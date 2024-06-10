https://ria.ru/20240610/ritter-1951841590.html

Риттер пока не решил, обращаться ли в суд из-за изъятия паспорта

Риттер пока не решил, обращаться ли в суд из-за изъятия паспорта - РИА Новости, 10.06.2024

Риттер пока не решил, обращаться ли в суд из-за изъятия паспорта

Экс-офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер пока не решил, обращаться ли в суд в связи с изъятием у него паспорта - он заявил РИА... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T01:00

2024-06-10T01:00

2024-06-10T01:00

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НЬЮ-ЙОРК, 10 июн - РИА Новости. Экс-офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер пока не решил, обращаться ли в суд в связи с изъятием у него паспорта - он заявил РИА Новости, что предстоит сперва разобраться в том, что именно произошло и почему. Ранее Риттер заявил РИА Новости, что сотрудники таможенно-пограничной службы США изъяли его паспорт "по приказу" госдепа при посадке в самолет, не дав вылететь в Россию на ПМЭФ. Риттер пообещал оспорить решение об изъятии у него паспорта властями США. В ответ на вопрос о том, собирается ди он обращаться в суд, Риттер сказал: "Сначала мне нужно точно определить, что произошло, почему и на каком основании". Отвечая на уточняющий вопрос о том, понятно ли точно, что произошло, экс-разведчик заявил: "Официально сказать нечего".

https://ria.ru/20240604/napolitano-1950534094.html

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в мире, сша, россия, скотт риттер