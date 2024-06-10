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Туск прокомментировал взрыв на оружейном заводе в Польше - РИА Новости, 10.06.2024
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17:02 10.06.2024 (обновлено: 17:03 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/polsha-1952007444.html
Туск прокомментировал взрыв на оружейном заводе в Польше
Туск прокомментировал взрыв на оружейном заводе в Польше - РИА Новости, 10.06.2024
Туск прокомментировал взрыв на оружейном заводе в Польше
Польские власти не подозревают участия "внешних сил" во взрыве на оружейном заводе "Меско" на юге страны, заявил на пресс-конференции премьер-министр Польши... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T17:02
2024-06-10T17:03
в мире
польша
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ВАРШАВА, 10 июн – РИА Новости. Польские власти не подозревают участия "внешних сил" во взрыве на оружейном заводе "Меско" на юге страны, заявил на пресс-конференции премьер-министр Польши Дональд Туск. Ранее стало известно, что мощный взрыв произошел в центре ракетного топлива завода "Меско" в Свентокшиском воеводстве на юге Польши. Погиб 59-летний мужчина. Еще один человек пострадал. Пожарные потушили вспыхнувший в результате взрыва пожар. "Нет оснований полагать, что причастны какие-то внешние силы", - сказал он. Причины случившегося выясняются.
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в мире, польша, дональд туск
В мире, Польша, Дональд Туск
Туск прокомментировал взрыв на оружейном заводе в Польше

Премьер Туск: внешние силы не причастны к взрыву на оружейном заводе "Меско"

© AP Photo / Mindaugas KulbisПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 10 июн – РИА Новости. Польские власти не подозревают участия "внешних сил" во взрыве на оружейном заводе "Меско" на юге страны, заявил на пресс-конференции премьер-министр Польши Дональд Туск.
Ранее стало известно, что мощный взрыв произошел в центре ракетного топлива завода "Меско" в Свентокшиском воеводстве на юге Польши. Погиб 59-летний мужчина. Еще один человек пострадал. Пожарные потушили вспыхнувший в результате взрыва пожар.
"Нет оснований полагать, что причастны какие-то внешние силы", - сказал он.
Причины случившегося выясняются.
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