https://ria.ru/20240610/orban-1952070804.html

Орбан: на выборах в ЕП удалось замедлить поезд, ведущий Европу к войне

Орбан: на выборах в ЕП удалось замедлить поезд, ведущий Европу к войне - РИА Новости, 10.06.2024

Орбан: на выборах в ЕП удалось замедлить поезд, ведущий Европу к войне

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что выборы в Европарламент прошли так, как он планировал и хотел, по итогам удалось "замедлить поезд", который нес... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T22:18

2024-06-10T22:18

2024-06-10T22:18

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БУДАПЕШТ, 10 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что выборы в Европарламент прошли так, как он планировал и хотел, по итогам удалось "замедлить поезд", который нес Европу к новой войне. "В ходе кампании я говорил только о том, что выборы в Европарламент - это возможность замедлить или остановить все более быстрое сползание европейских политиков в войну. Сначала в Европе, потом в США. Если не получится сложить эти две половинки, если мы не сможем выиграть это состязание сторонников мира с войной, то скоро мы втянемся в войну в Европе", - сказал Орбан в интервью телеканалу М1. По его словам, выборы прошли как "планировали и хотели". "Этот поезд удалось замедлить. Можно и остановить, потому что во Франции, которая была страной, которая наиболее решительно выступала за войну, произошло настоящее политическое землетрясение. Там должны быть назначены парламентские выборы, и они уже были назначены, поскольку сторонники мира победили с такой огромной силой и большим количеством голосов. Если партии, выступающие за мир, смогут победить и на парламентских выборах, то, я думаю, мы выиграем первую половину", - отметил Орбан. Венгерский премьер добавил, что "теперь ждем (экс-президента США) Дональда Трампа, чтобы он в США принес вторую половину, и тогда наступит мир". Ранее Орбан заявил, что Европа несется к войне, как поезд "с безумным машинистом", необходимо этому помешать. По его словам, провоенные политики Европы, словно наркозависимые, хотят победить Россию, как пытались дважды в ХХ веке, но не понимают реальности. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что граждане ЕС на выборах в Европарламент могут нажать стоп-кран в поезде, который неудержимо мчится к третьей мировой войне. Орбан ранее заявил, что нынешние процессы через годы могут быть названы прелюдией к третьей мировой войне или даже ее эпизодом, если не остановить "военный психоз Брюсселя". Он отмечал, что заявления западных политиков и СМИ свидетельствуют о подготовке Европы к началу войны с Россией. По его словам, рабочие группы НАТО в Брюсселе пытаются определить, как альянс может принять участие в конфликте на Украине. Будапешт при этом думает над тем, как Венгрии, будучи членом НАТО, не участвовать в акциях альянса за пределами его территории, подчеркивал он.

https://ria.ru/20240606/evropa-1950797897.html

https://ria.ru/20240606/vybory-1950774099.html

https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html

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