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Подполье сообщило об ударах по движущейся технике ВСУ у Николаевки - РИА Новости, 10.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:29 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/podpole-1951935423.html
Подполье сообщило об ударах по движущейся технике ВСУ у Николаевки
Подполье сообщило об ударах по движущейся технике ВСУ у Николаевки - РИА Новости, 10.06.2024
Подполье сообщило об ударах по движущейся технике ВСУ у Николаевки
Российские силы ударили по передвигающейся технике ВСУ в районе Николаевки в Сумской области Украины, были уничтожены две БТР и около 15 украинских военных,... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T13:29
2024-06-10T13:29
специальная военная операция на украине
сумская область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские силы ударили по передвигающейся технике ВСУ в районе Николаевки в Сумской области Украины, были уничтожены две БТР и около 15 украинских военных, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В Николаевке FPV дронами ударили по передвигающейся технике. Как сообщают местные жители, пару БТР и с десятка полтора бандеровцев покинули этот мир", - сообщил Лебедев.
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сумская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
Подполье сообщило об ударах по движущейся технике ВСУ у Николаевки

Подполье: ВСУ потеряли две БТР в районе Николаевки в Сумской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО . Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские силы ударили по передвигающейся технике ВСУ в районе Николаевки в Сумской области Украины, были уничтожены две БТР и около 15 украинских военных, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В Николаевке FPV дронами ударили по передвигающейся технике. Как сообщают местные жители, пару БТР и с десятка полтора бандеровцев покинули этот мир", - сообщил Лебедев.
Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Подполье сообщило об ударах по складу и группе военных ВСУ под Сумами
13:26
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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