https://ria.ru/20240610/prostranstvo-1952066516.html

МИД Финляндии запросил разъяснения по ситуации с российским самолетом

МИД Финляндии запросил разъяснения по ситуации с российским самолетом - РИА Новости, 10.06.2024

МИД Финляндии запросил разъяснения по ситуации с российским самолетом

МИД Финляндии связался с посольством России в Хельсинки и запросил разъяснения касательно подозрений в нарушении воздушного пространства страны в понедельник,... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T21:27

2024-06-10T21:27

2024-06-10T21:27

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. МИД Финляндии связался с посольством России в Хельсинки и запросил разъяснения касательно подозрений в нарушении воздушного пространства страны в понедельник, сообщает внешнеполитическое ведомство. Министерство обороны Финляндии ранее сообщило о подозрении в нарушении российским самолетом воздушного пространства страны в Финском заливе. "МИД Финляндии связался с посольством России в Хельсинки и запросил разъяснения по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства", - сказано в сообщении ММД в соцсети X. Предполагаемое нарушение воздушного пространства произошло утром 10 июня. Самолет находился в воздушном пространстве Финляндии около двух минут, в самой глубокой точке в 2,5 километра от границы, сообщало финское минобороны. Минобороны РФ ранее в понедельник заявило, что самолеты дальней авиации Ту-95мс и Ту-22м3 выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева и Норвежского морей, на отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители иностранных государств.

https://ria.ru/20240606/finlyandiya-1950952175.html

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в мире, финляндия, россия, хельсинки, ту-95, ту-22