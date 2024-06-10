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Суд Варшавы выдал европейский ордер на арест судьи, выехавшего в Белоруссию - РИА Новости, 10.06.2024
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14:04 10.06.2024 (обновлено: 15:36 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/shmidt-1951946362.html
Суд Варшавы выдал европейский ордер на арест судьи, выехавшего в Белоруссию
Суд Варшавы выдал европейский ордер на арест судьи, выехавшего в Белоруссию - РИА Новости, 10.06.2024
Суд Варшавы выдал европейский ордер на арест судьи, выехавшего в Белоруссию
Окружной суд Варшавы выдал европейский ордер на арест судьи Томаша Шмидта, выехавшего в Белоруссию, сообщила Национальная прокуратура Польши. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T14:04
2024-06-10T15:36
в мире
белоруссия
томаш шмидт (судья)
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интерпол
александр лукашенко
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ВАРШАВА, 10 июн — РИА Новости. Окружной суд Варшавы выдал европейский ордер на арест судьи Томаша Шмидта, выехавшего в Белоруссию, сообщила Национальная прокуратура Польши."Суд по представлению прокурора выдал европейский ордер на арест Томаша Шмидта, подозреваемого в совершении преступления — шпионажа", — говорится в заявлении.Шестого мая судья второго отделения воеводского административного суда польской столицы Шмидт провел пресс-конференцию в Минске. Он заявил, что в знак протеста против политики его страны в отношении России и Белоруссии отказывается от должности и будет просить политического убежища у Александра Лукашенко. После этого Агентство внутренней безопасности Польши начало проверку судьи на предмет обладания секретной информацией, а Генпрокуратура — на предмет шпионажа. В итоге Дисциплинарный суд при Высшем административном суде республики удовлетворил ходатайство прокурора и дал согласие на привлечение Шмидта к уголовной ответственности, а также на его задержание и временный арест. Кроме того, Варшава обратилась за помощью в Интерпол, который, в свою очередь, отказался разыскивать судью. Там пояснили, что организация не разрешает обработку данных по своим каналам за действия против безопасности какой-либо страны, которые относятся к политическим преступлениям.
https://ria.ru/20240517/shmidt-1946590956.html
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в мире, белоруссия, томаш шмидт (судья), польша, интерпол, александр лукашенко, варшава
В мире, Белоруссия, Томаш Шмидт (судья), Польша, Интерпол, Александр Лукашенко, Варшава
Суд Варшавы выдал европейский ордер на арест судьи, выехавшего в Белоруссию

Окружной суд Варшавы выдал ордер на арест судьи Шмидта, выехавшего в Белоруссию

© Sputnik / Василий МалашенковСудья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт
Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Sputnik / Василий Малашенков
Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт. Архивное фото
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ВАРШАВА, 10 июн — РИА Новости. Окружной суд Варшавы выдал европейский ордер на арест судьи Томаша Шмидта, выехавшего в Белоруссию, сообщила Национальная прокуратура Польши.
"Суд по представлению прокурора выдал европейский ордер на арест Томаша Шмидта, подозреваемого в совершении преступления — шпионажа", — говорится в заявлении.
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Шестого мая судья второго отделения воеводского административного суда польской столицы Шмидт провел пресс-конференцию в Минске. Он заявил, что в знак протеста против политики его страны в отношении России и Белоруссии отказывается от должности и будет просить политического убежища у Александра Лукашенко.
После этого Агентство внутренней безопасности Польши начало проверку судьи на предмет обладания секретной информацией, а Генпрокуратура — на предмет шпионажа. В итоге Дисциплинарный суд при Высшем административном суде республики удовлетворил ходатайство прокурора и дал согласие на привлечение Шмидта к уголовной ответственности, а также на его задержание и временный арест.
Кроме того, Варшава обратилась за помощью в Интерпол, который, в свою очередь, отказался разыскивать судью. Там пояснили, что организация не разрешает обработку данных по своим каналам за действия против безопасности какой-либо страны, которые относятся к политическим преступлениям.
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