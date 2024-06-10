Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило об ударах по складу и группе военных ВСУ под Сумами - РИА Новости, 10.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:26 10.06.2024 (обновлено: 13:35 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/podpole-1951934544.html
Подполье сообщило об ударах по складу и группе военных ВСУ под Сумами
Подполье сообщило об ударах по складу и группе военных ВСУ под Сумами - РИА Новости, 10.06.2024
Подполье сообщило об ударах по складу и группе военных ВСУ под Сумами
Удары нанесены в районе Краснополья Сумской области Украины по пустующему детскому саду, который используется ВСУ, а также по складу и группе украинских военных РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T13:26
2024-06-10T13:35
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
россия
вооруженные силы рф
сумская область
сергей лебедев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951666359_0:176:3013:1871_1920x0_80_0_0_6340eb0513496a6e0eb5cb2022e74fb9.jpg
ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Удары нанесены в районе Краснополья Сумской области Украины по пустующему детскому саду, который используется ВСУ, а также по складу и группе украинских военных в Белополье, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей."Удар пришелся в здание пустующего детского сада, который под свои нужды реквизировали бандеровцы. По сообщениям из Краснополья, ни один гражданский человек даже не поцарапался... В Белополье накрыли небольшой склад и около 10 военных", - сказал собеседник агентства.По его словам, местные жители сообщают, что взрыв был слышен в центре Белополья.Также Лебедев рассказал, что в Краснополье в результате артиллерийского удара была сорвана ротация остатков личного состава ВСУ."Под удар попала группа - около 30 бандеровцев", - сообщил координатор подполья.
https://ria.ru/20240610/podpole-1951935423.html
украина
россия
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951666359_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_65662351a16d3ef725348d2cd8d1d1f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, украина, россия, вооруженные силы рф, сумская область, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Вооруженные силы РФ, Сумская область, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударах по складу и группе военных ВСУ под Сумами

Подполье: ВС России ударили по складу и группе военных ВСУ в сумском Белополье

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Удары нанесены в районе Краснополья Сумской области Украины по пустующему детскому саду, который используется ВСУ, а также по складу и группе украинских военных в Белополье, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей.
"Удар пришелся в здание пустующего детского сада, который под свои нужды реквизировали бандеровцы. По сообщениям из Краснополья, ни один гражданский человек даже не поцарапался... В Белополье накрыли небольшой склад и около 10 военных", - сказал собеседник агентства.
По его словам, местные жители сообщают, что взрыв был слышен в центре Белополья.
Также Лебедев рассказал, что в Краснополье в результате артиллерийского удара была сорвана ротация остатков личного состава ВСУ.
"Под удар попала группа - около 30 бандеровцев", - сообщил координатор подполья.
Военнослужащие ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Подполье сообщило об ударах по движущейся технике ВСУ у Николаевки
13:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияВооруженные силы РФСумская областьСергей Лебедев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала