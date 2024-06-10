https://ria.ru/20240610/obstrel-1951964584.html
В Докучаевске ракетным обстрелом ВСУ повредило больницу и мемориал
В Докучаевске ракетным обстрелом ВСУ повредило больницу и мемориал - РИА Новости, 10.06.2024
В Докучаевске ракетным обстрелом ВСУ повредило больницу и мемориал
Два отделения центральной городской больницы, памятник защитникам и мемориал "Вечный огонь" в городском парке повреждены в результате ракетного обстрела... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T15:10
2024-06-10T15:10
2024-06-10T15:10
специальная военная операция на украине
докучаевск
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вооруженные силы украины
нато
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Два отделения центральной городской больницы, памятник защитникам и мемориал "Вечный огонь" в городском парке повреждены в результате ракетного обстрела Докучаевска украинскими войсками в понедельник, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы повреждения по двум адресам: - ГБУ "Центральная городская больница города Докучаевска" (отделение педиатрии, женская консультация) и трансформаторная подстанция по улице Комсомольской; памятник Защитникам Отечества и мемориал "Вечный огонь" в Городском парке имени Чехова", - говорится в сообщении представительства. Ранее ведомство сообщило, что в 05.50 мск ВСУ выпустили по городу две ракеты из РСЗО. По данным представительства, огонь велся из РСЗО калибра 122 миллиметра, использованы унифицированные фугасные ракеты JROF-M с увеличенной до 40,2 километра дальностью и повышенной ударной силой, произведенные в Словакии и переданные Украине странами, входящими в блок НАТО.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
докучаевск, донецкая народная республика, словакия, сцкк, вооруженные силы украины, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Докучаевск, Донецкая Народная Республика, Словакия, СЦКК, Вооруженные силы Украины, НАТО, Происшествия
В Докучаевске ракетным обстрелом ВСУ повредило больницу и мемориал
ДНР: в Докучаевске обстрел ВСУ повредил отделения больницы и памятник защитникам