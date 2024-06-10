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В ДНР два мирных жителя пострадали при сбросе боеприпаса - РИА Новости, 10.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:34 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/obstrel-1951899073.html
В ДНР два мирных жителя пострадали при сбросе боеприпаса
В ДНР два мирных жителя пострадали при сбросе боеприпаса - РИА Новости, 10.06.2024
В ДНР два мирных жителя пострадали при сбросе боеприпаса
Два мирных жителя ранены в понедельник при сбросе боеприпаса украинским беспилотником в поселке Верхнеторецкое в ДНР, сообщил глава Ясиноватского муниципального РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T11:34
2024-06-10T11:34
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в понедельник при сбросе боеприпаса украинским беспилотником в поселке Верхнеторецкое в ДНР, сообщил глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко в Telegram-канале. "В населенном пункте Верхнеторецкое (Ясиноватский муниципальный округ) ранение получили мужчина 1949 года рождения и женщина 1957 года рождения. Предварительно, сброс боеприпаса с беспилотного летательного аппарата", - написал Шевченко. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), атака украинского беспилотника на Верхнеторецкое была совершена в 9.30, был сброшен один взрывоопасный предмет. Верхнеторецкое находится примерно в 25 километрах к северу от Донецка.
https://ria.ru/20240605/doroga-1950545325.html
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донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Происшествия
В ДНР два мирных жителя пострадали при сбросе боеприпаса

Глава Ясиноватского округа Шевченко: два мирных жителя ранены при атаке БПЛА

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в понедельник при сбросе боеприпаса украинским беспилотником в поселке Верхнеторецкое в ДНР, сообщил глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко в Telegram-канале.
"В населенном пункте Верхнеторецкое (Ясиноватский муниципальный округ) ранение получили мужчина 1949 года рождения и женщина 1957 года рождения. Предварительно, сброс боеприпаса с беспилотного летательного аппарата", - написал Шевченко.
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), атака украинского беспилотника на Верхнеторецкое была совершена в 9.30, был сброшен один взрывоопасный предмет.
Верхнеторецкое находится примерно в 25 километрах к северу от Донецка.
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5 июня, 04:35
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦККПроисшествия
 
 
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