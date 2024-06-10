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Путин: Россия выступает за создание условий для раскрытия талантов молодежи - РИА Новости, 10.06.2024
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11:00 10.06.2024 (обновлено: 11:10 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/putin-1951889430.html
Путин: Россия выступает за создание условий для раскрытия талантов молодежи
Путин: Россия выступает за создание условий для раскрытия талантов молодежи - РИА Новости, 10.06.2024
Путин: Россия выступает за создание условий для раскрытия талантов молодежи
Россия твердо выступает за создание условий для раскрытия потенциала и талантов молодых людей, говорится в приветствии президента России Владимира Путина... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T11:00
2024-06-10T11:10
россия
общество
владимир путин
снг
брикс
сергей кравцов
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия твердо выступает за создание условий для раскрытия потенциала и талантов молодых людей, говорится в приветствии президента России Владимира Путина участникам II международного форума министров образования "Формируя будущее"."Мы твердо и последовательно выступаем за обеспечение гарантий реализации права каждого человека на получение образования согласно его потребностям и интересам, за создание условий, которые позволят молодому поколению максимально раскрыть свой потенциал и таланты", - зачитал приветствие главы государства зачитал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Путин отметил, что Россия продвигает эти идеи в самых разных интеграционных форматах, в частности, в рамках председательства РФ в БРИКС и СНГ в текущем году.
https://ria.ru/20240326/putin-1936030504.html
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россия, общество, владимир путин, снг, брикс, сергей кравцов
Россия, Общество, Владимир Путин, СНГ, БРИКС, Сергей Кравцов
Путин: Россия выступает за создание условий для раскрытия талантов молодежи

Путин: РФ твердо выступает за создание условий для раскрытия талантов молодежи

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия твердо выступает за создание условий для раскрытия потенциала и талантов молодых людей, говорится в приветствии президента России Владимира Путина участникам II международного форума министров образования "Формируя будущее".
"Мы твердо и последовательно выступаем за обеспечение гарантий реализации права каждого человека на получение образования согласно его потребностям и интересам, за создание условий, которые позволят молодому поколению максимально раскрыть свой потенциал и таланты", - зачитал приветствие главы государства зачитал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Путин отметил, что Россия продвигает эти идеи в самых разных интеграционных форматах, в частности, в рамках председательства РФ в БРИКС и СНГ в текущем году.
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения премий для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2023 года - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
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РоссияОбществоВладимир ПутинСНГБРИКССергей Кравцов
 
 
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