не рассматривает перевыборы в качестве реакции на провал коалиционных сил.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле отметили успехи правых партий на выборах в ЕП и следят за этими процессами. Что касается назначения внеочередных парламентских выборов, в частности во Франции, то это — "внутреннее дело Парижа". Москва не вмешивается во внутренние дела других государств вопреки распространенной в Европе и США клевете, добавил чиновник.
https://ria.ru/20240610/germaniya-1951977397.html
https://ria.ru/20240610/europe-1952031445.html
https://ria.ru/20240609/france-1951832938.html
германия
чили
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901696930_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_782ea68cf64b19fa742b96b8980bdbca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, чили, олаф шольц, габриэль борич, европарламент, хдс/хсс, евросоюз, франция, дмитрий песков
В мире, Германия, Чили, Олаф Шольц, Габриэль Борич, Европарламент, ХДС/ХСС, Евросоюз, Франция, Дмитрий Песков
Шольц признал плохие результаты правящей коалиции на выборах в ЕП

Канцлер ФРГ Шольц признал плохие результаты правящей коалиции на выборах в ЕП

© AP Photo / Markus SchreiberОлаф Шольц
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 10 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц признал плохие результаты правящей коалиции на прошедших выборах в Европарламент, об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Чили Габриэлем Боричем, ее трансляция велась на сайте правительства ФРГ.
"Результаты выборов для всех трех правящих партий плохие", — сказал политик.
Флаги Евросоюза и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Эксперт предрек поражение правящей коалиции ФРГ на следующих выборах в ЕП
Вчера, 15:51
Шольц подчеркнул необходимость продолжать делать свою работу, чтобы заручиться большей поддержкой со стороны избирателей. По его словам, прорыв правых сил не может не беспокоить, а нынешняя ситуация "не должна стать обыденностью".
При этом канцлер не стал отвечать на вопрос о личной ответственности за результаты и возможности проведения досрочных выборов.
С 6 по 9 июня в странах Евросоюза проходили выборы в ЕП. По предварительным данным, победу в ФРГ одержал блок ХДС/ХСС, набрав 30 процентов голосов, на втором месте — правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 15,9 процента, социал-демократы Шольца набрали лишь 13,9 процента, показав худший результат в истории выборов в Европарламент. При этом вся правящая коалиция получила менее трети голосов.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
МИД России прокомментировал итоги выборов в Европарламент
Вчера, 18:39
После этого в Германии начали звучать призывы провести досрочные выборы по примеру Франции. В частности, с таким заявлением выступил премьер-министр Баварии от оппозиционного ХСС. По его словам, стране нужна "перезагрузка".

Накануне вечером Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации и объявил о роспуске нижней палаты парламента — Национального собрания. Первый тур пройдет 30 июня, второй — 7 июля. По последним данным, правая партия "Национальное объединение" набрала 32 процента голосов, тогда как партия главы государства "Возрождение" занимает второе место с 15,4 процента.

Тем не менее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что правительство не рассматривает перевыборы в качестве реакции на провал коалиционных сил.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле отметили успехи правых партий на выборах в ЕП и следят за этими процессами. Что касается назначения внеочередных парламентских выборов, в частности во Франции, то это — "внутреннее дело Парижа". Москва не вмешивается во внутренние дела других государств вопреки распространенной в Европе и США клевете, добавил чиновник.
Изображение сгенерировано ИИ
Макрон допетушился: ультраправые общипали его до роспуска парламента
9 июня, 23:00
 
В миреГерманияЧилиОлаф ШольцГабриэль БоричЕвропарламентХДС/ХССЕвросоюзФранцияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала