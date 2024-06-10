https://ria.ru/20240610/peskov-1951920331.html

В Кремле отметили рост популярности правых партий в Европарламенте

В Кремле отметили рост популярности правых партий в Европарламенте - РИА Новости, 10.06.2024

В Кремле отметили рост популярности правых партий в Европарламенте

В Кремле отметили успехи правых партий на выборах в Европейский парламент, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T12:33

2024-06-10T12:33

2024-06-10T13:59

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В Кремле отметили успехи правых партий на выборах в Европейский парламент, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы также видим и динамику на повышение популярности правых партий (в Европарламенте. — Прим. ред.). Эту динамику видно невооруженным взглядом и, безусловно, несмотря на то что пока проевропейцы сохраняют свои лидирующие позиции, но со временем правые партии будут наступать им на пятки ", — сказал он.Песков добавил, что Москва следит за этими процессами. По его словам, решение президента Франции Эммануэля Макрона назначить внеочередные парламентские выборы после неудачи на голосовании — внутреннее дело Парижа."Будем внимательно за этим наблюдать, тем более принимая во внимание пока что чрезвычайно недружественный, а даже враждебный настрой по отношению к нашей стране французского руководства", — уточнил представитель Кремля.Пресс-секретарь президента добавил, что Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, вопреки распространенной в Европе и Америке клевете.Досрочные выборы во ФранцииНакануне вечером Макрон выступил с обращением к нации и объявил о роспуске нижней палаты парламента — Национального собрания. Первый тур пройдет 30 июня, второй — 7 июля.С призывом назначить новые парламентские выборы выступил глава побеждающей во Франции на выборах в Европарламент правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла. Он отметил, что французы отвергают политику президента и его правительства.По предварительным данным, "Национальное объединение" набирает 32 процента голосов. Партия главы государства "Возрождение" занимает второе место с 15,4 процента.Глава партии "Республиканцы" Эрик Сьотти заявил, что исключает возможность формирования правящей коалиции между его партией и президентской политсилой по итогам досрочных выборов.Ситуация в ГерманииПо предварительным результатам, победу в ФРГ одержал блок ХДС/ХСС, набрав 30 процентов голосов, на втором месте — правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 15,9 процента, социал-демократы канцлера Олафа Шольца набрали лишь 13,9 процента, показав свой худший результат в истории выборов в ЕП. При этом вся правящая коалиция получила менее трети голосов.Вскоре после оглашения результатов премьер-министр Баварии Маркус Зедер из оппозиционного Христианско-социального союза (ХСС) призвал провести досрочные выборы в Германии по примеру Франции. По его словам, у правящей коалиции больше нет мандата и доверия населения.С похожими заявлениями выступало и руководство Христианско-демократического союза (ХДС) — старшего партнера ХСС по блоку ХДС/ХСС.

https://ria.ru/20240609/france-1951832938.html

https://ria.ru/20240610/vybory-1951854054.html

https://ria.ru/20240610/chekhiya-1951842485.html

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