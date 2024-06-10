Избирком Польши подтвердил победу "Гражданской платформы" на выборах в ЕП
ЦИК Польши подтвердил победу правящей в стране "Гражданской платформы"
© AP Photo / Czarek SokolowskiПремьер-министр Польши Дональд Туск, возглавляющий партию "Гражданская платформа", голосует на выборах в Европейский парламент в Варшаве, Польша. 9 июня 2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Премьер-министр Польши Дональд Туск, возглавляющий партию "Гражданская платформа", голосует на выборах в Европейский парламент в Варшаве, Польша. 9 июня 2024
ВАРШАВА, 10 июн - РИА Новости. Официальные результаты выборов депутатов Европейского парламента подтвердили победу правящей в Польше "Гражданской платформы", свидетельствуют данные, представленные Государственной избирательной комиссией.
В воскресенье в Польше проходило голосование на выборах депутатов Европейского парламента. Гражданам страны нужно было выбрать 53 депутата Европарламента на 5-летний срок.
Главный итог польских выборов: страна расколота на две части
16 октября 2023, 00:38
По данным Госизбиркома после обработки 100% избирательных бюллетеней, "Гражданская коалиция" набрала 37,05% голосов избирателей. За ней следует крупнейшая оппозиционная партия "Право и справедливость" с 36,16% голосов. Тройку лидеров замыкает коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" - 12,8%.
Коалиция "Третий путь" набрала 6,91% голосов, а "Левые" – 6,3%.
Остальные политические силы не получат депутатских мандатов. Среди них "Беспартийное самоуправление" - 0,93% голосов и "Polexit" - 0,25%.
По сравнению с выборами 2009 года "Право и справедливость значительно ухудшила свой результат. Тогда эта партия получила 45,38% голосов избирателей.
Почти в три раза свой результат улучшила "Конфедерация". В 2019 году эта коалиция получила 4,55% голосов избирателей.