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В Кремле не планируют торжественного приема ко Дню России - РИА Новости, 10.06.2024
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16:53 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/prazdnik-1952004848.html
В Кремле не планируют торжественного приема ко Дню России
В Кремле не планируют торжественного приема ко Дню России - РИА Новости, 10.06.2024
В Кремле не планируют торжественного приема ко Дню России
Торжественного приема в Кремле в День России 12 июня не планируется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T16:53
2024-06-10T16:53
россия
дмитрий песков
политика
день россии
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Торжественного приема в Кремле в День России 12 июня не планируется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет. Не планируется", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
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россия, дмитрий песков, политика, день россии
Россия, Дмитрий Песков, Политика, День России
В Кремле не планируют торжественного приема ко Дню России

Песков: в Кремле не планируют торжественного приема 12 июня

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Торжественного приема в Кремле в День России 12 июня не планируется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет. Не планируется", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
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