https://ria.ru/20240610/obstrel-1952067025.html

При украинских обстрелах ДНР пострадали три мирных жителя

При украинских обстрелах ДНР пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 10.06.2024

При украинских обстрелах ДНР пострадали три мирных жителя

Три мирных жителя получили ранения различной степени тяжести в результате сбросов взрывоопасных предметов с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на ДНР в... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T21:30

2024-06-10T21:30

2024-06-10T21:30

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения различной степени тяжести в результате сбросов взрывоопасных предметов с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на ДНР в понедельник, заявил глава республики Денис Пушилин. "В результате сброса взрывоопасных предметов с беспилотников вооруженных формирований Украины сегодня в республике пострадали три мирных жителя", - написал Пушилин в своем Telegram-канале, отметив, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В Петровском районе Донецка тяжелое ранение получил мужчина 1959 года рождения, в Верхнеторецком Ясиноватского муниципального округа ранения средней степени тяжести получили женщина 1957 года рождения и пожилой мужчина 1949 года рождения. Кроме того, в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждения получили три жилых домостроения в Кировском районе Донецка и в поселке Еленовка, пять объектов гражданской инфраструктуры (больница, трансформаторная подстанция, ЛЭП, инфраструктура оптовых баз, памятники). Также при атаке с помощью БПЛА-камикадзе в Кировском районе Донецка поврежден легковой автомобиль. "Совершено 32 обстрела со стороны противника, выпущено 66 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия калибром 122 миллиметра (унифицированные фугасные ракеты JROF-M), ствольная артиллерия калибра 155 миллиметра (в том числе кассетного типа), ударные БПЛА, БПЛА-камикадзе. Под огнем ВФУ Донецк, Горловка, Докучаевск, Ясиноватский район", - добавил Пушилин.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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донецк, кировский район, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия