В Кремле отметили рост популярности правых партий в Европарламенте
Песков: правые партии Европарламента скоро будут наступать другим на пятки
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В Кремле отметили успехи правых партий на выборах в Европейский парламент, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы также видим и динамику на повышение популярности правых партий (в Европарламенте. — Прим. ред.). Эту динамику видно невооруженным взглядом и, безусловно, несмотря на то что пока проевропейцы сохраняют свои лидирующие позиции, но со временем правые партии будут наступать им на пятки ", — сказал он.
Песков добавил, что Москва следит за этими процессами. По его словам, решение президента Франции Эммануэля Макрона назначить внеочередные парламентские выборы после неудачи на голосовании — внутреннее дело Парижа.
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"Будем внимательно за этим наблюдать, тем более принимая во внимание пока что чрезвычайно недружественный, а даже враждебный настрой по отношению к нашей стране французского руководства", — уточнил представитель Кремля.
Пресс-секретарь президента добавил, что Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, вопреки распространенной в Европе и Америке клевете.
В воскресенье в 27 странах ЕС завершилось голосование на выборах в Европарламент, которые определят политику Евросоюза на ближайшие пять лет. По последним данным, партия Эммануэля Макрона "Возрождение" находится на втором месте во Франции, а Социал-демократическая партия Германии канцлера Олафа Шольца — на третьем в ФРГ.
Досрочные выборы во Франции
Накануне вечером Макрон выступил с обращением к нации и объявил о роспуске нижней палаты парламента — Национального собрания. Первый тур пройдет 30 июня, второй — 7 июля.
С призывом назначить новые парламентские выборы выступил глава побеждающей во Франции на выборах в Европарламент правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла. Он отметил, что французы отвергают политику президента и его правительства.
По предварительным данным, "Национальное объединение" набирает 32 процента голосов. Партия главы государства "Возрождение" занимает второе место с 15,4 процента.
Глава партии "Республиканцы" Эрик Сьотти заявил, что исключает возможность формирования правящей коалиции между его партией и президентской политсилой по итогам досрочных выборов.
Ситуация в Германии
По предварительным результатам, победу в ФРГ одержал блок ХДС/ХСС, набрав 30 процентов голосов, на втором месте — правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 15,9 процента, социал-демократы канцлера Олафа Шольца набрали лишь 13,9 процента, показав свой худший результат в истории выборов в ЕП. При этом вся правящая коалиция получила менее трети голосов.
Вскоре после оглашения результатов премьер-министр Баварии Маркус Зедер из оппозиционного Христианско-социального союза (ХСС) призвал провести досрочные выборы в Германии по примеру Франции. По его словам, у правящей коалиции больше нет мандата и доверия населения.
С похожими заявлениями выступало и руководство Христианско-демократического союза (ХДС) — старшего партнера ХСС по блоку ХДС/ХСС.