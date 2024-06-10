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В Севастополе заявили о фиаско ракетных атак ВСУ - РИА Новости, 10.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
03:18 10.06.2024 (обновлено: 03:19 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/sevastopol-1951848314.html
В Севастополе заявили о фиаско ракетных атак ВСУ
В Севастополе заявили о фиаско ракетных атак ВСУ - РИА Новости, 10.06.2024
В Севастополе заявили о фиаско ракетных атак ВСУ
Попытки украинских войск повлиять на ситуацию атаками дальнобойным оружием потерпят фиаско, будет наращена группировка сил ПВО, сказал в интервью РИА Новости на РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T03:18
2024-06-10T03:19
пмэф-2024
севастополь
украина
михаил развожаев
вооруженные силы украины
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Попытки украинских войск повлиять на ситуацию атаками дальнобойным оружием потерпят фиаско, будет наращена группировка сил ПВО, сказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Севастополя Михаил Развожаев. "Конечно, когда провалился вначале широко разрекламированный "контрнаступ" (ВСУ - ред), потом пошли другие неудачи, что сейчас - мы видим, что на фронте происходит. Политической верхушке украинской нужно чем-то перед спонсорами отчитываться. Поэтому эти вот дистанционные атаки, кроме шума, военного значения никакого не имеют, скорее приближены к террористическим актам, и уверен - то, что ничего не получается на фронте, - приводит к этим атакам. Поэтому было дано вначале большое количество дальнобойного оружия (Украине – ред), ракетных систем, а после было дано разрешение на его использование. Это приведет к тому, что будет наращена группировка сил ПВО, и этот способ врага влиять на ситуацию закончится фиаско", - сказал губернатор. Развожаев ранее отметил, что в целом обстановка в Севастополе из-за периодических ракетных атак, а также атак беспилотниками со стороны противника - напряженная, но контролируемая. Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240610/krym-1951847784.html
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севастополь, украина, михаил развожаев, вооруженные силы украины, безопасность
ПМЭФ-2024, Севастополь, Украина, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Севастополе заявили о фиаско ракетных атак ВСУ

Развожаев: попытки ВСУ повлиять на ситуацию дальнобойным оружием потерпят фиаско

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Попытки украинских войск повлиять на ситуацию атаками дальнобойным оружием потерпят фиаско, будет наращена группировка сил ПВО, сказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Конечно, когда провалился вначале широко разрекламированный "контрнаступ" (ВСУ - ред), потом пошли другие неудачи, что сейчас - мы видим, что на фронте происходит. Политической верхушке украинской нужно чем-то перед спонсорами отчитываться. Поэтому эти вот дистанционные атаки, кроме шума, военного значения никакого не имеют, скорее приближены к террористическим актам, и уверен - то, что ничего не получается на фронте, - приводит к этим атакам. Поэтому было дано вначале большое количество дальнобойного оружия (Украине – ред), ракетных систем, а после было дано разрешение на его использование. Это приведет к тому, что будет наращена группировка сил ПВО, и этот способ врага влиять на ситуацию закончится фиаско", - сказал губернатор.
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Развожаев ранее отметил, что в целом обстановка в Севастополе из-за периодических ракетных атак, а также атак беспилотниками со стороны противника - напряженная, но контролируемая.
Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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ПМЭФ-2024СевастопольУкраинаМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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