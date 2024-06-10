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Замглавы РЖД может стать замминистра транспорта, пишут СМИ - РИА Новости, 10.06.2024
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05:26 10.06.2024
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Замглавы РЖД может стать замминистра транспорта, пишут СМИ
Замглавы РЖД может стать замминистра транспорта, пишут СМИ - РИА Новости, 10.06.2024
Замглавы РЖД может стать замминистра транспорта, пишут СМИ
Заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило может перейти на должность заместителя министра транспорта России, утверждает газета РБК, ссылаясь на два источника на РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T05:26
2024-06-10T05:26
россия
валентин иванов
андрей костюк
роман старовойт
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило может перейти на должность заместителя министра транспорта России, утверждает газета РБК, ссылаясь на два источника на транспортном рынке и источник, близкий к Минтрансу. Как рассказали газете несколько собеседников, Шило, вероятно, будет курировать вопросы железнодорожного транспорта вместо нынешнего замминистра Валентина Иванова, который, как утверждается, будет повышен до первого замминистра, а нынешний первый заместитель министра транспорта РФ Андрей Костюк покинет ведомство. "Решение находится в процессе формализации", - цитирует газета одного из собеседников. Еще один собеседник РБК отметил, что не знает, когда именно произойдут назначения. Издание также отмечает, что на момент публикации ему в Минтрансе и РЖД на запросы не ответили. Кроме того, запрос был направлен и в пресс-службу правительства, а представитель министра транспорта РФ Романа Старовойта отказался от комментариев.
https://ria.ru/20240604/mintrans-1950396696.html
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россия, валентин иванов, андрей костюк, роман старовойт, ржд, политика
Россия, Валентин Иванов, Андрей Костюк, Роман Старовойт, РЖД, Политика
Замглавы РЖД может стать замминистра транспорта, пишут СМИ

РБК: замглавы РЖД Шило может перейти на должность замминистра транспорта

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства транспорта РФ
Здание министерства транспорта РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства транспорта РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило может перейти на должность заместителя министра транспорта России, утверждает газета РБК, ссылаясь на два источника на транспортном рынке и источник, близкий к Минтрансу.
Как рассказали газете несколько собеседников, Шило, вероятно, будет курировать вопросы железнодорожного транспорта вместо нынешнего замминистра Валентина Иванова, который, как утверждается, будет повышен до первого замминистра, а нынешний первый заместитель министра транспорта РФ Андрей Костюк покинет ведомство.
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"Решение находится в процессе формализации", - цитирует газета одного из собеседников. Еще один собеседник РБК отметил, что не знает, когда именно произойдут назначения.
Издание также отмечает, что на момент публикации ему в Минтрансе и РЖД на запросы не ответили. Кроме того, запрос был направлен и в пресс-службу правительства, а представитель министра транспорта РФ Романа Старовойта отказался от комментариев.
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РоссияВалентин ИвановАндрей КостюкРоман СтаровойтРЖДПолитика
 
 
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