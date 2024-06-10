https://ria.ru/20240610/posol-1952035713.html

Посол России Копыркин вернулся в Ереван

Посол России Копыркин вернулся в Ереван - РИА Новости, 10.06.2024

Посол России Копыркин вернулся в Ереван

Посол России в Армении Сергей Копыркин, ранее вызванный в Москву для консультаций, вернулся в Ереван, рассказал РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T19:01

2024-06-10T19:01

2024-06-10T19:06

россия

сергей копыркин

михаил галузин

в мире

армения

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926392152_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_d9405361ee3d2b0aac315190d3c7ccbd.jpg

СМОЛЕНСК, 10 июн - РИА Новости. Посол России в Армении Сергей Копыркин, ранее вызванный в Москву для консультаций, вернулся в Ереван, рассказал РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.О вызове российского посла в Ереване в Москву для консультаций в МИД РФ сообщили в конце мая."Сергей Павлович побывал на консультациях и, насколько я знаю, он уже в Ереване", - сказал Михаил Галузин агентству на полях заседания группы высокого уровня совета министров Союзного государства.Собеседник подчеркнул, что "вызов посла для консультаций - это абсолютно стандартная процедура, которая достаточно часто применяется".

https://ria.ru/20240609/protest-1951815452.html

россия

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сергей копыркин, михаил галузин, в мире, армения, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)