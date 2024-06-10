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Посол России Копыркин вернулся в Ереван
Посол России Копыркин вернулся в Ереван - РИА Новости, 10.06.2024
Посол России Копыркин вернулся в Ереван
Посол России в Армении Сергей Копыркин, ранее вызванный в Москву для консультаций, вернулся в Ереван, рассказал РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T19:01
2024-06-10T19:01
2024-06-10T19:06
россия
сергей копыркин
михаил галузин
в мире
армения
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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СМОЛЕНСК, 10 июн - РИА Новости. Посол России в Армении Сергей Копыркин, ранее вызванный в Москву для консультаций, вернулся в Ереван, рассказал РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.О вызове российского посла в Ереване в Москву для консультаций в МИД РФ сообщили в конце мая."Сергей Павлович побывал на консультациях и, насколько я знаю, он уже в Ереване", - сказал Михаил Галузин агентству на полях заседания группы высокого уровня совета министров Союзного государства.Собеседник подчеркнул, что "вызов посла для консультаций - это абсолютно стандартная процедура, которая достаточно часто применяется".
https://ria.ru/20240609/protest-1951815452.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей копыркин, михаил галузин, в мире, армения, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Сергей Копыркин, Михаил Галузин, В мире, Армения, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Посол России Копыркин вернулся в Ереван
Замглавы МИД: посол Копыркин вернулся в Ереван после консультаций в Москве
СМОЛЕНСК, 10 июн - РИА Новости. Посол России в Армении Сергей Копыркин, ранее вызванный в Москву для консультаций, вернулся в Ереван, рассказал РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
О вызове российского посла в Ереване в Москву для консультаций в МИД РФ сообщили в конце мая.
"Сергей Павлович побывал на консультациях и, насколько я знаю, он уже в Ереване", - сказал Михаил Галузин агентству на полях заседания группы высокого уровня совета министров Союзного государства.
Собеседник подчеркнул, что "вызов посла для консультаций - это абсолютно стандартная процедура, которая достаточно часто применяется".