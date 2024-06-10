https://ria.ru/20240610/polsha-1952007444.html

Туск прокомментировал взрыв на оружейном заводе в Польше

Туск прокомментировал взрыв на оружейном заводе в Польше - РИА Новости, 10.06.2024

Туск прокомментировал взрыв на оружейном заводе в Польше

Польские власти не подозревают участия "внешних сил" во взрыве на оружейном заводе "Меско" на юге страны, заявил на пресс-конференции премьер-министр Польши... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T17:02

2024-06-10T17:02

2024-06-10T17:03

в мире

польша

дональд туск

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ВАРШАВА, 10 июн – РИА Новости. Польские власти не подозревают участия "внешних сил" во взрыве на оружейном заводе "Меско" на юге страны, заявил на пресс-конференции премьер-министр Польши Дональд Туск. Ранее стало известно, что мощный взрыв произошел в центре ракетного топлива завода "Меско" в Свентокшиском воеводстве на юге Польши. Погиб 59-летний мужчина. Еще один человек пострадал. Пожарные потушили вспыхнувший в результате взрыва пожар. "Нет оснований полагать, что причастны какие-то внешние силы", - сказал он. Причины случившегося выясняются.

https://ria.ru/20230927/vzryv-1898988846.html

польша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, дональд туск