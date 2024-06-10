https://ria.ru/20240610/risk-1951838629.html
Россиян предупредили о настоящих рисках высоких процентов по вкладам
Россиян предупредили о настоящих рисках высоких процентов по вкладам - РИА Новости, 10.06.2024
Россиян предупредили о настоящих рисках высоких процентов по вкладам
В условиях высокой ключевой ставки банки привлекают граждан вкладами с большой доходностью. Однако последствия таких ставок могут быть опасны и для простых... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T02:15
2024-06-10T02:15
2024-06-10T02:15
экономика
россия
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В условиях высокой ключевой ставки банки привлекают граждан вкладами с большой доходностью. Однако последствия таких ставок могут быть опасны и для простых клиентов, рассказал в интервью агентству "Прайм" основатель сервиса “Кредчек” Эльман Мехтиев.Если доля депозитов с высокой процентной ставкой в портфеле банка будет большой, могут реализоваться так называемые "процентные ножницы": когда расходы по процентам выше, чем доходы по ним. “И это, в свою очередь, может привести к невозможности исполнения банком своих обязательств, в том числе и по депозитам”, — указывает Мехтиев.Граждане могут уменьшить для себя такие риски за счет размещения на депозиты сумм, в общей сложности не превышающих гарантированные Системой страхования вкладов 1,4 миллиона рублей, включая будущие проценты. “То есть, если размещать на депозит на 6 месяцев под ставку 18 процентов годовых с выплатой процентов в конце срока, с учетом процентов первоначальная сумма не должна превышать 1 млн 284 тыс. рублей”, — разъясняет финансист.Для физических лиц повышенный доход по вкладам означает возможность гарантированно "заработать" достаточно значимые суммы. Однако высокая ставка по депозитам означает и высокую ставку по кредитам, что приведет к снижению возможности физлиц использовать кредиты для решения финансовых проблем.
https://ria.ru/20240603/vklad-1950069270.html
https://ria.ru/20240517/vklad-1946561001.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Россиян предупредили о настоящих рисках высоких процентов по вкладам
Финансист Мехтиев: вклады с большой доходностью могут быть опасны для клиентов
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости.
В условиях высокой ключевой ставки банки привлекают граждан вкладами с большой доходностью. Однако последствия таких ставок могут быть опасны и для простых клиентов, рассказал в интервью
агентству "Прайм" основатель сервиса “Кредчек” Эльман Мехтиев.
Если доля депозитов с высокой процентной ставкой в портфеле банка будет большой, могут реализоваться так называемые "процентные ножницы": когда расходы по процентам выше, чем доходы по ним. “И это, в свою очередь, может привести к невозможности исполнения банком своих обязательств, в том числе и по депозитам”, — указывает Мехтиев.
Граждане могут уменьшить для себя такие риски за счет размещения на депозиты сумм, в общей сложности не превышающих гарантированные Системой страхования вкладов 1,4 миллиона рублей, включая будущие проценты. “То есть, если размещать на депозит на 6 месяцев под ставку 18 процентов годовых с выплатой процентов в конце срока, с учетом процентов первоначальная сумма не должна превышать 1 млн 284 тыс. рублей”, — разъясняет финансист.
Для физических лиц повышенный доход по вкладам означает возможность гарантированно "заработать" достаточно значимые суммы. Однако высокая ставка по депозитам означает и высокую ставку по кредитам, что приведет к снижению возможности физлиц использовать кредиты для решения финансовых проблем.