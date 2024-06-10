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Подполье сообщило об ударах по скоплениям ВСУ под Сумами - РИА Новости, 10.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:51 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/podpole-1951942892.html
Подполье сообщило об ударах по скоплениям ВСУ под Сумами
Подполье сообщило об ударах по скоплениям ВСУ под Сумами - РИА Новости, 10.06.2024
Подполье сообщило об ударах по скоплениям ВСУ под Сумами
Вооруженные силы РФ нанесли удары по скоплениям ВСУ в городе Середина-Буда и поселке Великая Писаревка в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T13:51
2024-06-10T13:51
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли удары по скоплениям ВСУ в городе Середина-Буда и поселке Великая Писаревка в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей. "Середина-Буда и Великая Писаревка за вчерашний день получили несколько прилетов из миномета и удары по небольшим скоплениям бандеровцев из FPV-дронов", - сказал Лебедев.
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россия, сумская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Украина
Подполье сообщило об ударах по скоплениям ВСУ под Сумами

Подполье: ВС России ударили по скоплениям ВСУ в городе и поселке Сумской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ подготавливает 82-миллиметровый миномет в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ подготавливает 82-миллиметровый миномет в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ подготавливает 82-миллиметровый миномет в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли удары по скоплениям ВСУ в городе Середина-Буда и поселке Великая Писаревка в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей.
"Середина-Буда и Великая Писаревка за вчерашний день получили несколько прилетов из миномета и удары по небольшим скоплениям бандеровцев из FPV-дронов", - сказал Лебедев.
Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Подполье сообщило об ударах по складу и группе военных ВСУ под Сумами
13:26
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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