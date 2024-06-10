https://ria.ru/20240610/podpole-1951934544.html

Подполье сообщило об ударах по складу и группе военных ВСУ под Сумами

Подполье сообщило об ударах по складу и группе военных ВСУ под Сумами - РИА Новости, 10.06.2024

Подполье сообщило об ударах по складу и группе военных ВСУ под Сумами

Удары нанесены в районе Краснополья Сумской области Украины по пустующему детскому саду, который используется ВСУ, а также по складу и группе украинских военных РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T13:26

2024-06-10T13:26

2024-06-10T13:35

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

сумская область

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Удары нанесены в районе Краснополья Сумской области Украины по пустующему детскому саду, который используется ВСУ, а также по складу и группе украинских военных в Белополье, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей."Удар пришелся в здание пустующего детского сада, который под свои нужды реквизировали бандеровцы. По сообщениям из Краснополья, ни один гражданский человек даже не поцарапался... В Белополье накрыли небольшой склад и около 10 военных", - сказал собеседник агентства.По его словам, местные жители сообщают, что взрыв был слышен в центре Белополья.Также Лебедев рассказал, что в Краснополье в результате артиллерийского удара была сорвана ротация остатков личного состава ВСУ."Под удар попала группа - около 30 бандеровцев", - сообщил координатор подполья.

https://ria.ru/20240610/podpole-1951935423.html

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вооруженные силы украины, украина, россия, вооруженные силы рф, сумская область, сергей лебедев