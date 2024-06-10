https://ria.ru/20240610/obstrel-1951876528.html

Источник: ВСУ обстреляли Херсонскую область более 40 раз за сутки

Источник: ВСУ обстреляли Херсонскую область более 40 раз за сутки - РИА Новости, 10.06.2024

Источник: ВСУ обстреляли Херсонскую область более 40 раз за сутки

Украинская армия за сутки нанесла 44 артиллерийских удара по девяти населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T10:03

2024-06-10T10:03

2024-06-10T13:39

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 10 июн - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 44 артиллерийских удара по девяти населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Вооруженные силы киевского режима продолжили террористические обстрелы гражданских объектов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 22 артиллерийских удара. Еще 22 прилета из ствольной артиллерии со стороны ВСУ было зафиксировано ночью. Обстрелам подверглись девять населенных пунктов Херсонской области", - сообщил источник. Уточняется, что ВСУ нанесли удары по населенным пунктам Новая Маячка, Каиры, Новая Каховка, Корсунка, Алешки, Василевка, Каховка, Песчановка и Саги. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html

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херсонская область , россия, происшествия