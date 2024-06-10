https://ria.ru/20240610/prazdnik-1952004848.html
В Кремле не планируют торжественного приема ко Дню России
В Кремле не планируют торжественного приема ко Дню России - РИА Новости, 10.06.2024
В Кремле не планируют торжественного приема ко Дню России
Торжественного приема в Кремле в День России 12 июня не планируется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T16:53
2024-06-10T16:53
2024-06-10T16:53
россия
дмитрий песков
политика
день россии
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Торжественного приема в Кремле в День России 12 июня не планируется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет. Не планируется", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20240608/prazdnik-1869240397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, политика, день россии
Россия, Дмитрий Песков, Политика, День России
В Кремле не планируют торжественного приема ко Дню России
Песков: в Кремле не планируют торжественного приема 12 июня