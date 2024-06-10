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Посол Филиппин рассказал о работе над приемом платежей с российских карт - РИА Новости, 10.06.2024
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11:43 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/posol-1951903072.html
Посол Филиппин рассказал о работе над приемом платежей с российских карт
Посол Филиппин рассказал о работе над приемом платежей с российских карт - РИА Новости, 10.06.2024
Посол Филиппин рассказал о работе над приемом платежей с российских карт
Власти Филиппин изыскивают возможности для того, чтобы российские туристы в стране могли платить картой, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ филиппинский... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T11:43
2024-06-10T11:43
экономика
технологии
филиппины
россия
москва
игорь байлен (посол филиппин в россии)
visa, inc.
mastercard, inc.
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Власти Филиппин изыскивают возможности для того, чтобы российские туристы в стране могли платить картой, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ филиппинский посол в Москве Игорь Байлен. "Сейчас я не могу сказать "да". Но мы смотрим на опыт других стран региона. И, безусловно, Филиппины должны обсуждать это с российскими властями. И Центробанк Филиппин, и министерство финансов изучают этот вопрос", - сказал Байлен на соответствующий вопрос. В начале марта 2022 года международные платежные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжили работать в РФ как обычно, так как функции по их обслуживанию выполняет НСПК - оператор платежной системы "Мир". При этом расплатиться картами Visa и MasterCard россияне за рубежом не могут.
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экономика, технологии, филиппины, россия, москва, игорь байлен (посол филиппин в россии), visa, inc., mastercard, inc.
Экономика, Технологии, Филиппины, Россия, Москва, Игорь Байлен (посол Филиппин в России), Visa, Inc., MasterCard, Inc.
Посол Филиппин рассказал о работе над приемом платежей с российских карт

Посол: Филиппины решают, как дать российским туристам возможность платить картой

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкБанковская карта МИР
Банковская карта МИР - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Банковская карта МИР. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Власти Филиппин изыскивают возможности для того, чтобы российские туристы в стране могли платить картой, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ филиппинский посол в Москве Игорь Байлен.
"Сейчас я не могу сказать "да". Но мы смотрим на опыт других стран региона. И, безусловно, Филиппины должны обсуждать это с российскими властями. И Центробанк Филиппин, и министерство финансов изучают этот вопрос", - сказал Байлен на соответствующий вопрос.
В начале марта 2022 года международные платежные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжили работать в РФ как обычно, так как функции по их обслуживанию выполняет НСПК - оператор платежной системы "Мир". При этом расплатиться картами Visa и MasterCard россияне за рубежом не могут.
Карта Мир - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Банки Лаоса начали принимать карты "Мир"
30 ноября 2023, 11:23
 
ЭкономикаТехнологииФилиппиныРоссияМоскваИгорь Байлен (посол Филиппин в России)Visa, Inc.MasterCard, Inc.
 
 
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