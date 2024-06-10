https://ria.ru/20240610/obstrel-1951948596.html

Украинские войска обстреляли Каховку в Херсонской области

Украинские войска обстреляли Каховку в Херсонской области - РИА Новости, 10.06.2024

Украинские войска обстреляли Каховку в Херсонской области

Украинские войска повторно в понедельник атаковали город Каховку в Херсонской области, возник пожар в многоквартирном доме, сообщил глава администрации... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T14:14

2024-06-10T14:14

2024-06-10T14:28

специальная военная операция на украине

каховка

вооруженные силы украины

херсонская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Украинские войска повторно в понедельник атаковали город Каховку в Херсонской области, возник пожар в многоквартирном доме, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук.Ранее в понедельник дрон ВСУ атаковал общественную приемную администрации города, был ранен мужчина."И снова киевские террористы атаковали жилой массив на левом берегу Днепра. Каховка. Пушкина, 103. Горит квартира на втором этаже", - написал Филипчук в своем Telegram-канале.Кроме того, по его словам, в городе зафиксирован и третий прилет.Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html

каховка

херсонская область

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каховка, вооруженные силы украины, херсонская область , происшествия