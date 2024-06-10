https://ria.ru/20240610/putin-1952045235.html

Путин провел разговор с президентом Бразилии

Путин провел разговор с президентом Бразилии - РИА Новости, 10.06.2024

Путин провел разговор с президентом Бразилии

Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва выразили заинтересованность в углублении успешно развивающегося стратегического... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T19:37

2024-06-10T19:37

2024-06-10T19:49

бразилия

владимир путин

луис инасиу лула да силва

брикс

россия

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949866338_0:171:2048:1323_1920x0_80_0_0_9bc45e6cd79efa8a905844e85048329a.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва выразили заинтересованность в углублении успешно развивающегося стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Федеративной Республики Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. Выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем углублении успешно развивающегося стратегического партнерства России и Бразилии по всем основным направлениям. Условлено, в частности, продолжить тесное взаимодействие двух стран с учетом председательства в текущем году России в БРИКС и Бразилии в "Группе двадцати", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240610/ukraina-1952043052.html

бразилия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

бразилия, владимир путин, луис инасиу лула да силва, брикс, россия, политика