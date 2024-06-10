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В Кремле пообещали сообщить о визите Путина в Северную Корею и Вьетнам - РИА Новости, 10.06.2024
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12:29 10.06.2024 (обновлено: 13:28 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/peskov-1951918358.html
В Кремле пообещали сообщить о визите Путина в Северную Корею и Вьетнам
В Кремле пообещали сообщить о визите Путина в Северную Корею и Вьетнам - РИА Новости, 10.06.2024
В Кремле пообещали сообщить о визите Путина в Северную Корею и Вьетнам
Кремль своевременно сообщит о визите президента России Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T12:29
2024-06-10T13:28
политика
вьетнам
китай
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит о визите президента России Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Вы знаете, что зарубежные визиты президента мы объявляем по согласованию с нашими зарубежными партнерами, с руководством тех стран, которые президент посещает. Поэтому, когда время настанет, мы будем делать соответствующие объявления", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, действительно ли Путин поедет в Северную Корею и Вьетнам на следующей неделе.
https://ria.ru/20240610/putin-1951917696.html
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политика, вьетнам, китай, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Вьетнам, Китай, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле пообещали сообщить о визите Путина в Северную Корею и Вьетнам

Песков: Кремль своевременно сообщит о визите Путина во Вьетнам и Северную Корею

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит о визите президента России Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что зарубежные визиты президента мы объявляем по согласованию с нашими зарубежными партнерами, с руководством тех стран, которые президент посещает. Поэтому, когда время настанет, мы будем делать соответствующие объявления", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, действительно ли Путин поедет в Северную Корею и Вьетнам на следующей неделе.
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Путин вечером проведет международный телефонный разговор
12:27
 
ПолитикаВьетнамКитайРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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