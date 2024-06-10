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При украинских атаках на Белгородскую область пострадали еще три человека
При украинских атаках на Белгородскую область пострадали еще три человека - РИА Новости, 10.06.2024
При украинских атаках на Белгородскую область пострадали еще три человека
Еще три человека пострадали от атак беспилотниками в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T20:53
2024-06-10T20:53
2024-06-10T21:03
белгородская область
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
вячеслав гладков
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Еще три человека пострадали от атак беспилотниками в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Ранее глава региона сообщал, что число пострадавших после подрыва на мине в Шебекино достигло пяти человек."Еще три человека пострадали от атак беспилотниками", - написал он в Telegram-канале.Гладков уточнил, что в результате атаки на автомобиль в Шебекино от взрыва ранена женщина, она доставлена в больницу. У нее сотрясение головного мозга и множественные открытые раны лица и шеи. Врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь. Кроме автомобиля пострадавшей осколками повреждён ещё один легковой автомобиль."В Грайворонском городском округе в районную больницу самостоятельно обратились двое мужчин с закрытыми черепно-мозговыми травмами, контузией и сотрясением головного мозга. Один мужчина получил ранение сегодня в результате атаки дрона в поле между поселками Чапаевский и Горьковский. В момент атаки его не было в кабине КамАЗа, но позже он почувствовал ухудшение состояния и обратился за медицинской помощью", - добавил губернатор.По словам Гладкова, второй пострадавший получил ранение в селе Безымено в воскресенье, но обратился в больницу только на следующий день, когда почувствовал недомогание. После оказанной медицинской помощи они отпущены домой на амбулаторное лечение.
https://ria.ru/20240610/spetsoperatsiya-1952009911.html
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белгородская область, происшествия, шебекино, вячеслав гладков
Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Вячеслав Гладков
При украинских атаках на Белгородскую область пострадали еще три человека
Гладков: при украинских атаках на Белгородскую область пострадали еще 3 человека
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Еще три человека пострадали от атак беспилотниками в Белгородской области, сообщил губернатор
Вячеслав Гладков.
Ранее глава региона сообщал, что число пострадавших после подрыва на мине в Шебекино
достигло пяти человек.
"Еще три человека пострадали от атак беспилотниками", - написал он в Telegram-канале.
Гладков уточнил, что в результате атаки на автомобиль в Шебекино от взрыва ранена женщина, она доставлена в больницу. У нее сотрясение головного мозга и множественные открытые раны лица и шеи. Врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь. Кроме автомобиля пострадавшей осколками повреждён ещё один легковой автомобиль.
"В Грайворонском городском округе в районную больницу самостоятельно обратились двое мужчин с закрытыми черепно-мозговыми травмами, контузией и сотрясением головного мозга. Один мужчина получил ранение сегодня в результате атаки дрона в поле между поселками Чапаевский и Горьковский. В момент атаки его не было в кабине КамАЗа, но позже он почувствовал ухудшение состояния и обратился за медицинской помощью", - добавил губернатор.
По словам Гладкова, второй пострадавший получил ранение в селе Безымено в воскресенье, но обратился в больницу только на следующий день, когда почувствовал недомогание. После оказанной медицинской помощи они отпущены домой на амбулаторное лечение.