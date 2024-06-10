https://ria.ru/20240610/ozhog-1952070282.html
В Самарской области семья обратилась в полицию из-за ожогов после воды
В Самарской области семья обратилась в полицию из-за ожогов после воды - РИА Новости, 10.06.2024
В Самарской области семья обратилась в полицию из-за ожогов после воды
Семья из Самарской области обратилась в правоохранительные органы из-за ожогов, полученных после употребления питьевой воды, сообщил РИА Новости адвокат Евгений РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T22:09
2024-06-10T22:09
2024-06-10T22:11
происшествия
россия
самарская область
самара
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782470394_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_f550b732a90e72265b4c9b45a671be2d.jpg
САМАРА, 10 июн - РИА Новости. Семья из Самарской области обратилась в правоохранительные органы из-за ожогов, полученных после употребления питьевой воды, сообщил РИА Новости адвокат Евгений Архангельский. По словам правозащитника, вечером в субботу, 8 июня семья из Самары заказала доставку питьевой воды, товар привезли в воскресенье. Когда супруги и сын начали пить воду, они почувствовали горечь. "Супруга больше всех выпила. Девушка с утра пошла к лору, лор поставил диагноз - химический ожог. Мальчик маленький меньше всех употребил... (держался) до вечера, пока скорую не вызвали. Изменился цвет языка, какая-то форма у него (странная, - ред.). Отца также отвезли сдать анализы. Подготовили обращение в Следственный комитет, уже подключились сотрудники полиции", - рассказал Архангельский. Адвокат добавил, что сотрудники полиции изъяли бутылки воды, которые были заказаны семьей. Весь товар имел маркировку "Честный знак". На момент публикации РИА Новости не располагает комментариями региональных СУСК России и ГУМВД России.
https://ria.ru/20240603/gastroenterolog-1950073170.html
россия
самарская область
самара
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782470394_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_96a32cea2bec6f7f12d17f4d97565465.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, самарская область, самара
Происшествия, Россия, Самарская область, Самара
В Самарской области семья обратилась в полицию из-за ожогов после воды
В Самарской области семья обратилась в полицию из-за химических ожогов от воды
САМАРА, 10 июн - РИА Новости. Семья из Самарской области обратилась в правоохранительные органы из-за ожогов, полученных после употребления питьевой воды, сообщил РИА Новости адвокат Евгений Архангельский.
По словам правозащитника, вечером в субботу, 8 июня семья из Самары
заказала доставку питьевой воды, товар привезли в воскресенье. Когда супруги и сын начали пить воду, они почувствовали горечь.
"Супруга больше всех выпила. Девушка с утра пошла к лору, лор поставил диагноз - химический ожог. Мальчик маленький меньше всех употребил... (держался) до вечера, пока скорую не вызвали. Изменился цвет языка, какая-то форма у него (странная, - ред.). Отца также отвезли сдать анализы. Подготовили обращение в Следственный комитет, уже подключились сотрудники полиции", - рассказал Архангельский.
Адвокат добавил, что сотрудники полиции изъяли бутылки воды, которые были заказаны семьей. Весь товар имел маркировку "Честный знак".
На момент публикации РИА Новости не располагает комментариями региональных СУСК России
и ГУМВД России.