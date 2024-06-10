https://ria.ru/20240610/putin-1951922506.html

В Кремле не сожалеют о встрече Путина со СМИ из недружественных стран

В Кремле не сожалеют о встрече Путина со СМИ из недружественных стран - РИА Новости, 10.06.2024

В Кремле не сожалеют о встрече Путина со СМИ из недружественных стран

В Кремле не разочарованы встречей президента РФ Владимира Путина с представителями СМИ недружественных стран в рамках ПМЭФ, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T12:41

2024-06-10T12:41

2024-06-10T12:50

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В Кремле не разочарованы встречей президента РФ Владимира Путина с представителями СМИ недружественных стран в рамках ПМЭФ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, в Кремле нет таких ни сожалений, ни разочарований. С такой точкой зрения не согласны", - сказал Песков, у которого поинтересовались, были ли в Кремле разочарованы вопросами журналистов из недружественных стран в ходе встречи с ними Путина в рамках Петербургского международного экономического форума. Ранее в среду на полях ПМЭФ президент России Владимир Путин провел беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней в том числе приняли участие представители недружественных стран.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков