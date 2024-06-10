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Россия открыта для сотрудничества в сфере образования, заявил Путин - РИА Новости, 10.06.2024
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11:11 10.06.2024 (обновлено: 12:41 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/putin-1951892963.html
Россия открыта для сотрудничества в сфере образования, заявил Путин
Россия открыта для сотрудничества в сфере образования, заявил Путин - РИА Новости, 10.06.2024
Россия открыта для сотрудничества в сфере образования, заявил Путин
Россия открыта для всестороннего сотрудничества в сфере образования и готова делиться своим опытом, в том числе с помощью различных обменов, сообщил президент... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T11:11
2024-06-10T12:41
общество
россия
казань
владимир путин
сергей кравцов
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия открыта для всестороннего сотрудничества в сфере образования и готова делиться своим опытом, в том числе с помощью различных обменов, сообщил президент РФ Владимир Путин в приветственном слове к участникам международного форума министров образования "Формируя будущее". "Наша страна открыта для всестороннего сотрудничества в образовательной сфере и готова делиться своим богатым, во многом уникальным опытом. В том числе, развивая педагогические, студенческие и ученические обмены, участвуя в новых совместных проектах", - зачитал приветственное слово Путина министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Форум "Формируя будущее" проходит 10–11 июня в Казани. На мероприятии будут продемонстрированы успехи отечественной суверенной системы образования, представлен опыт организации учебного процесса.
https://ria.ru/20240517/putin-1946619085.html
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общество, россия, казань, владимир путин, сергей кравцов, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Казань, Владимир Путин, Сергей Кравцов, Навигатор абитуриента
Россия открыта для сотрудничества в сфере образования, заявил Путин

Путин: Россия готова сотрудничать в сфере образования и делиться опытом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия открыта для всестороннего сотрудничества в сфере образования и готова делиться своим опытом, в том числе с помощью различных обменов, сообщил президент РФ Владимир Путин в приветственном слове к участникам международного форума министров образования "Формируя будущее".
"Наша страна открыта для всестороннего сотрудничества в образовательной сфере и готова делиться своим богатым, во многом уникальным опытом. В том числе, развивая педагогические, студенческие и ученические обмены, участвуя в новых совместных проектах", - зачитал приветственное слово Путина министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Форум "Формируя будущее" проходит 10–11 июня в Казани. На мероприятии будут продемонстрированы успехи отечественной суверенной системы образования, представлен опыт организации учебного процесса.
Президент России Владимир Путин выступает на встрече со студентами Харбинского политехнического университета. 17 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Путин рассказал, каким должно быть современное образование
17 мая, 11:42
 
ОбществоРоссияКазаньВладимир ПутинСергей КравцовНавигатор абитуриента
 
 
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