https://ria.ru/20240610/putin-1951889430.html

Путин: Россия выступает за создание условий для раскрытия талантов молодежи

Путин: Россия выступает за создание условий для раскрытия талантов молодежи - РИА Новости, 10.06.2024

Путин: Россия выступает за создание условий для раскрытия талантов молодежи

Россия твердо выступает за создание условий для раскрытия потенциала и талантов молодых людей, говорится в приветствии президента России Владимира Путина... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T11:00

2024-06-10T11:00

2024-06-10T11:10

россия

общество

владимир путин

снг

брикс

сергей кравцов

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия твердо выступает за создание условий для раскрытия потенциала и талантов молодых людей, говорится в приветствии президента России Владимира Путина участникам II международного форума министров образования "Формируя будущее"."Мы твердо и последовательно выступаем за обеспечение гарантий реализации права каждого человека на получение образования согласно его потребностям и интересам, за создание условий, которые позволят молодому поколению максимально раскрыть свой потенциал и таланты", - зачитал приветствие главы государства зачитал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Путин отметил, что Россия продвигает эти идеи в самых разных интеграционных форматах, в частности, в рамках председательства РФ в БРИКС и СНГ в текущем году.

https://ria.ru/20240326/putin-1936030504.html

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россия, общество, владимир путин, снг, брикс, сергей кравцов