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Риттер пока не решил, обращаться ли в суд из-за изъятия паспорта - РИА Новости, 10.06.2024
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01:00 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/ritter-1951841590.html
Риттер пока не решил, обращаться ли в суд из-за изъятия паспорта
Риттер пока не решил, обращаться ли в суд из-за изъятия паспорта - РИА Новости, 10.06.2024
Риттер пока не решил, обращаться ли в суд из-за изъятия паспорта
Экс-офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер пока не решил, обращаться ли в суд в связи с изъятием у него паспорта - он заявил РИА... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T01:00
2024-06-10T01:00
в мире
сша
россия
скотт риттер
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НЬЮ-ЙОРК, 10 июн - РИА Новости. Экс-офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер пока не решил, обращаться ли в суд в связи с изъятием у него паспорта - он заявил РИА Новости, что предстоит сперва разобраться в том, что именно произошло и почему. Ранее Риттер заявил РИА Новости, что сотрудники таможенно-пограничной службы США изъяли его паспорт "по приказу" госдепа при посадке в самолет, не дав вылететь в Россию на ПМЭФ. Риттер пообещал оспорить решение об изъятии у него паспорта властями США. В ответ на вопрос о том, собирается ди он обращаться в суд, Риттер сказал: "Сначала мне нужно точно определить, что произошло, почему и на каком основании". Отвечая на уточняющий вопрос о том, понятно ли точно, что произошло, экс-разведчик заявил: "Официально сказать нечего".
https://ria.ru/20240604/napolitano-1950534094.html
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в мире, сша, россия, скотт риттер
В мире, США, Россия, Скотт Риттер
Риттер пока не решил, обращаться ли в суд из-за изъятия паспорта

Экс-разведчик Риттер пока не решил, обращаться ли в суд из-за изъятия паспорта

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАмериканский военный эксперт Скотт Риттер
Американский военный эксперт Скотт Риттер - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Американский военный эксперт Скотт Риттер. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 10 июн - РИА Новости. Экс-офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер пока не решил, обращаться ли в суд в связи с изъятием у него паспорта - он заявил РИА Новости, что предстоит сперва разобраться в том, что именно произошло и почему.
Ранее Риттер заявил РИА Новости, что сотрудники таможенно-пограничной службы США изъяли его паспорт "по приказу" госдепа при посадке в самолет, не дав вылететь в Россию на ПМЭФ. Риттер пообещал оспорить решение об изъятии у него паспорта властями США.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Наполитано заявил, что не был с Риттером, когда того сняли с рейса в Россию
4 июня, 23:47
В ответ на вопрос о том, собирается ди он обращаться в суд, Риттер сказал: "Сначала мне нужно точно определить, что произошло, почему и на каком основании".
Отвечая на уточняющий вопрос о том, понятно ли точно, что произошло, экс-разведчик заявил: "Официально сказать нечего".
Американский военный эксперт Скотт Риттер - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Запад создает в СМИ восприятие России как врага, заявил Риттер
7 июня, 15:59
 
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