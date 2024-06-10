https://ria.ru/20240610/shmidt-1951946362.html

Суд Варшавы выдал европейский ордер на арест судьи, выехавшего в Белоруссию

Суд Варшавы выдал европейский ордер на арест судьи, выехавшего в Белоруссию - РИА Новости, 10.06.2024

Суд Варшавы выдал европейский ордер на арест судьи, выехавшего в Белоруссию

Окружной суд Варшавы выдал европейский ордер на арест судьи Томаша Шмидта, выехавшего в Белоруссию, сообщила Национальная прокуратура Польши. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T14:04

2024-06-10T14:04

2024-06-10T15:36

в мире

белоруссия

томаш шмидт (судья)

польша

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александр лукашенко

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ВАРШАВА, 10 июн — РИА Новости. Окружной суд Варшавы выдал европейский ордер на арест судьи Томаша Шмидта, выехавшего в Белоруссию, сообщила Национальная прокуратура Польши."Суд по представлению прокурора выдал европейский ордер на арест Томаша Шмидта, подозреваемого в совершении преступления — шпионажа", — говорится в заявлении.Шестого мая судья второго отделения воеводского административного суда польской столицы Шмидт провел пресс-конференцию в Минске. Он заявил, что в знак протеста против политики его страны в отношении России и Белоруссии отказывается от должности и будет просить политического убежища у Александра Лукашенко. После этого Агентство внутренней безопасности Польши начало проверку судьи на предмет обладания секретной информацией, а Генпрокуратура — на предмет шпионажа. В итоге Дисциплинарный суд при Высшем административном суде республики удовлетворил ходатайство прокурора и дал согласие на привлечение Шмидта к уголовной ответственности, а также на его задержание и временный арест. Кроме того, Варшава обратилась за помощью в Интерпол, который, в свою очередь, отказался разыскивать судью. Там пояснили, что организация не разрешает обработку данных по своим каналам за действия против безопасности какой-либо страны, которые относятся к политическим преступлениям.

https://ria.ru/20240517/shmidt-1946590956.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, томаш шмидт (судья), польша, интерпол, александр лукашенко, варшава