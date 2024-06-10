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Посол Филиппин рассказал о работе над приемом платежей с российских карт

Посол Филиппин рассказал о работе над приемом платежей с российских карт - РИА Новости, 10.06.2024

Посол Филиппин рассказал о работе над приемом платежей с российских карт

Власти Филиппин изыскивают возможности для того, чтобы российские туристы в стране могли платить картой, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ филиппинский... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T11:43

2024-06-10T11:43

2024-06-10T11:43

экономика

технологии

филиппины

россия

москва

игорь байлен (посол филиппин в россии)

visa, inc.

mastercard, inc.

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Власти Филиппин изыскивают возможности для того, чтобы российские туристы в стране могли платить картой, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ филиппинский посол в Москве Игорь Байлен. "Сейчас я не могу сказать "да". Но мы смотрим на опыт других стран региона. И, безусловно, Филиппины должны обсуждать это с российскими властями. И Центробанк Филиппин, и министерство финансов изучают этот вопрос", - сказал Байлен на соответствующий вопрос. В начале марта 2022 года международные платежные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжили работать в РФ как обычно, так как функции по их обслуживанию выполняет НСПК - оператор платежной системы "Мир". При этом расплатиться картами Visa и MasterCard россияне за рубежом не могут.

https://ria.ru/20231130/mir-1912843817.html

филиппины

россия

москва

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экономика, технологии, филиппины, россия, москва, игорь байлен (посол филиппин в россии), visa, inc., mastercard, inc.