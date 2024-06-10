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УФСБ перехватило над ДНР за неделю более 230 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 10.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:07 10.06.2024 (обновлено: 07:08 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/pvo-1951854950.html
УФСБ перехватило над ДНР за неделю более 230 беспилотников ВСУ
УФСБ перехватило над ДНР за неделю более 230 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 10.06.2024
УФСБ перехватило над ДНР за неделю более 230 беспилотников ВСУ
За прошедшую неделю УФСБ России по ДНР над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой, Шахтёрском и Волновахой пресечена работа 237 украинских беспилотников, сообщили РИА... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T07:07
2024-06-10T07:08
россия
донецкая народная республика
волноваха
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. За прошедшую неделю УФСБ России по ДНР над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой, Шахтёрском и Волновахой пресечена работа 237 украинских беспилотников, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой, Шахтёрском и Волновахой обнаружено и перехвачено 237 украинских беспилотников", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Как отмечается в ведомстве, системой РЭБ "Купол" в Кировском и Петровском районах Донецка поражены 3 вражеских дрона, несущих на себе самодельные взрывные устройства, один из которых был дополнительно заминирован, также вблизи Волновахи и улице Бирюзова в Донецке подавлены два коптера типа "Баба Яга", в том числе один под управлением системы "Starlink", вооруженные противотанковыми авиационными бомбами. Взрывотехники УФСБ с помощью специальных технических средств обезвредили беспилотники и уничтожили взрывоопасные предметы накладными зарядами на месте, сообщают в УФСБ России по ДНР.
https://ria.ru/20240609/spetsoperatsiya-1951820768.html
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россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, волноваха, безопасность, вооруженные силы рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Донецкая Народная Республика, Волноваха, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
УФСБ перехватило над ДНР за неделю более 230 беспилотников ВСУ

УФСБ за неделю перехватило 237 беспилотников ВСУ над городами ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования
Работа мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. За прошедшую неделю УФСБ России по ДНР над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой, Шахтёрском и Волновахой пресечена работа 237 украинских беспилотников, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой, Шахтёрском и Волновахой обнаружено и перехвачено 237 украинских беспилотников", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Военнослужащий группировки войск Центр ВС России совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Корнет на Авдеевском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
"Достигла цели". На Западе признали неприятную правду о спецоперации
Вчера, 20:40
Как отмечается в ведомстве, системой РЭБ "Купол" в Кировском и Петровском районах Донецка поражены 3 вражеских дрона, несущих на себе самодельные взрывные устройства, один из которых был дополнительно заминирован, также вблизи Волновахи и улице Бирюзова в Донецке подавлены два коптера типа "Баба Яга", в том числе один под управлением системы "Starlink", вооруженные противотанковыми авиационными бомбами.
Взрывотехники УФСБ с помощью специальных технических средств обезвредили беспилотники и уничтожили взрывоопасные предметы накладными зарядами на месте, сообщают в УФСБ России по ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВолновахаБезопасностьВооруженные силы РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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