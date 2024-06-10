https://ria.ru/20240610/putin-1951917696.html
Путин вечером проведет международный телефонный разговор
Путин вечером проведет международный телефонный разговор - РИА Новости, 10.06.2024
Путин вечером проведет международный телефонный разговор
Президент РФ Владимир Путин в понедельник вечером проведет международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T12:27
2024-06-10T12:27
2024-06-10T12:27
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579843863_0:0:2955:1662_1920x0_80_0_0_0ec7f524bf650b230a89e1cb3cc538c5.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник вечером проведет международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент работает в Кремле. Сегодня вечером у президента запланирован международный телефонный разговор, мы будем вас информировать, как это обычно делаем", - сказал Песков. Он добавил, что до этого у президента пройдет целый ряд рабочих встреч и внутренних совещаний.
https://ria.ru/20240605/razgovor-1950747309.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156082/45/1560824562_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_691fc58057ffdac8820520ddcfb4938f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин вечером проведет международный телефонный разговор
Песков: Путин вечером проведет международный телефонный разговор
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник вечером проведет международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент работает в Кремле. Сегодня вечером у президента запланирован международный телефонный разговор, мы будем вас информировать, как это обычно делаем", - сказал Песков.
Он добавил, что до этого у президента пройдет целый ряд рабочих встреч и внутренних совещаний.