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УФСБ перехватило над ДНР за неделю более 230 беспилотников ВСУ
УФСБ перехватило над ДНР за неделю более 230 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 10.06.2024
УФСБ перехватило над ДНР за неделю более 230 беспилотников ВСУ
За прошедшую неделю УФСБ России по ДНР над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой, Шахтёрском и Волновахой пресечена работа 237 украинских беспилотников, сообщили РИА... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T07:07
2024-06-10T07:07
2024-06-10T07:08
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волноваха
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. За прошедшую неделю УФСБ России по ДНР над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой, Шахтёрском и Волновахой пресечена работа 237 украинских беспилотников, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой, Шахтёрском и Волновахой обнаружено и перехвачено 237 украинских беспилотников", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Как отмечается в ведомстве, системой РЭБ "Купол" в Кировском и Петровском районах Донецка поражены 3 вражеских дрона, несущих на себе самодельные взрывные устройства, один из которых был дополнительно заминирован, также вблизи Волновахи и улице Бирюзова в Донецке подавлены два коптера типа "Баба Яга", в том числе один под управлением системы "Starlink", вооруженные противотанковыми авиационными бомбами. Взрывотехники УФСБ с помощью специальных технических средств обезвредили беспилотники и уничтожили взрывоопасные предметы накладными зарядами на месте, сообщают в УФСБ России по ДНР.
https://ria.ru/20240609/spetsoperatsiya-1951820768.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, донецкая народная республика, волноваха, безопасность, вооруженные силы рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Донецкая Народная Республика, Волноваха, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
УФСБ перехватило над ДНР за неделю более 230 беспилотников ВСУ
УФСБ за неделю перехватило 237 беспилотников ВСУ над городами ДНР