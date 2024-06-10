https://ria.ru/20240610/nayem-1951887481.html

Премьер Украины не пустил Найема на конференцию в Германии

Премьер Украины не пустил Найема на конференцию в Германии - РИА Новости, 10.06.2024

Премьер Украины не пустил Найема на конференцию в Германии

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не пустил главу агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема на конференцию в Германии 11-12 июня,... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T10:51

2024-06-10T10:51

2024-06-10T12:01

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не пустил главу агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема на конференцию в Германии 11-12 июня, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на письмо самого чиновника."Премьер-министр лично отклонил мою просьбу отправиться в командировку в Берлин, не указав причин", — отметил политик.По данным СМИ, речь идет о внутриполитических разногласиях. Так, Найем получил должность при содействии министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова, которого уволили в начале мая. При этом замену ему еще не нашли."Решение заблокировать посещение (конференции по восстановлению Украины. — Прим. ред.) Найемом и неспособность назначить министра на постоянной основе может создать впечатление, что правительство Украины не считает восстановление неотложным вопросом", — говорится в публикации.Как писала в конце мая Financial Times со ссылкой на источники, страны G7 предупредили Киев, что считают увольнение Кубракова разрушительным шагом, не поддающимся объяснению. По информации газеты, он поддерживал тесные рабочие отношения с чиновниками из США и ЕС.Читайте в Дзен: Признают уже все: надежды Киева рухнули. Зеленскому пришли плохие новости из ШвейцарииМакрон допетушился: ультраправые общипали его до роспуска парламента

https://ria.ru/20240529/zelenskiy-1948994326.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, германия, киев, мустафа найем, денис шмыгаль, g7, евросоюз