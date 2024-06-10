https://ria.ru/20240610/peskov-1951918358.html

В Кремле пообещали сообщить о визите Путина в Северную Корею и Вьетнам

В Кремле пообещали сообщить о визите Путина в Северную Корею и Вьетнам - РИА Новости, 10.06.2024

В Кремле пообещали сообщить о визите Путина в Северную Корею и Вьетнам

Кремль своевременно сообщит о визите президента России Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T12:29

2024-06-10T12:29

2024-06-10T13:28

политика

вьетнам

китай

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит о визите президента России Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Вы знаете, что зарубежные визиты президента мы объявляем по согласованию с нашими зарубежными партнерами, с руководством тех стран, которые президент посещает. Поэтому, когда время настанет, мы будем делать соответствующие объявления", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, действительно ли Путин поедет в Северную Корею и Вьетнам на следующей неделе.

https://ria.ru/20240610/putin-1951917696.html

вьетнам

китай

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политика, вьетнам, китай, россия, владимир путин, дмитрий песков