https://ria.ru/20240610/rubl-1952022379.html

Рубль уверенно растет в начале недели к основным валютам

Рубль уверенно растет в начале недели к основным валютам - РИА Новости, 10.06.2024

Рубль уверенно растет в начале недели к основным валютам

Рубль в понедельник уверенно растет против доллара и юаня и особенно – к евро, отыгрывая ослабление евровалюты на форексе, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T17:51

2024-06-10T17:51

2024-06-10T17:51

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

цены на нефть

россия

дмитрий бабин

бкс мир инвестиций

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Рубль в понедельник уверенно растет против доллара и юаня и особенно – к евро, отыгрывая ослабление евровалюты на форексе, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 17.39 мск падает на 57 копеек, до 88,78 рубля, юаня – на 6 копеек, до 12,2 рубля, евро – теряет 1,18 рубля, до 95,4 рубля. Объем торгов юанями составляет 116,7 миллиарда рублей против 30,9 миллиарда по евро и 61,5 миллиарда по доллару. Доллар при этом снижается к рублю на 0,7%, юань – на 0,5%, евро – теряет 1,2%. Рубль получает поддержку Курс рубля в понедельник уверенно растет, особенно укрепляясь к европейской валюте на фоне ее ослабления на форексе на 0,58%, до 1,0737 доллара. Валюта РФ после коррекционного снижения в пятницу вернулась к росту в направлении максимумов (против доллара и юаня) с января, установленных в конце мая. Евро обновил минимум против рубля за год – с июня прошлого года. "Спрос на иностранную валюту остается относительно слабым, что может объясняться слишком медленным восстановлением импорта. В то же время предложение инвалюты по-прежнему стабильно благодаря большим обязательствам экспортеров по возврату валютной выручки", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Базовый сценарий для ЦБ РФ сейчас, скорее всего, выглядит как сохранение ключевой ставки на уровне 16% более года, а альтернативный сценарий предполагает новый шаг (как минимум один) в цикле повышения. В таких условиях неопределенность значительно возрастает, так как все предположения, основанные на исторических данных, теряют свою актуальность", - отмечают аналитики Райффайзенбанка, комментируя факторы курсообразования рубля. Прогнозы Поддержку курсу рубля продолжают оказывать продажи со стороны экспортеров, жесткая монетарная политика ЦБ РФ, а также продажи валюты со стороны регулятора (с 7 июня они выросли до 8,1 миллиарда рублей с 6,25 миллиарда), отмечает Антон Пустовойтов из УК "Первая". "В краткосрочной перспективе мы ожидаем курс в диапазоне 87,5-90,5 рубля за доллар", - добавляет он. Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург" считает, что пока для курса сохраняет свою актуальность диапазон в 88,5-90,5 рубля за доллар. Российский валютный рынок пока остается сбалансированным с точки зрения объема покупок и продаж инвалюты, сейчас для доллара на эту неделю ожидается диапазон колебаний в границах 88,5–89,5 рубля за доллар, говорит Бабин из "БКС Мир инвестиций".

https://ria.ru/20240610/torgovlya-1952021343.html

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экономика, цены на нефть, россия, дмитрий бабин, бкс мир инвестиций, центральный банк рф (цб рф), московская биржа