https://ria.ru/20240610/polsha-1951884074.html

Избирком Польши подтвердил победу "Гражданской платформы" на выборах в ЕП

Избирком Польши подтвердил победу "Гражданской платформы" на выборах в ЕП - РИА Новости, 10.06.2024

Избирком Польши подтвердил победу "Гражданской платформы" на выборах в ЕП

Официальные результаты выборов депутатов Европейского парламента подтвердили победу правящей в Польше "Гражданской платформы", свидетельствуют данные,... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T10:37

2024-06-10T10:37

2024-06-10T12:50

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ВАРШАВА, 10 июн - РИА Новости. Официальные результаты выборов депутатов Европейского парламента подтвердили победу правящей в Польше "Гражданской платформы", свидетельствуют данные, представленные Государственной избирательной комиссией. В воскресенье в Польше проходило голосование на выборах депутатов Европейского парламента. Гражданам страны нужно было выбрать 53 депутата Европарламента на 5-летний срок. По данным Госизбиркома после обработки 100% избирательных бюллетеней, "Гражданская коалиция" набрала 37,05% голосов избирателей. За ней следует крупнейшая оппозиционная партия "Право и справедливость" с 36,16% голосов. Тройку лидеров замыкает коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" - 12,8%. Коалиция "Третий путь" набрала 6,91% голосов, а "Левые" – 6,3%. Остальные политические силы не получат депутатских мандатов. Среди них "Беспартийное самоуправление" - 0,93% голосов и "Polexit" - 0,25%. По сравнению с выборами 2009 года "Право и справедливость значительно ухудшила свой результат. Тогда эта партия получила 45,38% голосов избирателей. Почти в три раза свой результат улучшила "Конфедерация". В 2019 году эта коалиция получила 4,55% голосов избирателей.

https://ria.ru/20231016/polsha-1902958346.html

https://ria.ru/20240609/polsha-1951830203.html

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в мире, польша, европарламент, право и справедливость, покушение на премьер-министра словакии фицо, выборы в европарламент — 2024