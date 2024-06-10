https://ria.ru/20240610/rouming-1952042218.html

Путин и Лукашенко поручили решить вопрос с роумингом к декабрю

Путин и Лукашенко поручили решить вопрос с роумингом к декабрю - РИА Новости, 10.06.2024

Путин и Лукашенко поручили решить вопрос с роумингом к декабрю

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поручили решить вопрос отмены роуминга к декабрю, сообщил посол республики в Москве Дмитрий... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T19:24

2024-06-10T19:24

2024-06-10T21:09

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международный союз электросвязи

союзное государство

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СМОЛЕНСК, 10 июн — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поручили решить вопрос отмены роуминга к декабрю, сообщил посол республики в Москве Дмитрий Крутой по итогам заседания группы высокого уровня Совета министров Союзного государства."Тема роуминга — одно из ключевых поручений лидеров наших стран. К 25-летию Союзного договора в декабре она должна быть решена", — сказал дипломат.Сегодня, по словам Крутого, стороны договорилась, что тарифы в роуминге России и Белоруссии не будут безлимитными, в противном случае это окажет высокую нагрузку на операторов обеих стран.Он также уточнил, что за основу будущего соглашения чиновники взяли усредненные данные Международного союза электросвязи."Это мировая статистика за прошлый год, по которой видно, что в среднем житель планеты Земля в роуминге пользуется тарифами, которые не превышают 300 минут исходящих звонков и 20-25 мегабайт трафика (в месяц). Примерно эту формулу мы <...> поручили нашим регуляторам", — пояснил посол.Как отметил дипломат, на базовые функции, например звонки в мессенджерах и использование навигатора, чтобы "не заблудиться в Минске", этих лимитов должно хватить.Теперь регуляторы и сотовые операторы двух стран должны рассчитать финансово-экономическую модель и утвердить ее, если она будет приемлемой, добавил он.Что касается уже достигнутых результатов, то сейчас, указал Крутой, пройден только первый этап — отменена плата за входящие звонки."Есть вопрос протоколов безопасности, он отдельно отрабатывается специализированными структурами. Есть экономический вопрос непосредственно самих тарифов", — сообщил посол.В конце мая Александр Лукашенко объявил о намерении отменить роуминг между Россией и Белоруссией. Об этом он заявил во время визита Владимира Путина в Минск. Глава республики подчеркнул, что страны многое делают для создания максимально благоприятных условий для взаимных поездок граждан, развития их контактов и прямого общения друг с другом.При этом работа по отмене роуминга ведется с 2017 года. Так, с 1 сентября 2021-го российские и белорусские операторы взаимодействуют на условиях сниженных ставок международного интерконнекта при роуминге, а с 1 апреля 2022 года отменили плату за определенное количество входящих вызовов.

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https://ria.ru/20230329/rouming-1861418353.html

https://ria.ru/20240524/sng-1948190410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, в мире, технологии, международный союз электросвязи