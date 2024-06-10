https://ria.ru/20240610/putin-1951922506.html
В Кремле не сожалеют о встрече Путина со СМИ из недружественных стран
В Кремле не сожалеют о встрече Путина со СМИ из недружественных стран - РИА Новости, 10.06.2024
В Кремле не сожалеют о встрече Путина со СМИ из недружественных стран
В Кремле не разочарованы встречей президента РФ Владимира Путина с представителями СМИ недружественных стран в рамках ПМЭФ, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T12:41
2024-06-10T12:41
2024-06-10T12:50
пмэф-2024
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россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В Кремле не разочарованы встречей президента РФ Владимира Путина с представителями СМИ недружественных стран в рамках ПМЭФ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, в Кремле нет таких ни сожалений, ни разочарований. С такой точкой зрения не согласны", - сказал Песков, у которого поинтересовались, были ли в Кремле разочарованы вопросами журналистов из недружественных стран в ходе встречи с ними Путина в рамках Петербургского международного экономического форума. Ранее в среду на полях ПМЭФ президент России Владимир Путин провел беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней в том числе приняли участие представители недружественных стран.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
ПМЭФ-2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле не сожалеют о встрече Путина со СМИ из недружественных стран
Песков: в Кремле не разочарованы встречей Путина со СМИ из недружественных стран
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В Кремле не разочарованы встречей президента РФ Владимира Путина с представителями СМИ недружественных стран в рамках ПМЭФ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, в Кремле нет таких ни сожалений, ни разочарований. С такой точкой зрения не согласны", - сказал Песков, у которого поинтересовались, были ли в Кремле разочарованы вопросами журналистов из недружественных стран в ходе встречи с ними Путина в рамках Петербургского международного экономического форума.
Ранее в среду на полях ПМЭФ президент России Владимир Путин провел беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней в том числе приняли участие представители недружественных стран.