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Польский завод, на котором прогремел взрыв, производил оружие для ВСУ
Польский завод, на котором прогремел взрыв, производил оружие для ВСУ - РИА Новости, 10.06.2024
Польский завод, на котором прогремел взрыв, производил оружие для ВСУ
На польском заводе Mesko, где в понедельник прогремел взрыв, производили оружие и боеприпасы для украинской армии, сообщается на сайте предприятия. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T17:19
2024-06-10T17:19
2024-06-10T18:56
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. На польском заводе Mesko, где в понедельник прогремел взрыв, производили оружие и боеприпасы для украинской армии, сообщается на сайте предприятия.Согласно ранее опубликованным на портале данным, завод занимался выпуском переносных зенитных ракетных комплексов и танковых снарядов. Так, в 2022 году он заключил сделку с Минобороны США о продаже нескольких сотен ПЗРК Piorun для их дальнейшей передачи ВСУ. В 2023-м предприятие подписало контракт с украинской компанией ARTeM на производство 125-миллиметровых танковых боеприпасов.На сайте также уточняется, что сегодняшний взрыв прогремел около 10:00. Один человек погиб, другого доставили в больницу. Об инциденте ранее в понедельник сообщила радиостанция RMF FM со ссылкой на директора завода Эльжбету Сренявскую. По ее словам, ЧП произошло в Центре ракетного топлива, введенном в эксплуатацию несколько лет назад. Местная прокуратура начала расследование. Премьер-министр Польши Дональд Туск, в свою очередь, заявил, что власти не подозревают "внешние силы" в причастности к случившемуся.В конце мая заместитель министра обороны республики Цезарий Томчик указал, что Варшава продолжает передавать вооружение Украине и отправила уже 44 пакета военной помощи. По его словам, общие затраты на эти цели составили 15-20 миллиардов злотых (3,75—4 миллиарда долларов).
https://ria.ru/20240529/polsha-1949070670.html
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в мире, польша, украина, дональд туск, вооруженные силы украины, варшава, министерство обороны сша
В мире, Польша, Украина, Дональд Туск, Вооруженные силы Украины, Варшава, Министерство обороны США
Польский завод, на котором прогремел взрыв, производил оружие для ВСУ
На польском заводе Mesko, где в прогремел взрыв, производили боеприпасы для ВСУ