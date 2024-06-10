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Подполье сообщило об ударах по движущейся технике ВСУ у Николаевки
Подполье сообщило об ударах по движущейся технике ВСУ у Николаевки - РИА Новости, 10.06.2024
Подполье сообщило об ударах по движущейся технике ВСУ у Николаевки
Российские силы ударили по передвигающейся технике ВСУ в районе Николаевки в Сумской области Украины, были уничтожены две БТР и около 15 украинских военных,... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T13:29
2024-06-10T13:29
2024-06-10T13:29
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские силы ударили по передвигающейся технике ВСУ в районе Николаевки в Сумской области Украины, были уничтожены две БТР и около 15 украинских военных, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В Николаевке FPV дронами ударили по передвигающейся технике. Как сообщают местные жители, пару БТР и с десятка полтора бандеровцев покинули этот мир", - сообщил Лебедев.
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Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
Подполье сообщило об ударах по движущейся технике ВСУ у Николаевки
Подполье: ВСУ потеряли две БТР в районе Николаевки в Сумской области