https://ria.ru/20240610/putin-1951892963.html
Россия открыта для сотрудничества в сфере образования, заявил Путин
Россия открыта для сотрудничества в сфере образования, заявил Путин - РИА Новости, 10.06.2024
Россия открыта для сотрудничества в сфере образования, заявил Путин
Россия открыта для всестороннего сотрудничества в сфере образования и готова делиться своим опытом, в том числе с помощью различных обменов, сообщил президент... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T11:11
2024-06-10T11:11
2024-06-10T12:41
общество
россия
казань
владимир путин
сергей кравцов
навигатор абитуриента
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951509357_0:55:3213:1862_1920x0_80_0_0_4b62ac40aa8616e2732722c59c2f510a.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия открыта для всестороннего сотрудничества в сфере образования и готова делиться своим опытом, в том числе с помощью различных обменов, сообщил президент РФ Владимир Путин в приветственном слове к участникам международного форума министров образования "Формируя будущее". "Наша страна открыта для всестороннего сотрудничества в образовательной сфере и готова делиться своим богатым, во многом уникальным опытом. В том числе, развивая педагогические, студенческие и ученические обмены, участвуя в новых совместных проектах", - зачитал приветственное слово Путина министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Форум "Формируя будущее" проходит 10–11 июня в Казани. На мероприятии будут продемонстрированы успехи отечественной суверенной системы образования, представлен опыт организации учебного процесса.
https://ria.ru/20240517/putin-1946619085.html
россия
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951509357_482:0:3213:2048_1920x0_80_0_0_3b558cc631b09a0c972ee8f73c19e163.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, казань, владимир путин, сергей кравцов, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Казань, Владимир Путин, Сергей Кравцов, Навигатор абитуриента
Россия открыта для сотрудничества в сфере образования, заявил Путин
Путин: Россия готова сотрудничать в сфере образования и делиться опытом