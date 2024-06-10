https://ria.ru/20240610/putin-1952045235.html
Путин провел разговор с президентом Бразилии
Путин провел разговор с президентом Бразилии - РИА Новости, 10.06.2024
Путин провел разговор с президентом Бразилии
Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва выразили заинтересованность в углублении успешно развивающегося стратегического... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T19:37
2024-06-10T19:37
2024-06-10T19:49
бразилия
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луис инасиу лула да силва
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва выразили заинтересованность в углублении успешно развивающегося стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Федеративной Республики Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. Выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем углублении успешно развивающегося стратегического партнерства России и Бразилии по всем основным направлениям. Условлено, в частности, продолжить тесное взаимодействие двух стран с учетом председательства в текущем году России в БРИКС и Бразилии в "Группе двадцати", - говорится в сообщении.
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бразилия, владимир путин, луис инасиу лула да силва, брикс, россия, политика
Бразилия, Владимир Путин, Луис Инасиу Лула да Силва, БРИКС, Россия, Политика
Путин провел разговор с президентом Бразилии
Путин и Лула да Силва выразили интерес в углублении стратегического партнерства