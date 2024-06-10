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При украинских обстрелах ДНР пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 10.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:30 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/obstrel-1952067025.html
При украинских обстрелах ДНР пострадали три мирных жителя
При украинских обстрелах ДНР пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 10.06.2024
При украинских обстрелах ДНР пострадали три мирных жителя
Три мирных жителя получили ранения различной степени тяжести в результате сбросов взрывоопасных предметов с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на ДНР в... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T21:30
2024-06-10T21:30
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения различной степени тяжести в результате сбросов взрывоопасных предметов с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на ДНР в понедельник, заявил глава республики Денис Пушилин. "В результате сброса взрывоопасных предметов с беспилотников вооруженных формирований Украины сегодня в республике пострадали три мирных жителя", - написал Пушилин в своем Telegram-канале, отметив, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В Петровском районе Донецка тяжелое ранение получил мужчина 1959 года рождения, в Верхнеторецком Ясиноватского муниципального округа ранения средней степени тяжести получили женщина 1957 года рождения и пожилой мужчина 1949 года рождения. Кроме того, в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждения получили три жилых домостроения в Кировском районе Донецка и в поселке Еленовка, пять объектов гражданской инфраструктуры (больница, трансформаторная подстанция, ЛЭП, инфраструктура оптовых баз, памятники). Также при атаке с помощью БПЛА-камикадзе в Кировском районе Донецка поврежден легковой автомобиль. "Совершено 32 обстрела со стороны противника, выпущено 66 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия калибром 122 миллиметра (унифицированные фугасные ракеты JROF-M), ствольная артиллерия калибра 155 миллиметра (в том числе кассетного типа), ударные БПЛА, БПЛА-камикадзе. Под огнем ВФУ Донецк, Горловка, Докучаевск, Ясиноватский район", - добавил Пушилин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинских обстрелах ДНР пострадали три мирных жителя

Пушилин: при украинских обстрелах ДНР пострадали три мирных жителя

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения различной степени тяжести в результате сбросов взрывоопасных предметов с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на ДНР в понедельник, заявил глава республики Денис Пушилин.
"В результате сброса взрывоопасных предметов с беспилотников вооруженных формирований Украины сегодня в республике пострадали три мирных жителя", - написал Пушилин в своем Telegram-канале, отметив, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
В Петровском районе Донецка тяжелое ранение получил мужчина 1959 года рождения, в Верхнеторецком Ясиноватского муниципального округа ранения средней степени тяжести получили женщина 1957 года рождения и пожилой мужчина 1949 года рождения.
Кроме того, в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждения получили три жилых домостроения в Кировском районе Донецка и в поселке Еленовка, пять объектов гражданской инфраструктуры (больница, трансформаторная подстанция, ЛЭП, инфраструктура оптовых баз, памятники). Также при атаке с помощью БПЛА-камикадзе в Кировском районе Донецка поврежден легковой автомобиль.
"Совершено 32 обстрела со стороны противника, выпущено 66 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия калибром 122 миллиметра (унифицированные фугасные ракеты JROF-M), ствольная артиллерия калибра 155 миллиметра (в том числе кассетного типа), ударные БПЛА, БПЛА-камикадзе. Под огнем ВФУ Донецк, Горловка, Докучаевск, Ясиноватский район", - добавил Пушилин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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