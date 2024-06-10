https://ria.ru/20240610/pvo-1951856675.html
Силы ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над Брянской областью
Силы ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над Брянской областью - РИА Новости, 10.06.2024
Силы ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над Брянской областью
Три украинских беспилотника уничтожены над Навлинским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T07:45
2024-06-10T07:45
2024-06-10T07:50
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
безопасность
навлинский район
александр богомаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932590496_0:114:3086:1850_1920x0_80_0_0_be53601e4ee12239f37103f86b26d40e.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Три украинских беспилотника уничтожены над Навлинским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Навлинским районом силами министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
брянская область
навлинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932590496_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_746ffefb4d257f3176b1c2e45a2569bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, брянская область, безопасность, навлинский район, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Безопасность, Навлинский район, Александр Богомаз
Силы ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над Брянской областью
Богомаз: силы ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над Брянской областью