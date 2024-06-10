Рейтинг@Mail.ru
Посол России Копыркин вернулся в Ереван - РИА Новости, 10.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:01 10.06.2024 (обновлено: 19:06 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/posol-1952035713.html
Посол России Копыркин вернулся в Ереван
Посол России Копыркин вернулся в Ереван - РИА Новости, 10.06.2024
Посол России Копыркин вернулся в Ереван
Посол России в Армении Сергей Копыркин, ранее вызванный в Москву для консультаций, вернулся в Ереван, рассказал РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T19:01
2024-06-10T19:06
россия
сергей копыркин
михаил галузин
в мире
армения
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926392152_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_d9405361ee3d2b0aac315190d3c7ccbd.jpg
СМОЛЕНСК, 10 июн - РИА Новости. Посол России в Армении Сергей Копыркин, ранее вызванный в Москву для консультаций, вернулся в Ереван, рассказал РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.О вызове российского посла в Ереване в Москву для консультаций в МИД РФ сообщили в конце мая."Сергей Павлович побывал на консультациях и, насколько я знаю, он уже в Ереване", - сказал Михаил Галузин агентству на полях заседания группы высокого уровня совета министров Союзного государства.Собеседник подчеркнул, что "вызов посла для консультаций - это абсолютно стандартная процедура, которая достаточно часто применяется".
https://ria.ru/20240609/protest-1951815452.html
россия
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926392152_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_546fd425235cb146832a43a7c1f7f7cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей копыркин, михаил галузин, в мире, армения, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Сергей Копыркин, Михаил Галузин, В мире, Армения, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Посол России Копыркин вернулся в Ереван

Замглавы МИД: посол Копыркин вернулся в Ереван после консультаций в Москве

© Sputnik / Андраник Казарян | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол РФ в Армении Сергей Копыркин
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Армении Сергей Копыркин - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Sputnik / Андраник Казарян
Перейти в медиабанк
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Армении Сергей Копыркин. Архивное фото
Читать ria.ru в
СМОЛЕНСК, 10 июн - РИА Новости. Посол России в Армении Сергей Копыркин, ранее вызванный в Москву для консультаций, вернулся в Ереван, рассказал РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
О вызове российского посла в Ереване в Москву для консультаций в МИД РФ сообщили в конце мая.
"Сергей Павлович побывал на консультациях и, насколько я знаю, он уже в Ереване", - сказал Михаил Галузин агентству на полях заседания группы высокого уровня совета министров Союзного государства.
Собеседник подчеркнул, что "вызов посла для консультаций - это абсолютно стандартная процедура, которая достаточно часто применяется".
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
МИД России направил Армении ноту протеста из-за передачи помощи ВСУ
9 июня, 19:54
 
РоссияСергей КопыркинМихаил ГалузинВ миреАрменияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала