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Замглавы РЖД может стать замминистра транспорта, пишут СМИ

Замглавы РЖД может стать замминистра транспорта, пишут СМИ - РИА Новости, 10.06.2024

Замглавы РЖД может стать замминистра транспорта, пишут СМИ

Заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило может перейти на должность заместителя министра транспорта России, утверждает газета РБК, ссылаясь на два источника на РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T05:26

2024-06-10T05:26

2024-06-10T05:26

россия

валентин иванов

андрей костюк

роман старовойт

ржд

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило может перейти на должность заместителя министра транспорта России, утверждает газета РБК, ссылаясь на два источника на транспортном рынке и источник, близкий к Минтрансу. Как рассказали газете несколько собеседников, Шило, вероятно, будет курировать вопросы железнодорожного транспорта вместо нынешнего замминистра Валентина Иванова, который, как утверждается, будет повышен до первого замминистра, а нынешний первый заместитель министра транспорта РФ Андрей Костюк покинет ведомство. "Решение находится в процессе формализации", - цитирует газета одного из собеседников. Еще один собеседник РБК отметил, что не знает, когда именно произойдут назначения. Издание также отмечает, что на момент публикации ему в Минтрансе и РЖД на запросы не ответили. Кроме того, запрос был направлен и в пресс-службу правительства, а представитель министра транспорта РФ Романа Старовойта отказался от комментариев.

https://ria.ru/20240604/mintrans-1950396696.html

https://ria.ru/20240517/bespilotniki-1946802135.html

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россия, валентин иванов, андрей костюк, роман старовойт, ржд, политика