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В Кремле не сожалеют о встрече Путина со СМИ из недружественных стран - РИА Новости, 10.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
12:41 10.06.2024 (обновлено: 12:50 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/putin-1951922506.html
В Кремле не сожалеют о встрече Путина со СМИ из недружественных стран
В Кремле не сожалеют о встрече Путина со СМИ из недружественных стран - РИА Новости, 10.06.2024
В Кремле не сожалеют о встрече Путина со СМИ из недружественных стран
В Кремле не разочарованы встречей президента РФ Владимира Путина с представителями СМИ недружественных стран в рамках ПМЭФ, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T12:41
2024-06-10T12:50
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политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В Кремле не разочарованы встречей президента РФ Владимира Путина с представителями СМИ недружественных стран в рамках ПМЭФ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, в Кремле нет таких ни сожалений, ни разочарований. С такой точкой зрения не согласны", - сказал Песков, у которого поинтересовались, были ли в Кремле разочарованы вопросами журналистов из недружественных стран в ходе встречи с ними Путина в рамках Петербургского международного экономического форума. Ранее в среду на полях ПМЭФ президент России Владимир Путин провел беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней в том числе приняли участие представители недружественных стран.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
ПМЭФ-2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле не сожалеют о встрече Путина со СМИ из недружественных стран

Песков: в Кремле не разочарованы встречей Путина со СМИ из недружественных стран

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В Кремле не разочарованы встречей президента РФ Владимира Путина с представителями СМИ недружественных стран в рамках ПМЭФ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, в Кремле нет таких ни сожалений, ни разочарований. С такой точкой зрения не согласны", - сказал Песков, у которого поинтересовались, были ли в Кремле разочарованы вопросами журналистов из недружественных стран в ходе встречи с ними Путина в рамках Петербургского международного экономического форума.
Ранее в среду на полях ПМЭФ президент России Владимир Путин провел беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней в том числе приняли участие представители недружественных стран.
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