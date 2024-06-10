https://ria.ru/20240610/putin-1951892963.html

Россия открыта для сотрудничества в сфере образования, заявил Путин

Россия открыта для сотрудничества в сфере образования, заявил Путин - РИА Новости, 10.06.2024

Россия открыта для сотрудничества в сфере образования, заявил Путин

Россия открыта для всестороннего сотрудничества в сфере образования и готова делиться своим опытом, в том числе с помощью различных обменов, сообщил президент... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T11:11

2024-06-10T11:11

2024-06-10T12:41

общество

россия

казань

владимир путин

сергей кравцов

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия открыта для всестороннего сотрудничества в сфере образования и готова делиться своим опытом, в том числе с помощью различных обменов, сообщил президент РФ Владимир Путин в приветственном слове к участникам международного форума министров образования "Формируя будущее". "Наша страна открыта для всестороннего сотрудничества в образовательной сфере и готова делиться своим богатым, во многом уникальным опытом. В том числе, развивая педагогические, студенческие и ученические обмены, участвуя в новых совместных проектах", - зачитал приветственное слово Путина министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Форум "Формируя будущее" проходит 10–11 июня в Казани. На мероприятии будут продемонстрированы успехи отечественной суверенной системы образования, представлен опыт организации учебного процесса.

https://ria.ru/20240517/putin-1946619085.html

россия

казань

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2024

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общество, россия, казань, владимир путин, сергей кравцов, навигатор абитуриента