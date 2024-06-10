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ВКС закупили новую партию самолетов Як-130 - РИА Новости, 10.06.2024
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08:08 10.06.2024 (обновлено: 11:53 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/samolety-1951858333.html
ВКС закупили новую партию самолетов Як-130
ВКС закупили новую партию самолетов Як-130 - РИА Новости, 10.06.2024
ВКС закупили новую партию самолетов Як-130
Иркутский авиазавод Объединенной авиастроительной корпорации (входит в "Ростех") передал Минобороны новую партию учебно-боевых самолетов Як-130, сообщили в... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T08:08
2024-06-10T11:53
безопасность
россия
антон алиханов
юрий слюсарь
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ростех
воздушно-космические силы россии
як-130
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Иркутский авиазавод Объединенной авиастроительной корпорации (входит в "Ростех") передал Минобороны новую партию учебно-боевых самолетов Як-130, сообщили в пресс-службе ОАК. "Авиационная техника прошла необходимые наземные и летные испытания и отправилась к месту постоянной дислокации", — говорится в релизе.В госкорпорации отметили, что Як-130 отличается маневренностью и современным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. На самолете можно отрабатывать условное или реальное применение вооружения типа "воздух — воздух" или "воздух — земля" в условиях, приближенных к боевой обстановке."В августе этого года Иркутский авиационный завод отметит свое 90-летие, и на протяжении всех этих лет выполнение государственного оборонного заказа оставалось одним из ключевых приоритетов предприятия", — заявил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.По его словам, сейчас значительные ресурсы завода сосредоточены на выполнении задач по поставкам истребителей Су-30СМ и учебно-боевых Як-130 под нужды армии и флота.
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безопасность, россия, антон алиханов, юрий слюсарь , объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, воздушно-космические силы россии, як-130, су-30см
Безопасность, Россия, Антон Алиханов, Юрий Слюсарь , Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ростех, Воздушно-космические силы России, Як-130, Су-30СМ
ВКС закупили новую партию самолетов Як-130

ОАК передала Минобороны новую партию учебно-боевых самолетов Як-130

© Фото : Объединенная авиастроительная корпорацияУчебно-боевой самолет Як-130, изготовленный Иркутским авиационным заводом Объединенной авиастроительной корпорации для Минобороны России
Учебно-боевой самолет Як-130, изготовленный Иркутским авиационным заводом Объединенной авиастроительной корпорации для Минобороны России - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Фото : Объединенная авиастроительная корпорация
Учебно-боевой самолет Як-130, изготовленный Иркутским авиационным заводом Объединенной авиастроительной корпорации для Минобороны России
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Иркутский авиазавод Объединенной авиастроительной корпорации (входит в "Ростех") передал Минобороны новую партию учебно-боевых самолетов Як-130, сообщили в пресс-службе ОАК.
"Авиационная техника прошла необходимые наземные и летные испытания и отправилась к месту постоянной дислокации", — говорится в релизе.

Учебно-боевой самолет Як-130 разработан в ОКБ Яковлева. Это базовый самолет для основной и повышенной подготовки летчиков ВКС. Он позволяет обучать пилотов боевых самолетов четвертого и пятого поколений.

В госкорпорации отметили, что Як-130 отличается маневренностью и современным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. На самолете можно отрабатывать условное или реальное применение вооружения типа "воздух — воздух" или "воздух — земля" в условиях, приближенных к боевой обстановке.
"В августе этого года Иркутский авиационный завод отметит свое 90-летие, и на протяжении всех этих лет выполнение государственного оборонного заказа оставалось одним из ключевых приоритетов предприятия", — заявил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.
По его словам, сейчас значительные ресурсы завода сосредоточены на выполнении задач по поставкам истребителей Су-30СМ и учебно-боевых Як-130 под нужды армии и флота.
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БезопасностьРоссияАнтон АлихановЮрий СлюсарьОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)РостехВоздушно-космические силы РоссииЯк-130Су-30СМ
 
 
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