Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
СЦКК ДНР: ВСУ снова обстреляли Петровский район Донецка
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка "натовскими" снарядам калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.05 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 21.50 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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Представительство сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по этому району не менее 49 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, 18 из них - кассетного типа.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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