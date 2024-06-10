https://ria.ru/20240610/samolety-1951909828.html

В Мумбае самолеты едва не столкнулись на одной взлетно-посадочной полосе

В Мумбае самолеты едва не столкнулись на одной взлетно-посадочной полосе - РИА Новости, 10.06.2024

В Мумбае самолеты едва не столкнулись на одной взлетно-посадочной полосе

Два пассажирских самолета едва не столкнулись в аэропорту индийского Мумбая при одновременных взлете и посадке на одну полосу, сообщил телеканал NDTV. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T11:59

2024-06-10T11:59

2024-06-10T12:42

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июн — РИА Новости. Два пассажирских самолета едва не столкнулись в аэропорту индийского Мумбая при одновременных взлете и посадке на одну полосу, сообщил телеканал NDTV. Рано утром 8 июня вылетевший из Индаура самолет A320neo авиакомпании IndiGo приземлился на взлетно-посадочной полосе в тот момент, когда с нее же взлетал А320neo Air India в Тируванантапурам. По данным телеканала, минимальное расстояние между самолетами составляло всего 509 метров.Главное управление гражданской авиации начало расследование и отстранило от работы авиадиспетчера, причастного к инциденту. Как отметили в ведомстве, диспетчерская служба может разрешить подобную посадку только в том случае, если есть уверенность, что приземляющийся самолет не коснется земли до тех пор, пока вылетающий не пересечет конец взлетно-посадочной полосы. В свою очередь, обе авиакомпании заявили, что их пилоты следовали инструкциям диспетчера. "AI657, следовавший из Мумбая в Тривандрум, 8 июня находился на взлете. Авиадиспетчерская служба разрешила самолету Air India выйти на взлетно-посадочную полосу, а затем дала разрешение на взлет. Самолет Air India продолжил взлет в соответствии с установленными процедурами", — заявил представитель Air India. Авиакомпания IndiGo также заявила, что командир соблюдал указания с земли. "Рейс IndiGo 6E 6053 из Индаура получил разрешение на посадку от управления воздушным движением в аэропорту Мумбай. Командир самолета продолжил заход на посадку и посадку, следуя инструкциям диспетчера управления полетами. В IndiGo безопасность пассажиров имеет для нас первостепенное значение, и мы сообщили об инциденте в соответствии с процедурой", — говорится в заявлении перевозчика.Видео инцидента начало широко распространяться накануне вечером и стало вирусным.

https://ria.ru/20240208/samolety-1926256908.html

https://ria.ru/20231121/samolet-1910712236.html

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ЧП с двумя самолетами на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Мумбаи Два самолета с пассажирами чуть не столкнулись в аэропорту индийского Мумбаи: один взлетал, другой в это же время садился на ту же полосу. Авиадиспетчера, допустившего такую рискованную ситуацию, отстранили от должности. 2024-06-10T11:59 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мумбаи, air india, indigo, airbus a320