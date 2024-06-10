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Путин вечером проведет международный телефонный разговор - РИА Новости, 10.06.2024
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12:27 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/putin-1951917696.html
Путин вечером проведет международный телефонный разговор
Путин вечером проведет международный телефонный разговор - РИА Новости, 10.06.2024
Путин вечером проведет международный телефонный разговор
Президент РФ Владимир Путин в понедельник вечером проведет международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T12:27
2024-06-10T12:27
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник вечером проведет международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент работает в Кремле. Сегодня вечером у президента запланирован международный телефонный разговор, мы будем вас информировать, как это обычно делаем", - сказал Песков. Он добавил, что до этого у президента пройдет целый ряд рабочих встреч и внутренних совещаний.
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин вечером проведет международный телефонный разговор

Песков: Путин вечером проведет международный телефонный разговор

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
 Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник вечером проведет международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент работает в Кремле. Сегодня вечером у президента запланирован международный телефонный разговор, мы будем вас информировать, как это обычно делаем", - сказал Песков.
Он добавил, что до этого у президента пройдет целый ряд рабочих встреч и внутренних совещаний.
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Путин провел телефонный разговор с премьером Индии
5 июня, 17:19
 
ПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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