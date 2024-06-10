https://ria.ru/20240610/pmef-1951977682.html
Мишустин поручил реализовать инициативы, озвученные Путиным на ПМЭФ
Мишустин поручил реализовать инициативы, озвученные Путиным на ПМЭФ - РИА Новости, 10.06.2024
Мишустин поручил реализовать инициативы, озвученные Путиным на ПМЭФ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил кабмину реализовать озвученные президентом РФ Владимиром Путиным на ПМЭФ инициативы, в кратчайшие сроки подготовить... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T15:52
2024-06-10T15:52
2024-06-10T16:10
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил кабмину реализовать озвученные президентом РФ Владимиром Путиным на ПМЭФ инициативы, в кратчайшие сроки подготовить поправки в законы.Мишустин на совещании с вице-премьерами отметил, что инициативы президента, озвученные в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), необходимы для "структурной перестройки экономики". В частности, глава кабмина упомянул решение о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 февраля 2025 года, а также повышение МРОТ, который с 2025 года будет увязан с медианной зарплатой большинства занятых граждан и составит "почти половину от такого показателя"."Все это правительство должно реализовать. Татьяна Алексеевна (Голикова), прошу вас взять на личный контроль такие вопросы, совместно с депутатами Госдумы, профильными министерствами нужно в кратчайшие сроки подготовить необходимые поправки в федеральное законодательство. Рассчитываем, что все необходимые решения будут приняты уже в весеннюю сессию", - отметил Мишустин на совещании.Он отметил, что все поручения президента России Владимира Путина, озвученные на пленарной сессии ПМЭФ, должны быть исполнены кабмином в срок и в полном объеме. "И по курируемым направлениям просьба внимательно контролировать, как идет работа", - сказал он.Петербургский международный экономический форум проходил 5-8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240610/putin-1951922506.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, михаил мишустин, экономика, россия
ПМЭФ-2024, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Экономика, Россия
Мишустин поручил реализовать инициативы, озвученные Путиным на ПМЭФ
Мишустин: все поручения Путина на ПМЭФ надо выполнить полностью и в срок
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил кабмину реализовать озвученные президентом РФ Владимиром Путиным на ПМЭФ инициативы, в кратчайшие сроки подготовить поправки в законы.
Мишустин на совещании с вице-премьерами отметил, что инициативы президента, озвученные в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), необходимы для "структурной перестройки экономики". В частности, глава кабмина упомянул решение о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 февраля 2025 года, а также повышение МРОТ, который с 2025 года будет увязан с медианной зарплатой большинства занятых граждан и составит "почти половину от такого показателя".
"Все это правительство должно реализовать. Татьяна Алексеевна (Голикова), прошу вас взять на личный контроль такие вопросы, совместно с депутатами Госдумы
, профильными министерствами нужно в кратчайшие сроки подготовить необходимые поправки в федеральное законодательство. Рассчитываем, что все необходимые решения будут приняты уже в весеннюю сессию", - отметил Мишустин на совещании.
Он отметил, что все поручения президента России Владимира Путина, озвученные на пленарной сессии ПМЭФ, должны быть исполнены кабмином в срок и в полном объеме. "И по курируемым направлениям просьба внимательно контролировать, как идет работа", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум проходил 5-8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.