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Туск прокомментировал взрыв на оружейном заводе в Польше
Туск прокомментировал взрыв на оружейном заводе в Польше - РИА Новости, 10.06.2024
Туск прокомментировал взрыв на оружейном заводе в Польше
Польские власти не подозревают участия "внешних сил" во взрыве на оружейном заводе "Меско" на юге страны, заявил на пресс-конференции премьер-министр Польши... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T17:02
2024-06-10T17:02
2024-06-10T17:03
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ВАРШАВА, 10 июн – РИА Новости. Польские власти не подозревают участия "внешних сил" во взрыве на оружейном заводе "Меско" на юге страны, заявил на пресс-конференции премьер-министр Польши Дональд Туск. Ранее стало известно, что мощный взрыв произошел в центре ракетного топлива завода "Меско" в Свентокшиском воеводстве на юге Польши. Погиб 59-летний мужчина. Еще один человек пострадал. Пожарные потушили вспыхнувший в результате взрыва пожар. "Нет оснований полагать, что причастны какие-то внешние силы", - сказал он. Причины случившегося выясняются.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, дональд туск
В мире, Польша, Дональд Туск
Туск прокомментировал взрыв на оружейном заводе в Польше
Премьер Туск: внешние силы не причастны к взрыву на оружейном заводе "Меско"
ВАРШАВА, 10 июн – РИА Новости. Польские власти не подозревают участия "внешних сил" во взрыве на оружейном заводе "Меско" на юге страны, заявил на пресс-конференции премьер-министр Польши Дональд Туск.
Ранее стало известно, что мощный взрыв произошел в центре ракетного топлива завода "Меско" в Свентокшиском воеводстве на юге Польши. Погиб 59-летний мужчина. Еще один человек пострадал. Пожарные потушили вспыхнувший в результате взрыва пожар.
"Нет оснований полагать, что причастны какие-то внешние силы", - сказал он.
Причины случившегося выясняются.