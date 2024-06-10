https://ria.ru/20240610/pvo-1951856675.html

Силы ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над Брянской областью

Силы ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над Брянской областью - РИА Новости, 10.06.2024

Силы ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над Брянской областью

Три украинских беспилотника уничтожены над Навлинским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T07:45

2024-06-10T07:45

2024-06-10T07:50

специальная военная операция на украине

россия

брянская область

безопасность

навлинский район

александр богомаз

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Три украинских беспилотника уничтожены над Навлинским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Навлинским районом силами министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

брянская область

навлинский район

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2024

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россия, брянская область, безопасность, навлинский район, александр богомаз