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Подполье сообщило об ударах по складу и группе военных ВСУ под Сумами
Подполье сообщило об ударах по складу и группе военных ВСУ под Сумами - РИА Новости, 10.06.2024
Подполье сообщило об ударах по складу и группе военных ВСУ под Сумами
Удары нанесены в районе Краснополья Сумской области Украины по пустующему детскому саду, который используется ВСУ, а также по складу и группе украинских военных РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T13:26
2024-06-10T13:26
2024-06-10T13:35
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Удары нанесены в районе Краснополья Сумской области Украины по пустующему детскому саду, который используется ВСУ, а также по складу и группе украинских военных в Белополье, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей."Удар пришелся в здание пустующего детского сада, который под свои нужды реквизировали бандеровцы. По сообщениям из Краснополья, ни один гражданский человек даже не поцарапался... В Белополье накрыли небольшой склад и около 10 военных", - сказал собеседник агентства.По его словам, местные жители сообщают, что взрыв был слышен в центре Белополья.Также Лебедев рассказал, что в Краснополье в результате артиллерийского удара была сорвана ротация остатков личного состава ВСУ."Под удар попала группа - около 30 бандеровцев", - сообщил координатор подполья.
https://ria.ru/20240610/podpole-1951935423.html
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вооруженные силы украины, украина, россия, вооруженные силы рф, сумская область, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Вооруженные силы РФ, Сумская область, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударах по складу и группе военных ВСУ под Сумами
Подполье: ВС России ударили по складу и группе военных ВСУ в сумском Белополье
ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Удары нанесены в районе Краснополья Сумской области Украины по пустующему детскому саду, который используется ВСУ, а также по складу и группе украинских военных в Белополье, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей.
"Удар пришелся в здание пустующего детского сада, который под свои нужды реквизировали бандеровцы. По сообщениям из Краснополья, ни один гражданский человек даже не поцарапался... В Белополье накрыли небольшой склад и около 10 военных", - сказал собеседник агентства.
По его словам, местные жители сообщают, что взрыв был слышен в центре Белополья.
Также Лебедев рассказал, что в Краснополье в результате артиллерийского удара была сорвана ротация остатков личного состава ВСУ.
"Под удар попала группа - около 30 бандеровцев", - сообщил координатор подполья.