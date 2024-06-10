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Источник: ВСУ обстреляли Херсонскую область более 40 раз за сутки - РИА Новости, 10.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:03 10.06.2024 (обновлено: 13:39 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/obstrel-1951876528.html
Источник: ВСУ обстреляли Херсонскую область более 40 раз за сутки
Источник: ВСУ обстреляли Херсонскую область более 40 раз за сутки - РИА Новости, 10.06.2024
Источник: ВСУ обстреляли Херсонскую область более 40 раз за сутки
Украинская армия за сутки нанесла 44 артиллерийских удара по девяти населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T10:03
2024-06-10T13:39
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 10 июн - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 44 артиллерийских удара по девяти населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Вооруженные силы киевского режима продолжили террористические обстрелы гражданских объектов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 22 артиллерийских удара. Еще 22 прилета из ствольной артиллерии со стороны ВСУ было зафиксировано ночью. Обстрелам подверглись девять населенных пунктов Херсонской области", - сообщил источник. Уточняется, что ВСУ нанесли удары по населенным пунктам Новая Маячка, Каиры, Новая Каховка, Корсунка, Алешки, Василевка, Каховка, Песчановка и Саги. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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херсонская область , россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Происшествия
Источник: ВСУ обстреляли Херсонскую область более 40 раз за сутки

ВСУ нанесли 44 артиллерийских удара по левобережью Херсонской области за сутки

© Фото : Павел Филипчук/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ общественной приемной администрации в Каховке. 10 июня 2024
Последствия обстрела со стороны ВСУ общественной приемной администрации в Каховке. 10 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Фото : Павел Филипчук/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ общественной приемной администрации в Каховке. 10 июня 2024
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ГЕНИЧЕСК, 10 июн - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 44 артиллерийских удара по девяти населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Вооруженные силы киевского режима продолжили террористические обстрелы гражданских объектов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 22 артиллерийских удара. Еще 22 прилета из ствольной артиллерии со стороны ВСУ было зафиксировано ночью. Обстрелам подверглись девять населенных пунктов Херсонской области", - сообщил источник.
Уточняется, что ВСУ нанесли удары по населенным пунктам Новая Маячка, Каиры, Новая Каховка, Корсунка, Алешки, Василевка, Каховка, Песчановка и Саги.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияПроисшествия
 
 
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