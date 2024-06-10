https://ria.ru/20240610/protokol-1951949338.html

В Самаре составили протокол после видео с ходившим по подоконнику ребенком

В Самаре составили протокол после видео с ходившим по подоконнику ребенком - РИА Новости, 10.06.2024

В Самаре составили протокол после видео с ходившим по подоконнику ребенком

Полиция составила административный протокол в отношении родителей в Самаре после видеоролика, на котором ребенок ходил по подоконнику у открытого окна. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T14:15

2024-06-10T14:15

2024-06-10T14:15

происшествия

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САМАРА, 10 июн - РИА Новости. Полиция составила административный протокол в отношении родителей в Самаре после видеоролика, на котором ребенок ходил по подоконнику у открытого окна. В понедельник ряд местных Telegram-каналов опубликовал видео, на котором видно, как малыш ходил по подоконнику, несколько раз подходил к открытому окну. Очевидцы сообщают, что сняли видео в Самаре. "В отношении родителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ, также с родителями проведена беседа", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Самарской области.

https://ria.ru/20240602/zaderzhanie-1950035080.html

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