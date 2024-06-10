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При атаке ВСУ на Шебекино пострадали трое мирных жителей - РИА Новости, 10.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:13 10.06.2024 (обновлено: 10:06 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/obstrel-1951865482.html
При атаке ВСУ на Шебекино пострадали трое мирных жителей
При атаке ВСУ на Шебекино пострадали трое мирных жителей - РИА Новости, 10.06.2024
При атаке ВСУ на Шебекино пострадали трое мирных жителей
При атаке ВСУ на Шебекино пострадали трое мирных жителей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T09:13
2024-06-10T10:06
специальная военная операция на украине
шебекино
происшествия
вячеслав гладков
белгородская область
вооруженные силы украины
белгород
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БЕЛГОРОД, 10 июн — РИА Новости. При атаке ВСУ на Шебекино пострадали трое мирных жителей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Город Шебекино подвергся атаке ВСУ. По предварительной информации, пострадали трое мирных жителей. Мужчину со множественными осколочными ранениями рук и ног и ранением грудной клетки бригада скорой помощи доставляет в больницу № 2 города Белгорода", — написал глава региона.Еще двух женщин с осколочными ранениями госпитализировали в областную клиническую больницу.В Шебекино и селах Нежеголь и Ржевка получили повреждения линии электропередачи, частично нарушено энергоснабжение, уточнил Гладков.На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240529/pushilin-1949196776.html
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шебекино, происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, вооруженные силы украины, белгород
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Белгород
При атаке ВСУ на Шебекино пострадали трое мирных жителей

Губернатор Гладков: при атаке ВСУ на Шебекино пострадали трое мирных жителей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 10 июн — РИА Новости. При атаке ВСУ на Шебекино пострадали трое мирных жителей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Город Шебекино подвергся атаке ВСУ. По предварительной информации, пострадали трое мирных жителей. Мужчину со множественными осколочными ранениями рук и ног и ранением грудной клетки бригада скорой помощи доставляет в больницу № 2 города Белгорода", — написал глава региона.
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Еще двух женщин с осколочными ранениями госпитализировали в областную клиническую больницу.
В Шебекино и селах Нежеголь и Ржевка получили повреждения линии электропередачи, частично нарушено энергоснабжение, уточнил Гладков.

Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и почти ежедневно подвергается обстрелам противника.

На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноПроисшествияВячеслав ГладковБелгородская областьВооруженные силы УкраиныБелгород
 
 
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