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Избирком Польши подтвердил победу "Гражданской платформы" на выборах в ЕП - РИА Новости, 10.06.2024
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10:37 10.06.2024 (обновлено: 12:50 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/polsha-1951884074.html
Избирком Польши подтвердил победу "Гражданской платформы" на выборах в ЕП
Избирком Польши подтвердил победу "Гражданской платформы" на выборах в ЕП - РИА Новости, 10.06.2024
Избирком Польши подтвердил победу "Гражданской платформы" на выборах в ЕП
Официальные результаты выборов депутатов Европейского парламента подтвердили победу правящей в Польше "Гражданской платформы", свидетельствуют данные,... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T10:37
2024-06-10T12:50
в мире
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европарламент
право и справедливость
покушение на премьер-министра словакии фицо
выборы в европарламент — 2024
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ВАРШАВА, 10 июн - РИА Новости. Официальные результаты выборов депутатов Европейского парламента подтвердили победу правящей в Польше "Гражданской платформы", свидетельствуют данные, представленные Государственной избирательной комиссией. В воскресенье в Польше проходило голосование на выборах депутатов Европейского парламента. Гражданам страны нужно было выбрать 53 депутата Европарламента на 5-летний срок. По данным Госизбиркома после обработки 100% избирательных бюллетеней, "Гражданская коалиция" набрала 37,05% голосов избирателей. За ней следует крупнейшая оппозиционная партия "Право и справедливость" с 36,16% голосов. Тройку лидеров замыкает коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" - 12,8%. Коалиция "Третий путь" набрала 6,91% голосов, а "Левые" – 6,3%. Остальные политические силы не получат депутатских мандатов. Среди них "Беспартийное самоуправление" - 0,93% голосов и "Polexit" - 0,25%. По сравнению с выборами 2009 года "Право и справедливость значительно ухудшила свой результат. Тогда эта партия получила 45,38% голосов избирателей. Почти в три раза свой результат улучшила "Конфедерация". В 2019 году эта коалиция получила 4,55% голосов избирателей.
https://ria.ru/20231016/polsha-1902958346.html
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в мире, польша, европарламент, право и справедливость, покушение на премьер-министра словакии фицо, выборы в европарламент — 2024
В мире, Польша, Европарламент, Право и справедливость, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо, Выборы в Европарламент — 2024
Избирком Польши подтвердил победу "Гражданской платформы" на выборах в ЕП

ЦИК Польши подтвердил победу правящей в стране "Гражданской платформы"

© AP Photo / Czarek SokolowskiПремьер-министр Польши Дональд Туск, возглавляющий партию "Гражданская платформа", голосует на выборах в Европейский парламент в Варшаве, Польша. 9 июня 2024
Премьер-министр Польши Дональд Туск, возглавляющий партию Гражданская платформа, голосует на выборах в Европейский парламент в Варшаве, Польша. 9 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Премьер-министр Польши Дональд Туск, возглавляющий партию "Гражданская платформа", голосует на выборах в Европейский парламент в Варшаве, Польша. 9 июня 2024
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ВАРШАВА, 10 июн - РИА Новости. Официальные результаты выборов депутатов Европейского парламента подтвердили победу правящей в Польше "Гражданской платформы", свидетельствуют данные, представленные Государственной избирательной комиссией.
В воскресенье в Польше проходило голосование на выборах депутатов Европейского парламента. Гражданам страны нужно было выбрать 53 депутата Европарламента на 5-летний срок.
Мужчина голосует на парламентских выборах в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Главный итог польских выборов: страна расколота на две части
16 октября 2023, 00:38
По данным Госизбиркома после обработки 100% избирательных бюллетеней, "Гражданская коалиция" набрала 37,05% голосов избирателей. За ней следует крупнейшая оппозиционная партия "Право и справедливость" с 36,16% голосов. Тройку лидеров замыкает коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" - 12,8%.
Коалиция "Третий путь" набрала 6,91% голосов, а "Левые" – 6,3%.
Остальные политические силы не получат депутатских мандатов. Среди них "Беспартийное самоуправление" - 0,93% голосов и "Polexit" - 0,25%.
По сравнению с выборами 2009 года "Право и справедливость значительно ухудшила свой результат. Тогда эта партия получила 45,38% голосов избирателей.
Почти в три раза свой результат улучшила "Конфедерация". В 2019 году эта коалиция получила 4,55% голосов избирателей.
Премьер-министр Польши Дональд Туск после выборов в Европейский парламент в Варшаве. 9 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
Экзит-полл: правящая "Гражданская коалиция" выиграла выборы в ЕП в Польше
Вчера, 22:29
 
В миреПольшаЕвропарламентПраво и справедливостьПокушение на премьер-министра Словакии ФицоВыборы в Европарламент — 2024
 
 
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