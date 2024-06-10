https://ria.ru/20240610/pvo-1951854950.html

УФСБ перехватило над ДНР за неделю более 230 беспилотников ВСУ

УФСБ перехватило над ДНР за неделю более 230 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 10.06.2024

УФСБ перехватило над ДНР за неделю более 230 беспилотников ВСУ

За прошедшую неделю УФСБ России по ДНР над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой, Шахтёрском и Волновахой пресечена работа 237 украинских беспилотников, сообщили РИА... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T07:07

2024-06-10T07:07

2024-06-10T07:08

россия

донецкая народная республика

волноваха

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. За прошедшую неделю УФСБ России по ДНР над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой, Шахтёрском и Волновахой пресечена работа 237 украинских беспилотников, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой, Шахтёрском и Волновахой обнаружено и перехвачено 237 украинских беспилотников", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Как отмечается в ведомстве, системой РЭБ "Купол" в Кировском и Петровском районах Донецка поражены 3 вражеских дрона, несущих на себе самодельные взрывные устройства, один из которых был дополнительно заминирован, также вблизи Волновахи и улице Бирюзова в Донецке подавлены два коптера типа "Баба Яга", в том числе один под управлением системы "Starlink", вооруженные противотанковыми авиационными бомбами. Взрывотехники УФСБ с помощью специальных технических средств обезвредили беспилотники и уничтожили взрывоопасные предметы накладными зарядами на месте, сообщают в УФСБ России по ДНР.

https://ria.ru/20240609/spetsoperatsiya-1951820768.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

волноваха

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россия, донецкая народная республика, волноваха, безопасность, вооруженные силы рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)