https://ria.ru/20240610/obstrel-1951936848.html

Украинские войска выпустили более 20 натовских снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили более 20 натовских снарядов по Донецку - РИА Новости, 10.06.2024

Украинские войска выпустили более 20 натовских снарядов по Донецку

Украинские войска почти за три часа выпустили 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, из них восемь – кассетного типа,... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T13:34

2024-06-10T13:34

2024-06-10T13:34

специальная военная операция на украине

петровский район

сцкк

донецк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска почти за три часа выпустили 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, из них восемь – кассетного типа, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:30 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале представительства. По данным СЦКК, с 9:10 до 11:20 ВСУ выпустили по Петровскому району еще девять снарядов кассетного типа и десять - калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5 до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. В конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента США Джо Байдена из Демократической партии готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхана Омара, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html

https://ria.ru/20240605/doroga-1950545325.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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петровский район, сцкк, донецк, донецкая народная республика, происшествия