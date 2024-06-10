Рейтинг@Mail.ru
В Самаре составили протокол после видео с ходившим по подоконнику ребенком - РИА Новости, 10.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/protokol-1951949338.html
В Самаре составили протокол после видео с ходившим по подоконнику ребенком
В Самаре составили протокол после видео с ходившим по подоконнику ребенком - РИА Новости, 10.06.2024
В Самаре составили протокол после видео с ходившим по подоконнику ребенком
Полиция составила административный протокол в отношении родителей в Самаре после видеоролика, на котором ребенок ходил по подоконнику у открытого окна. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T14:15
2024-06-10T14:15
происшествия
самара
россия
самарская область
гу мвд по самарской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951948181_0:0:311:176_1920x0_80_0_0_1c32864750820cbb94e9b952e46b4b43.jpg
САМАРА, 10 июн - РИА Новости. Полиция составила административный протокол в отношении родителей в Самаре после видеоролика, на котором ребенок ходил по подоконнику у открытого окна. В понедельник ряд местных Telegram-каналов опубликовал видео, на котором видно, как малыш ходил по подоконнику, несколько раз подходил к открытому окну. Очевидцы сообщают, что сняли видео в Самаре. "В отношении родителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ, также с родителями проведена беседа", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Самарской области.
https://ria.ru/20240602/zaderzhanie-1950035080.html
самара
россия
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951948181_0:0:311:234_1920x0_80_0_0_8cddd78ec3aa9f768ba499e164de5a35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, самара, россия, самарская область, гу мвд по самарской области
Происшествия, Самара, Россия, Самарская область, ГУ МВД по Самарской области
В Самаре составили протокол после видео с ходившим по подоконнику ребенком

МВД в Самаре составило протокол из-за видео с ходившим по подоконнику малышом

© Кадр видео из соцсетейСтоп-кадр видео, на котором видно как ребенок ходит по подоконнику у открытого окна в Самаре
Стоп-кадр видео, на котором видно как ребенок ходит по подоконнику у открытого окна в Самаре
© Кадр видео из соцсетей
Стоп-кадр видео, на котором видно как ребенок ходит по подоконнику у открытого окна в Самаре
Читать ria.ru в
САМАРА, 10 июн - РИА Новости. Полиция составила административный протокол в отношении родителей в Самаре после видеоролика, на котором ребенок ходил по подоконнику у открытого окна.
В понедельник ряд местных Telegram-каналов опубликовал видео, на котором видно, как малыш ходил по подоконнику, несколько раз подходил к открытому окну. Очевидцы сообщают, что сняли видео в Самаре.
"В отношении родителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ, также с родителями проведена беседа", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Самарской области.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
В Москве задержали женщину, оставившую своего малолетнего ребенка на улице
2 июня, 17:52
 
ПроисшествияСамараРоссияСамарская областьГУ МВД по Самарской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала