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В МИД России заявили о необходимости скорректировать бюджет ОДКБ - РИА Новости, 10.06.2024
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06:45 10.06.2024 (обновлено: 14:40 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/odkb-1951853886.html
В МИД России заявили о необходимости скорректировать бюджет ОДКБ
В МИД России заявили о необходимости скорректировать бюджет ОДКБ - РИА Новости, 10.06.2024
В МИД России заявили о необходимости скорректировать бюджет ОДКБ
Бюджет ОДКБ скорректируют после отказа Армении платить взнос, сообщили РИА Новости в российском МИД. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T06:45
2024-06-10T14:40
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Бюджет ОДКБ скорректируют после отказа Армении платить взнос, сообщили РИА Новости в российском МИД."Естественно, с учетом отказа армянского руководства внести начисленный взнос требуется скорректировать бюджет ОДКБ на текущий год", — сказали в ведомстве, добавив, что проект решения Совета коллективной безопасности сейчас прорабатывается.Так в МИД прокомментировали заявление пресс-секретаря армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян о том, что Ереван решил воздержаться от участия в финансировании организации в этом году. При этом речи о перераспределении взносов не идет, подчеркнули дипломаты.&quot;По каким-то параметрам секретариат ОДКБ и Объединенный штаб ОДКБ сократили свою расходную часть, но в первую очередь за счет отзыва Ереваном или неназначения на квотные должности своих сотрудников в соответствующих структурах&quot;, — пояснили в МИД.Там отметили, что работа продолжится в штатном режиме, где-то секретариат ОДКБ будет использовать имеющиеся резервы. В ведомстве добавили, что задолженности по выплатам в бюджет со стороны Еревана случались и ранее. Тогда проблемы финансирования ОДКБ решались за счет резервов, а в дальнейшем задолженность погашалась."В любом случае исходим из того, что у Еревана сохраняются обязательства выполнения финансовых требований в соответствии с уставом организации и другими утвержденными главами государств — членов ОДКБ документами", — заявили в МИД.Взнос Армении в ОДКБ на 2024 год был определен в размере 53,22 миллиона рублей.Армения и ОДКБВ последнее время Армения сокращает участие в организациях на пространстве бывшего СССР. Так, в октябре прошлого года премьер-министр Никол Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, а затем не присутствовал на саммите СНГ. В ноябре он отказался участвовать в саммите ОДКБ в Минске.В середине февраля Пашинян сообщил о приостановке членства Армении в этом объединении. По его мнению, Договор о коллективной безопасности в отношении республики якобы не был выполнен, "в особенности в 2021-2022 годах". В марте Пашинян заявил, что Армения может выйти из ОДКБ, если та не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала ультимативной и оскорбительной риторикой заявления руководства Армении в отношении ОДКБ. Как напомнили в российском внешнеполитическом ведомстве, в сентябре 2022-го по просьбе Еревана была оперативно сформирована и направлена в приграничные районы страны оценочная миссия секретариата и Объединенного штаба организации. По итогам ее работы Совет коллективной безопасности принял решение развернуть в республике мониторинговую миссию, но армянские власти отвергли ее и предпочли пригласить псевдонаблюдателей из ЕС.Тем не менее Москва по-прежнему исходит из того, что Ереван продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ со всеми вытекающими правами и обязательствами, подчеркнули в министерстве.
https://ria.ru/20240422/pashinyan-1941651551.html
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ереван, россия, армения, одкб, в мире
Ереван, Россия, Армения, ОДКБ, В мире
В МИД России заявили о необходимости скорректировать бюджет ОДКБ

МИД: с учетом отказа Армении внести взнос требуется скорректировать бюджет ОДКБ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВоеннослужащие коллективных сил ОДКБ на учениях
Военнослужащие коллективных сил ОДКБ на учениях - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Военнослужащие коллективных сил ОДКБ на учениях. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Бюджет ОДКБ скорректируют после отказа Армении платить взнос, сообщили РИА Новости в российском МИД.
"Естественно, с учетом отказа армянского руководства внести начисленный взнос требуется скорректировать бюджет ОДКБ на текущий год", — сказали в ведомстве, добавив, что проект решения Совета коллективной безопасности сейчас прорабатывается.
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Так в МИД прокомментировали заявление пресс-секретаря армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян о том, что Ереван решил воздержаться от участия в финансировании организации в этом году.
При этом речи о перераспределении взносов не идет, подчеркнули дипломаты.
«

"По каким-то параметрам секретариат ОДКБ и Объединенный штаб ОДКБ сократили свою расходную часть, но в первую очередь за счет отзыва Ереваном или неназначения на квотные должности своих сотрудников в соответствующих структурах", — пояснили в МИД.

Там отметили, что работа продолжится в штатном режиме, где-то секретариат ОДКБ будет использовать имеющиеся резервы.
В ведомстве добавили, что задолженности по выплатам в бюджет со стороны Еревана случались и ранее. Тогда проблемы финансирования ОДКБ решались за счет резервов, а в дальнейшем задолженность погашалась.
"В любом случае исходим из того, что у Еревана сохраняются обязательства выполнения финансовых требований в соответствии с уставом организации и другими утвержденными главами государств — членов ОДКБ документами", — заявили в МИД.
Взнос Армении в ОДКБ на 2024 год был определен в размере 53,22 миллиона рублей.
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Армения и ОДКБ

В последнее время Армения сокращает участие в организациях на пространстве бывшего СССР. Так, в октябре прошлого года премьер-министр Никол Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, а затем не присутствовал на саммите СНГ. В ноябре он отказался участвовать в саммите ОДКБ в Минске.
В середине февраля Пашинян сообщил о приостановке членства Армении в этом объединении. По его мнению, Договор о коллективной безопасности в отношении республики якобы не был выполнен, "в особенности в 2021-2022 годах". В марте Пашинян заявил, что Армения может выйти из ОДКБ, если та не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала ультимативной и оскорбительной риторикой заявления руководства Армении в отношении ОДКБ. Как напомнили в российском внешнеполитическом ведомстве, в сентябре 2022-го по просьбе Еревана была оперативно сформирована и направлена в приграничные районы страны оценочная миссия секретариата и Объединенного штаба организации. По итогам ее работы Совет коллективной безопасности принял решение развернуть в республике мониторинговую миссию, но армянские власти отвергли ее и предпочли пригласить псевдонаблюдателей из ЕС.
Тем не менее Москва по-прежнему исходит из того, что Ереван продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ со всеми вытекающими правами и обязательствами, подчеркнули в министерстве.
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