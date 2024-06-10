Рейтинг@Mail.ru
В Самарской области семья обратилась в полицию из-за ожогов после воды - РИА Новости, 10.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:09 10.06.2024 (обновлено: 22:11 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/ozhog-1952070282.html
В Самарской области семья обратилась в полицию из-за ожогов после воды
В Самарской области семья обратилась в полицию из-за ожогов после воды - РИА Новости, 10.06.2024
В Самарской области семья обратилась в полицию из-за ожогов после воды
Семья из Самарской области обратилась в правоохранительные органы из-за ожогов, полученных после употребления питьевой воды, сообщил РИА Новости адвокат Евгений РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T22:09
2024-06-10T22:11
происшествия
россия
самарская область
самара
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782470394_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_f550b732a90e72265b4c9b45a671be2d.jpg
САМАРА, 10 июн - РИА Новости. Семья из Самарской области обратилась в правоохранительные органы из-за ожогов, полученных после употребления питьевой воды, сообщил РИА Новости адвокат Евгений Архангельский. По словам правозащитника, вечером в субботу, 8 июня семья из Самары заказала доставку питьевой воды, товар привезли в воскресенье. Когда супруги и сын начали пить воду, они почувствовали горечь. "Супруга больше всех выпила. Девушка с утра пошла к лору, лор поставил диагноз - химический ожог. Мальчик маленький меньше всех употребил... (держался) до вечера, пока скорую не вызвали. Изменился цвет языка, какая-то форма у него (странная, - ред.). Отца также отвезли сдать анализы. Подготовили обращение в Следственный комитет, уже подключились сотрудники полиции", - рассказал Архангельский. Адвокат добавил, что сотрудники полиции изъяли бутылки воды, которые были заказаны семьей. Весь товар имел маркировку "Честный знак". На момент публикации РИА Новости не располагает комментариями региональных СУСК России и ГУМВД России.
https://ria.ru/20240603/gastroenterolog-1950073170.html
россия
самарская область
самара
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782470394_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_96a32cea2bec6f7f12d17f4d97565465.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, самарская область, самара
Происшествия, Россия, Самарская область, Самара
В Самарской области семья обратилась в полицию из-за ожогов после воды

В Самарской области семья обратилась в полицию из-за химических ожогов от воды

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПроверка воды
Проверка воды - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Проверка воды. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 10 июн - РИА Новости. Семья из Самарской области обратилась в правоохранительные органы из-за ожогов, полученных после употребления питьевой воды, сообщил РИА Новости адвокат Евгений Архангельский.
По словам правозащитника, вечером в субботу, 8 июня семья из Самары заказала доставку питьевой воды, товар привезли в воскресенье. Когда супруги и сын начали пить воду, они почувствовали горечь.
"Супруга больше всех выпила. Девушка с утра пошла к лору, лор поставил диагноз - химический ожог. Мальчик маленький меньше всех употребил... (держался) до вечера, пока скорую не вызвали. Изменился цвет языка, какая-то форма у него (странная, - ред.). Отца также отвезли сдать анализы. Подготовили обращение в Следственный комитет, уже подключились сотрудники полиции", - рассказал Архангельский.
Адвокат добавил, что сотрудники полиции изъяли бутылки воды, которые были заказаны семьей. Весь товар имел маркировку "Честный знак".
На момент публикации РИА Новости не располагает комментариями региональных СУСК России и ГУМВД России.
Женщина пьет воду - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Гастроэнтеролог рассказала, как справиться с симптомами отравления
3 июня, 02:17
 
ПроисшествияРоссияСамарская областьСамара
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала