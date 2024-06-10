https://ria.ru/20240610/putin-1951917696.html

Путин вечером проведет международный телефонный разговор

Путин вечером проведет международный телефонный разговор - РИА Новости, 10.06.2024

Путин вечером проведет международный телефонный разговор

Президент РФ Владимир Путин в понедельник вечером проведет международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T12:27

2024-06-10T12:27

2024-06-10T12:27

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник вечером проведет международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент работает в Кремле. Сегодня вечером у президента запланирован международный телефонный разговор, мы будем вас информировать, как это обычно делаем", - сказал Песков. Он добавил, что до этого у президента пройдет целый ряд рабочих встреч и внутренних совещаний.

https://ria.ru/20240605/razgovor-1950747309.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин