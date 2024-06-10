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При атаке ВСУ на Шебекино пострадали трое мирных жителей
При атаке ВСУ на Шебекино пострадали трое мирных жителей - РИА Новости, 10.06.2024
При атаке ВСУ на Шебекино пострадали трое мирных жителей
При атаке ВСУ на Шебекино пострадали трое мирных жителей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T09:13
2024-06-10T09:13
2024-06-10T10:06
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БЕЛГОРОД, 10 июн — РИА Новости. При атаке ВСУ на Шебекино пострадали трое мирных жителей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Город Шебекино подвергся атаке ВСУ. По предварительной информации, пострадали трое мирных жителей. Мужчину со множественными осколочными ранениями рук и ног и ранением грудной клетки бригада скорой помощи доставляет в больницу № 2 города Белгорода", — написал глава региона.Еще двух женщин с осколочными ранениями госпитализировали в областную клиническую больницу.В Шебекино и селах Нежеголь и Ржевка получили повреждения линии электропередачи, частично нарушено энергоснабжение, уточнил Гладков.На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240529/pushilin-1949196776.html
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При атаке ВСУ на Шебекино пострадали трое мирных жителей
Губернатор Гладков: при атаке ВСУ на Шебекино пострадали трое мирных жителей