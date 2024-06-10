https://ria.ru/20240610/peskov-1951918941.html
Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, напомнил Песков
Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, напомнил Песков - РИА Новости, 10.06.2024
Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, напомнил Песков
Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, вопреки распространенной в Европе и Америке клевете, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T12:30
2024-06-10T12:30
2024-06-10T12:34
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, вопреки распространенной в Европе и Америке клевете, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это внутреннее дело Французской Республики. Мы не хотели бы вмешиваться в эти внутренние дела. Вопреки широко иногда распространенной в Европе и в Америке клевете, мы не вмешиваемся во внутренние дела других стран", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к тому, что президент Франции Эммануэль Макрон назначил досрочные парламентские выборы.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на фоне низких предварительных результатов своей партии "Возрождение" на выборах в Европарламент выступил с видеообращением к французам, в котором заявил о решении распустить Национальное собрание страны и созвать внеочередные парламентские выборы, первый тур которых пройдет 30 июня.
https://ria.ru/20240610/peskov-1951920331.html
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россия, сша, европа
Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, напомнил Песков
Песков: Россия, вопреки клевете, не вмешивается во внутренние дела других стран