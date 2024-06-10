https://ria.ru/20240610/odkb-1951853886.html

В МИД России заявили о необходимости скорректировать бюджет ОДКБ

В МИД России заявили о необходимости скорректировать бюджет ОДКБ - РИА Новости, 10.06.2024

В МИД России заявили о необходимости скорректировать бюджет ОДКБ

Бюджет ОДКБ скорректируют после отказа Армении платить взнос, сообщили РИА Новости в российском МИД. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T06:45

2024-06-10T06:45

2024-06-10T14:40

ереван

россия

армения

одкб

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755963531_0:155:3042:1866_1920x0_80_0_0_02d0af78808e5034844ba4227337a23d.jpg

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Бюджет ОДКБ скорректируют после отказа Армении платить взнос, сообщили РИА Новости в российском МИД."Естественно, с учетом отказа армянского руководства внести начисленный взнос требуется скорректировать бюджет ОДКБ на текущий год", — сказали в ведомстве, добавив, что проект решения Совета коллективной безопасности сейчас прорабатывается.Так в МИД прокомментировали заявление пресс-секретаря армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян о том, что Ереван решил воздержаться от участия в финансировании организации в этом году. При этом речи о перераспределении взносов не идет, подчеркнули дипломаты."По каким-то параметрам секретариат ОДКБ и Объединенный штаб ОДКБ сократили свою расходную часть, но в первую очередь за счет отзыва Ереваном или неназначения на квотные должности своих сотрудников в соответствующих структурах", — пояснили в МИД.Там отметили, что работа продолжится в штатном режиме, где-то секретариат ОДКБ будет использовать имеющиеся резервы. В ведомстве добавили, что задолженности по выплатам в бюджет со стороны Еревана случались и ранее. Тогда проблемы финансирования ОДКБ решались за счет резервов, а в дальнейшем задолженность погашалась."В любом случае исходим из того, что у Еревана сохраняются обязательства выполнения финансовых требований в соответствии с уставом организации и другими утвержденными главами государств — членов ОДКБ документами", — заявили в МИД.Взнос Армении в ОДКБ на 2024 год был определен в размере 53,22 миллиона рублей.Армения и ОДКБВ последнее время Армения сокращает участие в организациях на пространстве бывшего СССР. Так, в октябре прошлого года премьер-министр Никол Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, а затем не присутствовал на саммите СНГ. В ноябре он отказался участвовать в саммите ОДКБ в Минске.В середине февраля Пашинян сообщил о приостановке членства Армении в этом объединении. По его мнению, Договор о коллективной безопасности в отношении республики якобы не был выполнен, "в особенности в 2021-2022 годах". В марте Пашинян заявил, что Армения может выйти из ОДКБ, если та не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала ультимативной и оскорбительной риторикой заявления руководства Армении в отношении ОДКБ. Как напомнили в российском внешнеполитическом ведомстве, в сентябре 2022-го по просьбе Еревана была оперативно сформирована и направлена в приграничные районы страны оценочная миссия секретариата и Объединенного штаба организации. По итогам ее работы Совет коллективной безопасности принял решение развернуть в республике мониторинговую миссию, но армянские власти отвергли ее и предпочли пригласить псевдонаблюдателей из ЕС.Тем не менее Москва по-прежнему исходит из того, что Ереван продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ со всеми вытекающими правами и обязательствами, подчеркнули в министерстве.

https://ria.ru/20240422/pashinyan-1941651551.html

https://ria.ru/20240531/odkb-1949596808.html

https://ria.ru/20240422/stsenarii-1941350334.html

ереван

россия

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ереван, россия, армения, одкб, в мире