https://ria.ru/20240610/obstrel-1951964584.html

В Докучаевске ракетным обстрелом ВСУ повредило больницу и мемориал

В Докучаевске ракетным обстрелом ВСУ повредило больницу и мемориал - РИА Новости, 10.06.2024

В Докучаевске ракетным обстрелом ВСУ повредило больницу и мемориал

Два отделения центральной городской больницы, памятник защитникам и мемориал "Вечный огонь" в городском парке повреждены в результате ракетного обстрела... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T15:10

2024-06-10T15:10

2024-06-10T15:10

специальная военная операция на украине

докучаевск

донецкая народная республика

словакия

сцкк

вооруженные силы украины

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Два отделения центральной городской больницы, памятник защитникам и мемориал "Вечный огонь" в городском парке повреждены в результате ракетного обстрела Докучаевска украинскими войсками в понедельник, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы повреждения по двум адресам: - ГБУ "Центральная городская больница города Докучаевска" (отделение педиатрии, женская консультация) и трансформаторная подстанция по улице Комсомольской; памятник Защитникам Отечества и мемориал "Вечный огонь" в Городском парке имени Чехова", - говорится в сообщении представительства. Ранее ведомство сообщило, что в 05.50 мск ВСУ выпустили по городу две ракеты из РСЗО. По данным представительства, огонь велся из РСЗО калибра 122 миллиметра, использованы унифицированные фугасные ракеты JROF-M с увеличенной до 40,2 километра дальностью и повышенной ударной силой, произведенные в Словакии и переданные Украине странами, входящими в блок НАТО.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

докучаевск

донецкая народная республика

словакия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

докучаевск, донецкая народная республика, словакия, сцкк, вооруженные силы украины, нато, происшествия