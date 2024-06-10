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В Кремле отметили рост популярности правых партий в Европарламенте - РИА Новости, 10.06.2024
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12:33 10.06.2024 (обновлено: 13:59 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/peskov-1951920331.html
В Кремле отметили рост популярности правых партий в Европарламенте
В Кремле отметили рост популярности правых партий в Европарламенте - РИА Новости, 10.06.2024
В Кремле отметили рост популярности правых партий в Европарламенте
В Кремле отметили успехи правых партий на выборах в Европейский парламент, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T12:33
2024-06-10T13:59
европарламент
москва
франция
в мире
париж
эммануэль макрон
дмитрий песков
олаф шольц
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В Кремле отметили успехи правых партий на выборах в Европейский парламент, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы также видим и динамику на повышение популярности правых партий (в Европарламенте. — Прим. ред.). Эту динамику видно невооруженным взглядом и, безусловно, несмотря на то что пока проевропейцы сохраняют свои лидирующие позиции, но со временем правые партии будут наступать им на пятки ", — сказал он.Песков добавил, что Москва следит за этими процессами. По его словам, решение президента Франции Эммануэля Макрона назначить внеочередные парламентские выборы после неудачи на голосовании — внутреннее дело Парижа."Будем внимательно за этим наблюдать, тем более принимая во внимание пока что чрезвычайно недружественный, а даже враждебный настрой по отношению к нашей стране французского руководства", — уточнил представитель Кремля.Пресс-секретарь президента добавил, что Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, вопреки распространенной в Европе и Америке клевете.Досрочные выборы во ФранцииНакануне вечером Макрон выступил с обращением к нации и объявил о роспуске нижней палаты парламента — Национального собрания. Первый тур пройдет 30 июня, второй — 7 июля.С призывом назначить новые парламентские выборы выступил глава побеждающей во Франции на выборах в Европарламент правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла. Он отметил, что французы отвергают политику президента и его правительства.По предварительным данным, "Национальное объединение" набирает 32 процента голосов. Партия главы государства "Возрождение" занимает второе место с 15,4 процента.Глава партии "Республиканцы" Эрик Сьотти заявил, что исключает возможность формирования правящей коалиции между его партией и президентской политсилой по итогам досрочных выборов.Ситуация в ГерманииПо предварительным результатам, победу в ФРГ одержал блок ХДС/ХСС, набрав 30 процентов голосов, на втором месте — правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 15,9 процента, социал-демократы канцлера Олафа Шольца набрали лишь 13,9 процента, показав свой худший результат в истории выборов в ЕП. При этом вся правящая коалиция получила менее трети голосов.Вскоре после оглашения результатов премьер-министр Баварии Маркус Зедер из оппозиционного Христианско-социального союза (ХСС) призвал провести досрочные выборы в Германии по примеру Франции. По его словам, у правящей коалиции больше нет мандата и доверия населения.С похожими заявлениями выступало и руководство Христианско-демократического союза (ХДС) — старшего партнера ХСС по блоку ХДС/ХСС.
https://ria.ru/20240609/france-1951832938.html
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европарламент, москва, франция, в мире, париж, эммануэль макрон, дмитрий песков, олаф шольц, хдс/хсс, германия
Европарламент, Москва, Франция, В мире, Париж, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Олаф Шольц, ХДС/ХСС, Германия
В Кремле отметили рост популярности правых партий в Европарламенте

Песков: правые партии Европарламента скоро будут наступать другим на пятки

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В Кремле отметили успехи правых партий на выборах в Европейский парламент, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы также видим и динамику на повышение популярности правых партий (в Европарламенте. — Прим. ред.). Эту динамику видно невооруженным взглядом и, безусловно, несмотря на то что пока проевропейцы сохраняют свои лидирующие позиции, но со временем правые партии будут наступать им на пятки ", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ
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Вчера, 23:00
Песков добавил, что Москва следит за этими процессами. По его словам, решение президента Франции Эммануэля Макрона назначить внеочередные парламентские выборы после неудачи на голосовании — внутреннее дело Парижа.
«
"Будем внимательно за этим наблюдать, тем более принимая во внимание пока что чрезвычайно недружественный, а даже враждебный настрой по отношению к нашей стране французского руководства", — уточнил представитель Кремля.
Пресс-секретарь президента добавил, что Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, вопреки распространенной в Европе и Америке клевете.

В воскресенье в 27 странах ЕС завершилось голосование на выборах в Европарламент, которые определят политику Евросоюза на ближайшие пять лет. По последним данным, партия Эммануэля Макрона "Возрождение" находится на втором месте во Франции, а Социал-демократическая партия Германии канцлера Олафа Шольца — на третьем в ФРГ.

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Досрочные выборы во Франции

Накануне вечером Макрон выступил с обращением к нации и объявил о роспуске нижней палаты парламента — Национального собрания. Первый тур пройдет 30 июня, второй — 7 июля.
С призывом назначить новые парламентские выборы выступил глава побеждающей во Франции на выборах в Европарламент правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла. Он отметил, что французы отвергают политику президента и его правительства.
По предварительным данным, "Национальное объединение" набирает 32 процента голосов. Партия главы государства "Возрождение" занимает второе место с 15,4 процента.
Глава партии "Республиканцы" Эрик Сьотти заявил, что исключает возможность формирования правящей коалиции между его партией и президентской политсилой по итогам досрочных выборов.
Бывший премьер-министр Чехии и председатель движения АНО Андрей Бабиш беседует со СМИ во время выборов в Европейский парламент недалеко от Праги - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Оппозиция победила на выборах в Европарламент в Чехии
01:14

Ситуация в Германии

По предварительным результатам, победу в ФРГ одержал блок ХДС/ХСС, набрав 30 процентов голосов, на втором месте — правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 15,9 процента, социал-демократы канцлера Олафа Шольца набрали лишь 13,9 процента, показав свой худший результат в истории выборов в ЕП. При этом вся правящая коалиция получила менее трети голосов.
Вскоре после оглашения результатов премьер-министр Баварии Маркус Зедер из оппозиционного Христианско-социального союза (ХСС) призвал провести досрочные выборы в Германии по примеру Франции. По его словам, у правящей коалиции больше нет мандата и доверия населения.
С похожими заявлениями выступало и руководство Христианско-демократического союза (ХДС) — старшего партнера ХСС по блоку ХДС/ХСС.
Лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо с членами партии во время пресс-конференции по итогам выборов в Европейский парламент в Мадриде. 9 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Народная партия Испании победила на выборах в Европарламент, пишут СМИ
00:39
 
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