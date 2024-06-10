https://ria.ru/20240610/prostranstvo-1952066516.html
МИД Финляндии запросил разъяснения по ситуации с российским самолетом
МИД Финляндии запросил разъяснения по ситуации с российским самолетом - РИА Новости, 10.06.2024
МИД Финляндии запросил разъяснения по ситуации с российским самолетом
МИД Финляндии связался с посольством России в Хельсинки и запросил разъяснения касательно подозрений в нарушении воздушного пространства страны в понедельник,... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T21:27
2024-06-10T21:27
2024-06-10T21:27
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. МИД Финляндии связался с посольством России в Хельсинки и запросил разъяснения касательно подозрений в нарушении воздушного пространства страны в понедельник, сообщает внешнеполитическое ведомство. Министерство обороны Финляндии ранее сообщило о подозрении в нарушении российским самолетом воздушного пространства страны в Финском заливе. "МИД Финляндии связался с посольством России в Хельсинки и запросил разъяснения по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства", - сказано в сообщении ММД в соцсети X. Предполагаемое нарушение воздушного пространства произошло утром 10 июня. Самолет находился в воздушном пространстве Финляндии около двух минут, в самой глубокой точке в 2,5 километра от границы, сообщало финское минобороны. Минобороны РФ ранее в понедельник заявило, что самолеты дальней авиации Ту-95мс и Ту-22м3 выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева и Норвежского морей, на отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители иностранных государств.
https://ria.ru/20240606/finlyandiya-1950952175.html
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в мире, финляндия, россия, хельсинки, ту-95, ту-22
В мире, Финляндия, Россия, Хельсинки, Ту-95, Ту-22
МИД Финляндии запросил разъяснения по ситуации с российским самолетом
МИД Финляндии запросил у посольства разъяснения по ситуации с самолетом РФ