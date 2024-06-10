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Польский экс-судья Шмидт рассказал об ордере на его арест

Польский экс-судья Шмидт рассказал об ордере на его арест - РИА Новости, 10.06.2024

Польский экс-судья Шмидт рассказал об ордере на его арест

Польский экс-судья Томаш Шмидт, уехавший в Белоруссию из-за несогласия с политикой польских властей, заявил, что ордер на его арест действует только в странах... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T17:26

2024-06-10T17:26

2024-06-10T17:26

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александр лукашенко

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евросоюз

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МИНСК, 10 июн – РИА Новости. Польский экс-судья Томаш Шмидт, уехавший в Белоруссию из-за несогласия с политикой польских властей, заявил, что ордер на его арест действует только в странах ЕС. Ранее окружной суд Варшавы выдал европейский ордер на арест Шмидта. "Этот ордер имеет силу только в странах ЕС. Он не распространяется на Беларусь, Россию и многие другие страны. Для меня самой важной гарантией моей безопасности являются слова президента Александра Лукашенко, сказанные им представителям СМИ, о том, что я могу чувствовать себя в безопасности здесь, в Беларуси", - написал он в Telegram-канале. Что касается обвинений в шпионаже, то Шмидт сообщил, что "не получил ни одного письма по этому поводу, несмотря на то, что указал свой адрес". "Я стал врагом № 1 для нынешнего и бывшего правительства в Варшаве из-за публично высказанной своей точки зрения. Я говорил, что нужно вести переговоры с Россией и Беларусью, нужно возобновить нормальные отношения", - отметил экс-судья. "С красной меткой Интерпола ничего не вышло, поэтому тоталитарное правительство в Варшаве натравило на меня политически контролируемые прокуратуру и суды", - добавил он. Ранее Интерпол отказался разыскивать Шмидта по своим каналам. Реагируя на просьбу польских властей, в Интерполе сообщили, что организация отказалась выдать "красную карточку" в отношении судьи, поскольку "не разрешает обработку данных по своим каналам за действия против безопасности государства, которые считаются политическими преступлениями". Девятого мая председатель Высшего административного суда принял озвученное публично заявление Шмидта об отказе от должности судьи. Дисциплинарный суд при Высшем административном суде удовлетворил ходатайство прокурора и дал согласие на привлечение Шмидта к уголовной ответственности, а также на его задержание и временный арест. Ранее польская прокуратура направила в суд ходатайство о привлечении Шмидта к уголовной ответственности на основании доказательств, собранных в ходе расследования по делу об участии "в деятельности иностранной разведки против Республики Польша". Шмидт заочно арестован на три месяца.

https://ria.ru/20240429/agenty-1942941585.html

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в мире, белоруссия, варшава, россия, томаш шмидт (судья), александр лукашенко, интерпол, евросоюз