При украинских обстрелах ДНР пострадали три мирных жителя
Пушилин: при украинских обстрелах ДНР пострадали три мирных жителя
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения различной степени тяжести в результате сбросов взрывоопасных предметов с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на ДНР в понедельник, заявил глава республики Денис Пушилин.
"В результате сброса взрывоопасных предметов с беспилотников вооруженных формирований Украины сегодня в республике пострадали три мирных жителя", - написал Пушилин в своем Telegram-канале, отметив, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
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В Петровском районе Донецка тяжелое ранение получил мужчина 1959 года рождения, в Верхнеторецком Ясиноватского муниципального округа ранения средней степени тяжести получили женщина 1957 года рождения и пожилой мужчина 1949 года рождения.
Кроме того, в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждения получили три жилых домостроения в Кировском районе Донецка и в поселке Еленовка, пять объектов гражданской инфраструктуры (больница, трансформаторная подстанция, ЛЭП, инфраструктура оптовых баз, памятники). Также при атаке с помощью БПЛА-камикадзе в Кировском районе Донецка поврежден легковой автомобиль.
"Совершено 32 обстрела со стороны противника, выпущено 66 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия калибром 122 миллиметра (унифицированные фугасные ракеты JROF-M), ствольная артиллерия калибра 155 миллиметра (в том числе кассетного типа), ударные БПЛА, БПЛА-камикадзе. Под огнем ВФУ Донецк, Горловка, Докучаевск, Ясиноватский район", - добавил Пушилин.
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