https://ria.ru/20240610/ozhog-1952070282.html

В Самарской области семья обратилась в полицию из-за ожогов после воды

В Самарской области семья обратилась в полицию из-за ожогов после воды - РИА Новости, 10.06.2024

В Самарской области семья обратилась в полицию из-за ожогов после воды

Семья из Самарской области обратилась в правоохранительные органы из-за ожогов, полученных после употребления питьевой воды, сообщил РИА Новости адвокат Евгений РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T22:09

2024-06-10T22:09

2024-06-10T22:11

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самарская область

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САМАРА, 10 июн - РИА Новости. Семья из Самарской области обратилась в правоохранительные органы из-за ожогов, полученных после употребления питьевой воды, сообщил РИА Новости адвокат Евгений Архангельский. По словам правозащитника, вечером в субботу, 8 июня семья из Самары заказала доставку питьевой воды, товар привезли в воскресенье. Когда супруги и сын начали пить воду, они почувствовали горечь. "Супруга больше всех выпила. Девушка с утра пошла к лору, лор поставил диагноз - химический ожог. Мальчик маленький меньше всех употребил... (держался) до вечера, пока скорую не вызвали. Изменился цвет языка, какая-то форма у него (странная, - ред.). Отца также отвезли сдать анализы. Подготовили обращение в Следственный комитет, уже подключились сотрудники полиции", - рассказал Архангельский. Адвокат добавил, что сотрудники полиции изъяли бутылки воды, которые были заказаны семьей. Весь товар имел маркировку "Честный знак". На момент публикации РИА Новости не располагает комментариями региональных СУСК России и ГУМВД России.

https://ria.ru/20240603/gastroenterolog-1950073170.html

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происшествия, россия, самарская область, самара