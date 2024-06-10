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ОАК приступил к летным сертификационным испытаниям SJ-100 - РИА Новости, 10.06.2024
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16:00 10.06.2024 (обновлено: 16:17 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/oak-1951981227.html
ОАК приступил к летным сертификационным испытаниям SJ-100
ОАК приступил к летным сертификационным испытаниям SJ-100 - РИА Новости, 10.06.2024
ОАК приступил к летным сертификационным испытаниям SJ-100
Объединенная авиационная корпорация приступила к летным сертификационным испытаниям российского ближнемагистрального самолета SJ-100, сегодня состоялся первый... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T16:00
2024-06-10T16:17
космос - риа наука
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
sj-100
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Объединенная авиационная корпорация приступила к летным сертификационным испытаниям российского ближнемагистрального самолета SJ-100, сегодня состоялся первый полет в их рамках, говорится в Telegram-канале ОАК."Есть посадка! SJ-100 выполнил первый полёт по программе летных сертификационных испытаний", - отмечается в сообщении."Этот полет положил начало программе летных испытаний, которые составляют существенную часть работ при сертификации импортозамещенной модификации самолета. Всего до конца 2025 года нам предстоит выполнить около 200 полетов, их интенсивность, безусловно, возрастет с присоединением к испытаниям еще двух опытных образцов, которые в настоящее время ожидают установки двигателей ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре. Эти испытания позволят нам гарантировать безопасность миллионов пассажиров, которые окажутся на борту SJ-100 уже в ближайшие годы", – отметил замгендиректора ОАК по гражданской авиации – гендиректор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский.В конце апреля в корпорации сообщали, что опытный образец импортозамещенного российского самолета SJ-100 прилетел на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова в подмосковный Жуковский для подготовки к летным сертификационным испытаниям.Согласно актуализированной кабмином РФ комплексной программе развития авиационной отрасли, сертификацию этого самолета планируется завершить в 2025 году.В рамках первого полета, который состоялся на аэродроме ЛИИ в Жуковском, испытывалась отечественная топливная система, уточнили в ОАК.Самолет пилотировал экипаж в составе командира воздушного судна, летчика-испытателя Вадима Широких, летчика-испытателя Леонида Чикунова, летчика-испытателя, эксперта сертификационного центра Михаила Трубникова, ведущего инженера по летным испытаниям ВС, бортового оператора Дениса Велижанина и ведущего инженера по летным испытаниям ВС, бортового оператора, эксперта сертификационного центра Геворга Мацакяна.Продолжительность полета составила 2,5 часа, он прошел штатно, было выполнено 15 испытательных режимов, отказов в работе оборудования зафиксировано не было. Для ускорения программы первый опытный образец самолета выполняет полеты на франко-российских двигателях SaM146, еще два опытных образца присоединятся к испытаниям, когда к полетам будет допущен двигатель ПД-8.
https://ria.ru/20240301/samolet-1930380363.html
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Летные сертификационные испытания SJ-100
Стартовали летные сертификационные испытания SJ-100, в понедельник состоялся первый полет в их рамках, сообщили в ОАК.
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космос - риа наука, объединенная авиастроительная корпорация (оак), sj-100
Космос - РИА Наука, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), SJ-100
ОАК приступил к летным сертификационным испытаниям SJ-100

ОАК: сегодня состоялся первый полет SJ-100 в рамках летных испытаний

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Объединенная авиационная корпорация приступила к летным сертификационным испытаниям российского ближнемагистрального самолета SJ-100, сегодня состоялся первый полет в их рамках, говорится в Telegram-канале ОАК.
«
"Есть посадка! SJ-100 выполнил первый полёт по программе летных сертификационных испытаний", - отмечается в сообщении.
"Этот полет положил начало программе летных испытаний, которые составляют существенную часть работ при сертификации импортозамещенной модификации самолета. Всего до конца 2025 года нам предстоит выполнить около 200 полетов, их интенсивность, безусловно, возрастет с присоединением к испытаниям еще двух опытных образцов, которые в настоящее время ожидают установки двигателей ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре. Эти испытания позволят нам гарантировать безопасность миллионов пассажиров, которые окажутся на борту SJ-100 уже в ближайшие годы", – отметил замгендиректора ОАК по гражданской авиации – гендиректор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский.
В конце апреля в корпорации сообщали, что опытный образец импортозамещенного российского самолета SJ-100 прилетел на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова в подмосковный Жуковский для подготовки к летным сертификационным испытаниям.
Согласно актуализированной кабмином РФ комплексной программе развития авиационной отрасли, сертификацию этого самолета планируется завершить в 2025 году.
В рамках первого полета, который состоялся на аэродроме ЛИИ в Жуковском, испытывалась отечественная топливная система, уточнили в ОАК.
Самолет пилотировал экипаж в составе командира воздушного судна, летчика-испытателя Вадима Широких, летчика-испытателя Леонида Чикунова, летчика-испытателя, эксперта сертификационного центра Михаила Трубникова, ведущего инженера по летным испытаниям ВС, бортового оператора Дениса Велижанина и ведущего инженера по летным испытаниям ВС, бортового оператора, эксперта сертификационного центра Геворга Мацакяна.
Продолжительность полета составила 2,5 часа, он прошел штатно, было выполнено 15 испытательных режимов, отказов в работе оборудования зафиксировано не было. Для ускорения программы первый опытный образец самолета выполняет полеты на франко-российских двигателях SaM146, еще два опытных образца присоединятся к испытаниям, когда к полетам будет допущен двигатель ПД-8.
Российский самолет SJ-100 с импортозамещенным оборудованием - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
СМИ: поставки самолетов SJ-100 перенесли на 2026 год
1 марта, 02:49
 
Космос - РИА НаукаОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)SJ-100
 
 
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