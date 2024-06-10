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Подполье сообщило об ударах по скоплениям ВСУ под Сумами
Подполье сообщило об ударах по скоплениям ВСУ под Сумами - РИА Новости, 10.06.2024
Подполье сообщило об ударах по скоплениям ВСУ под Сумами
Вооруженные силы РФ нанесли удары по скоплениям ВСУ в городе Середина-Буда и поселке Великая Писаревка в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T13:51
2024-06-10T13:51
2024-06-10T13:51
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сумская область
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли удары по скоплениям ВСУ в городе Середина-Буда и поселке Великая Писаревка в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей. "Середина-Буда и Великая Писаревка за вчерашний день получили несколько прилетов из миномета и удары по небольшим скоплениям бандеровцев из FPV-дронов", - сказал Лебедев.
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россия, сумская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Украина
Подполье сообщило об ударах по скоплениям ВСУ под Сумами
Подполье: ВС России ударили по скоплениям ВСУ в городе и поселке Сумской области