https://ria.ru/20240610/polsha-1952038000.html
Польша вернула буферную зону на границе с Белоруссией
Польша вернула буферную зону на границе с Белоруссией - РИА Новости, 10.06.2024
Польша вернула буферную зону на границе с Белоруссией
Правительство Польши приняло постановление, которое возвращает буферную зону на границе с Белоруссией, сообщил на пресс-конференции по итогам заседания кабмина... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T19:07
2024-06-10T19:07
2024-06-10T19:07
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ВАРШАВА, 10 июн – РИА Новости. Правительство Польши приняло постановление, которое возвращает буферную зону на границе с Белоруссией, сообщил на пресс-конференции по итогам заседания кабмина премьер-министр Дональд Туск. "Мы приняли постановление, практическим следствием которого является распоряжение МВД о создании буферной зоны на границе с Белоруссией", - сказал он, пообещав сообщить детали позднее. Как пояснил ранее министр национальной обороны республики Владислав Косиняк–Камыш. буферная зона вдоль границы будет действовать в 26 местах Гайновского и одном месте Белостокского районов. Здесь будет действовать особый режим. В частности, нельзя будет приближаться к границе ближе чем на 200 метров. По словам министра, восстановление буферной зоны необходимо для обеспечения лучшей защиты границы и повышения безопасности сотрудников". Ранее стало известно, что один из нелегальных мигрантов, пытаясь пересечь польско-белорусскую границу, ранил ножом польского солдата. Сообщается, что жизнь военнослужащего вне опасности. После этого инцидента премьер Туск анонсировал отправку дополнительных сил на границу. После начала миграционного кризиса у границ с Белоруссией в 2021 году Польша уже вводила буферную зону на границе. Данный режим был отменен после парламентских выборов осенью прошлого года.
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в мире, польша, белоруссия, дональд туск
В мире, Польша, Белоруссия, Дональд Туск
Польша вернула буферную зону на границе с Белоруссией
Правительство Польши вернуло буферную зону на границе с Белоруссией
ВАРШАВА, 10 июн – РИА Новости. Правительство Польши приняло постановление, которое возвращает буферную зону на границе с Белоруссией, сообщил на пресс-конференции по итогам заседания кабмина премьер-министр Дональд Туск.
"Мы приняли постановление, практическим следствием которого является распоряжение МВД о создании буферной зоны на границе с Белоруссией", - сказал он, пообещав сообщить детали позднее.
Как пояснил ранее министр национальной обороны республики Владислав Косиняк–Камыш. буферная зона вдоль границы будет действовать в 26 местах Гайновского и одном месте Белостокского районов. Здесь будет действовать особый режим. В частности, нельзя будет приближаться к границе ближе чем на 200 метров.
По словам министра, восстановление буферной зоны необходимо для обеспечения лучшей защиты границы и повышения безопасности сотрудников".
Ранее стало известно, что один из нелегальных мигрантов, пытаясь пересечь польско-белорусскую границу, ранил ножом польского солдата. Сообщается, что жизнь военнослужащего вне опасности. После этого инцидента премьер Туск анонсировал отправку дополнительных сил на границу.
После начала миграционного кризиса у границ с Белоруссией в 2021 году Польша уже вводила буферную зону на границе. Данный режим был отменен после парламентских выборов осенью прошлого года.