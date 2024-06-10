https://ria.ru/20240610/prazdnik-1952004848.html

В Кремле не планируют торжественного приема ко Дню России

В Кремле не планируют торжественного приема ко Дню России - РИА Новости, 10.06.2024

В Кремле не планируют торжественного приема ко Дню России

Торжественного приема в Кремле в День России 12 июня не планируется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T16:53

2024-06-10T16:53

2024-06-10T16:53

россия

дмитрий песков

политика

день россии

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Торжественного приема в Кремле в День России 12 июня не планируется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет. Не планируется", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20240608/prazdnik-1869240397.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, дмитрий песков, политика, день россии