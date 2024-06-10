https://ria.ru/20240610/podpole-1951935423.html

Подполье сообщило об ударах по движущейся технике ВСУ у Николаевки

Подполье сообщило об ударах по движущейся технике ВСУ у Николаевки - РИА Новости, 10.06.2024

Подполье сообщило об ударах по движущейся технике ВСУ у Николаевки

Российские силы ударили по передвигающейся технике ВСУ в районе Николаевки в Сумской области Украины, были уничтожены две БТР и около 15 украинских военных,... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T13:29

2024-06-10T13:29

2024-06-10T13:29

специальная военная операция на украине

сумская область

украина

сергей лебедев

вооруженные силы украины

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские силы ударили по передвигающейся технике ВСУ в районе Николаевки в Сумской области Украины, были уничтожены две БТР и около 15 украинских военных, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В Николаевке FPV дронами ударили по передвигающейся технике. Как сообщают местные жители, пару БТР и с десятка полтора бандеровцев покинули этот мир", - сообщил Лебедев.

https://ria.ru/20240610/podpole-1951934544.html

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