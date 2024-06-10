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Путин и Лукашенко поручили решить вопрос с роумингом к декабрю - РИА Новости, 10.06.2024
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19:24 10.06.2024 (обновлено: 21:09 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/rouming-1952042218.html
Путин и Лукашенко поручили решить вопрос с роумингом к декабрю
Путин и Лукашенко поручили решить вопрос с роумингом к декабрю - РИА Новости, 10.06.2024
Путин и Лукашенко поручили решить вопрос с роумингом к декабрю
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поручили решить вопрос отмены роуминга к декабрю, сообщил посол республики в Москве Дмитрий... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T19:24
2024-06-10T21:09
белоруссия
россия
александр лукашенко
владимир путин
в мире
технологии
международный союз электросвязи
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СМОЛЕНСК, 10 июн — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поручили решить вопрос отмены роуминга к декабрю, сообщил посол республики в Москве Дмитрий Крутой по итогам заседания группы высокого уровня Совета министров Союзного государства."Тема роуминга — одно из ключевых поручений лидеров наших стран. К 25-летию Союзного договора в декабре она должна быть решена", — сказал дипломат.Сегодня, по словам Крутого, стороны договорилась, что тарифы в роуминге России и Белоруссии не будут безлимитными, в противном случае это окажет высокую нагрузку на операторов обеих стран.Он также уточнил, что за основу будущего соглашения чиновники взяли усредненные данные Международного союза электросвязи."Это мировая статистика за прошлый год, по которой видно, что в среднем житель планеты Земля в роуминге пользуется тарифами, которые не превышают 300 минут исходящих звонков и 20-25 мегабайт трафика (в месяц). Примерно эту формулу мы &lt;...&gt; поручили нашим регуляторам", — пояснил посол.Как отметил дипломат, на базовые функции, например звонки в мессенджерах и использование навигатора, чтобы "не заблудиться в Минске", этих лимитов должно хватить.Теперь регуляторы и сотовые операторы двух стран должны рассчитать финансово-экономическую модель и утвердить ее, если она будет приемлемой, добавил он.Что касается уже достигнутых результатов, то сейчас, указал Крутой, пройден только первый этап — отменена плата за входящие звонки."Есть вопрос протоколов безопасности, он отдельно отрабатывается специализированными структурами. Есть экономический вопрос непосредственно самих тарифов", — сообщил посол.В конце мая Александр Лукашенко объявил о намерении отменить роуминг между Россией и Белоруссией. Об этом он заявил во время визита Владимира Путина в Минск. Глава республики подчеркнул, что страны многое делают для создания максимально благоприятных условий для взаимных поездок граждан, развития их контактов и прямого общения друг с другом.При этом работа по отмене роуминга ведется с 2017 года. Так, с 1 сентября 2021-го российские и белорусские операторы взаимодействуют на условиях сниженных ставок международного интерконнекта при роуминге, а с 1 апреля 2022 года отменили плату за определенное количество входящих вызовов.
https://ria.ru/20240606/overchuk-1950945834.html
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белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, в мире, технологии, международный союз электросвязи
Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, В мире, Технологии, Международный союз электросвязи, Союзное государство
Путин и Лукашенко поручили решить вопрос с роумингом к декабрю

Посол Крутой: Путин и Лукашенко поручили решить вопрос отмены роуминга к декабрю

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. Архивное фото
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СМОЛЕНСК, 10 июн — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поручили решить вопрос отмены роуминга к декабрю, сообщил посол республики в Москве Дмитрий Крутой по итогам заседания группы высокого уровня Совета министров Союзного государства.
"Тема роуминга — одно из ключевых поручений лидеров наших стран. К 25-летию Союзного договора в декабре она должна быть решена", — сказал дипломат.
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Сегодня, по словам Крутого, стороны договорилась, что тарифы в роуминге России и Белоруссии не будут безлимитными, в противном случае это окажет высокую нагрузку на операторов обеих стран.
Он также уточнил, что за основу будущего соглашения чиновники взяли усредненные данные Международного союза электросвязи.
"Это мировая статистика за прошлый год, по которой видно, что в среднем житель планеты Земля в роуминге пользуется тарифами, которые не превышают 300 минут исходящих звонков и 20-25 мегабайт трафика (в месяц). Примерно эту формулу мы <...> поручили нашим регуляторам", — пояснил посол.
Как отметил дипломат, на базовые функции, например звонки в мессенджерах и использование навигатора, чтобы "не заблудиться в Минске", этих лимитов должно хватить.
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Теперь регуляторы и сотовые операторы двух стран должны рассчитать финансово-экономическую модель и утвердить ее, если она будет приемлемой, добавил он.
Что касается уже достигнутых результатов, то сейчас, указал Крутой, пройден только первый этап — отменена плата за входящие звонки.
"Есть вопрос протоколов безопасности, он отдельно отрабатывается специализированными структурами. Есть экономический вопрос непосредственно самих тарифов", — сообщил посол.
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При этом работа по отмене роуминга ведется с 2017 года. Так, с 1 сентября 2021-го российские и белорусские операторы взаимодействуют на условиях сниженных ставок международного интерконнекта при роуминге, а с 1 апреля 2022 года отменили плату за определенное количество входящих вызовов.
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