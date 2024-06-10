https://ria.ru/20240610/podpole-1951942892.html

Подполье сообщило об ударах по скоплениям ВСУ под Сумами

Подполье сообщило об ударах по скоплениям ВСУ под Сумами - РИА Новости, 10.06.2024

Подполье сообщило об ударах по скоплениям ВСУ под Сумами

Вооруженные силы РФ нанесли удары по скоплениям ВСУ в городе Середина-Буда и поселке Великая Писаревка в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T13:51

2024-06-10T13:51

2024-06-10T13:51

специальная военная операция на украине

россия

сумская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли удары по скоплениям ВСУ в городе Середина-Буда и поселке Великая Писаревка в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей. "Середина-Буда и Великая Писаревка за вчерашний день получили несколько прилетов из миномета и удары по небольшим скоплениям бандеровцев из FPV-дронов", - сказал Лебедев.

https://ria.ru/20240610/podpole-1951934544.html

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россия, сумская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, украина