https://ria.ru/20240610/sevastopol-1951848314.html

В Севастополе заявили о фиаско ракетных атак ВСУ

В Севастополе заявили о фиаско ракетных атак ВСУ - РИА Новости, 10.06.2024

В Севастополе заявили о фиаско ракетных атак ВСУ

Попытки украинских войск повлиять на ситуацию атаками дальнобойным оружием потерпят фиаско, будет наращена группировка сил ПВО, сказал в интервью РИА Новости на РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T03:18

2024-06-10T03:18

2024-06-10T03:19

пмэф-2024

севастополь

украина

михаил развожаев

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827913255_0:114:3076:1844_1920x0_80_0_0_90f3d22179d52f152fd4ebad5ef73b45.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Попытки украинских войск повлиять на ситуацию атаками дальнобойным оружием потерпят фиаско, будет наращена группировка сил ПВО, сказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Севастополя Михаил Развожаев. "Конечно, когда провалился вначале широко разрекламированный "контрнаступ" (ВСУ - ред), потом пошли другие неудачи, что сейчас - мы видим, что на фронте происходит. Политической верхушке украинской нужно чем-то перед спонсорами отчитываться. Поэтому эти вот дистанционные атаки, кроме шума, военного значения никакого не имеют, скорее приближены к террористическим актам, и уверен - то, что ничего не получается на фронте, - приводит к этим атакам. Поэтому было дано вначале большое количество дальнобойного оружия (Украине – ред), ракетных систем, а после было дано разрешение на его использование. Это приведет к тому, что будет наращена группировка сил ПВО, и этот способ врага влиять на ситуацию закончится фиаско", - сказал губернатор. Развожаев ранее отметил, что в целом обстановка в Севастополе из-за периодических ракетных атак, а также атак беспилотниками со стороны противника - напряженная, но контролируемая. Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240610/krym-1951847784.html

https://ria.ru/20240609/spetsoperatsiya-1951820768.html

севастополь

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, украина, михаил развожаев, вооруженные силы украины, безопасность