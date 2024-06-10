https://ria.ru/20240610/samolety-1951858333.html

ВКС закупили новую партию самолетов Як-130

ВКС закупили новую партию самолетов Як-130 - РИА Новости, 10.06.2024

ВКС закупили новую партию самолетов Як-130

Иркутский авиазавод Объединенной авиастроительной корпорации (входит в "Ростех") передал Минобороны новую партию учебно-боевых самолетов Як-130, сообщили в... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T08:08

2024-06-10T08:08

2024-06-10T11:53

безопасность

россия

антон алиханов

юрий слюсарь

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

ростех

воздушно-космические силы россии

як-130

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Иркутский авиазавод Объединенной авиастроительной корпорации (входит в "Ростех") передал Минобороны новую партию учебно-боевых самолетов Як-130, сообщили в пресс-службе ОАК. "Авиационная техника прошла необходимые наземные и летные испытания и отправилась к месту постоянной дислокации", — говорится в релизе.В госкорпорации отметили, что Як-130 отличается маневренностью и современным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. На самолете можно отрабатывать условное или реальное применение вооружения типа "воздух — воздух" или "воздух — земля" в условиях, приближенных к боевой обстановке."В августе этого года Иркутский авиационный завод отметит свое 90-летие, и на протяжении всех этих лет выполнение государственного оборонного заказа оставалось одним из ключевых приоритетов предприятия", — заявил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.По его словам, сейчас значительные ресурсы завода сосредоточены на выполнении задач по поставкам истребителей Су-30СМ и учебно-боевых Як-130 под нужды армии и флота.

https://ria.ru/20230928/istrebitel-1899122500.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, антон алиханов, юрий слюсарь , объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, воздушно-космические силы россии, як-130, су-30см