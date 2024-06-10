Рейтинг@Mail.ru
Путин провел разговор с президентом Бразилии - РИА Новости, 10.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:37 10.06.2024 (обновлено: 19:49 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/putin-1952045235.html
Путин провел разговор с президентом Бразилии
Путин провел разговор с президентом Бразилии - РИА Новости, 10.06.2024
Путин провел разговор с президентом Бразилии
Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва выразили заинтересованность в углублении успешно развивающегося стратегического... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T19:37
2024-06-10T19:49
бразилия
владимир путин
луис инасиу лула да силва
брикс
россия
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949866338_0:171:2048:1323_1920x0_80_0_0_9bc45e6cd79efa8a905844e85048329a.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва выразили заинтересованность в углублении успешно развивающегося стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Федеративной Республики Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. Выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем углублении успешно развивающегося стратегического партнерства России и Бразилии по всем основным направлениям. Условлено, в частности, продолжить тесное взаимодействие двух стран с учетом председательства в текущем году России в БРИКС и Бразилии в "Группе двадцати", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240610/ukraina-1952043052.html
бразилия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949866338_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_fe5ab69dd2710b0dc993f4a54f88b09e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бразилия, владимир путин, луис инасиу лула да силва, брикс, россия, политика
Бразилия, Владимир Путин, Луис Инасиу Лула да Силва, БРИКС, Россия, Политика
Путин провел разговор с президентом Бразилии

Путин и Лула да Силва выразили интерес в углублении стратегического партнерства

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва выразили заинтересованность в углублении успешно развивающегося стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Федеративной Республики Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. Выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем углублении успешно развивающегося стратегического партнерства России и Бразилии по всем основным направлениям. Условлено, в частности, продолжить тесное взаимодействие двух стран с учетом председательства в текущем году России в БРИКС и Бразилии в "Группе двадцати", - говорится в сообщении.
Совместное фотографирование участников совещания министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Главы МИД БРИКС приветствовали предложения по урегулированию на Украине
Вчера, 19:27
 
БразилияВладимир ПутинЛуис Инасиу Лула да СилваБРИКСРоссияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала