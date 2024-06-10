https://ria.ru/20240610/pchela-1951930764.html

Ученый допустил полное исчезновение среднерусской пчелы

Ученый допустил полное исчезновение среднерусской пчелы - РИА Новости, 10.06.2024

Ученый допустил полное исчезновение среднерусской пчелы

Около половины башкирских пчел заражены азиатским назематозом из-за бесконтрольного ввоза пчелосемей из южных стран, если не бороться с данной проблемой,... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T13:10

2024-06-10T13:10

2024-06-10T13:12

россия

российская академия наук

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

общество

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УФА, 10 июн – РИА Новости. Около половины башкирских пчел заражены азиатским назематозом из-за бесконтрольного ввоза пчелосемей из южных стран, если не бороться с данной проблемой, среднерусская пчела может исчезнуть в России через 10 лет, заявила РИА Новости доктор биологических наук Уфимского федерального исследовательского центра РАН Елена Салтыкова. "Да, действительно, среднерусская пчела под угрозой вымирания. Около 50% башкирских пчел уже заражены наземой церана (азиатский нематоз – ред.). Наша лаборатория имеет большой опыт в определении болезней медоносной пчелы. Мы знаем, что это достаточно опасное заболевание. Пасечники могут не сразу выявить состояние зараженной пчелы. Организм пчелы оказался уязвим к этому микроорганизму. Если будет так продолжаться, то лет через 10 среднерусская порода пчел может остаться маленькой популяцией где-то в башкирской тайге", - рассказала она. По ее данным, заражение пчел наземой церана происходит из-за бесконтрольного ввоза пчелопакетов из южных стран. "Но нельзя обвинять в этой проблеме эти страны, вопрос в другом – нет жесткого регламентированного контроля ввоза пчелопакетов. Есть всего лишь несколько компаний, имеющих необходимый сертификат для ввоза пчел в страну, но из-за коррупционных моментов много нелегальных завозов, так как в России есть спрос на пчелу, а значит, будет и предложение", - отметила собеседница. "Кроме того, сейчас пчелиный рынок захватили такие породы пчел, как карника и гибрид бакфаст. Пчеловодство сегодня приобрело рыночную направленность, в погоне за высоким урожаем меда пасечники покупают ранних пчел из южных регионов, где пчелы быстрее стартуют к весеннему медосбору и больше собирают мед. Однако при этом не учитывают, что климат у нас сложный, такие пчелы не всегда выдерживают длительную зимовку, провакативные потепления в холодное время года", - рассказала Салтыкова. Ученые отмечают несколько причин вымирания пчел. Среди них и обработка полей пестицидами. "Я это называю аграрное бескультурье. В Башкирии еще и леса обрабатывают от шелкопряда, спасая липу и другие деревья от поедания насекомыми вредителями, часто не учитывая, как это скажется на полезных насекомых. Летом пчелы нещадно травятся пестицидами на полях, таким образом, могут пострадать медовые запасы. Пчелы погибают, а люди продолжают пополнять дефицит пчел завозными пчелосемьями", - отметила Салтыкова. Она добавила, что проблему можно решить. "Недостаточно только принятия закона о защите пчел, необходимо оснастить ветеринарные службы современным оборудованием, чтобы определять состояние здоровья завозимых пчел, требовать от специалистов четкого исполнения поставленных задач. Многое зависит и от самих пчеловодов, необходимо соблюдать чистоту и гигиену на своих пасеках. Конечно же, необходимо, чтобы и Россельхознадзор быстро и четко реагировал на ввоз пчелопакетов", - добавила ученый.

https://ria.ru/20231019/pchely-1903854548.html

https://ria.ru/20240529/pchely-1949162375.html

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россия, российская академия наук, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), общество