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В Докучаевске ракетным обстрелом ВСУ повредило больницу и мемориал - РИА Новости, 10.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:10 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/obstrel-1951964584.html
В Докучаевске ракетным обстрелом ВСУ повредило больницу и мемориал
В Докучаевске ракетным обстрелом ВСУ повредило больницу и мемориал - РИА Новости, 10.06.2024
В Докучаевске ракетным обстрелом ВСУ повредило больницу и мемориал
Два отделения центральной городской больницы, памятник защитникам и мемориал "Вечный огонь" в городском парке повреждены в результате ракетного обстрела... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T15:10
2024-06-10T15:10
специальная военная операция на украине
докучаевск
донецкая народная республика
словакия
сцкк
вооруженные силы украины
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Два отделения центральной городской больницы, памятник защитникам и мемориал "Вечный огонь" в городском парке повреждены в результате ракетного обстрела Докучаевска украинскими войсками в понедельник, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы повреждения по двум адресам: - ГБУ "Центральная городская больница города Докучаевска" (отделение педиатрии, женская консультация) и трансформаторная подстанция по улице Комсомольской; памятник Защитникам Отечества и мемориал "Вечный огонь" в Городском парке имени Чехова", - говорится в сообщении представительства. Ранее ведомство сообщило, что в 05.50 мск ВСУ выпустили по городу две ракеты из РСЗО. По данным представительства, огонь велся из РСЗО калибра 122 миллиметра, использованы унифицированные фугасные ракеты JROF-M с увеличенной до 40,2 километра дальностью и повышенной ударной силой, произведенные в Словакии и переданные Украине странами, входящими в блок НАТО.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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докучаевск, донецкая народная республика, словакия, сцкк, вооруженные силы украины, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Докучаевск, Донецкая Народная Республика, Словакия, СЦКК, Вооруженные силы Украины, НАТО, Происшествия
В Докучаевске ракетным обстрелом ВСУ повредило больницу и мемориал

ДНР: в Докучаевске обстрел ВСУ повредил отделения больницы и памятник защитникам

© Фото : ДНР в СЦКК/TelegramПоследствия обстрела центральной городской больницы Докучаевска
Последствия обстрела центральной городской больницы Докучаевска - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Фото : ДНР в СЦКК/Telegram
Последствия обстрела центральной городской больницы Докучаевска
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Два отделения центральной городской больницы, памятник защитникам и мемориал "Вечный огонь" в городском парке повреждены в результате ракетного обстрела Докучаевска украинскими войсками в понедельник, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы повреждения по двум адресам: - ГБУ "Центральная городская больница города Докучаевска" (отделение педиатрии, женская консультация) и трансформаторная подстанция по улице Комсомольской; памятник Защитникам Отечества и мемориал "Вечный огонь" в Городском парке имени Чехова", - говорится в сообщении представительства.
Ранее ведомство сообщило, что в 05.50 мск ВСУ выпустили по городу две ракеты из РСЗО.
По данным представительства, огонь велся из РСЗО калибра 122 миллиметра, использованы унифицированные фугасные ракеты JROF-M с увеличенной до 40,2 километра дальностью и повышенной ударной силой, произведенные в Словакии и переданные Украине странами, входящими в блок НАТО.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДокучаевскДонецкая Народная РеспубликаСловакияСЦККВооруженные силы УкраиныНАТОПроисшествия
 
 
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