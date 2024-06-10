Рейтинг@Mail.ru
Премьер Украины не пустил Найема на конференцию в Германии - РИА Новости, 10.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:51 10.06.2024 (обновлено: 12:01 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/nayem-1951887481.html
Премьер Украины не пустил Найема на конференцию в Германии
Премьер Украины не пустил Найема на конференцию в Германии - РИА Новости, 10.06.2024
Премьер Украины не пустил Найема на конференцию в Германии
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не пустил главу агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема на конференцию в Германии 11-12 июня,... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T10:51
2024-06-10T12:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
киев
мустафа найем
денис шмыгаль
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568164445_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_13407f75c6c8c0d02b2c4b02a3aacbae.jpg
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не пустил главу агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема на конференцию в Германии 11-12 июня, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на письмо самого чиновника."Премьер-министр лично отклонил мою просьбу отправиться в командировку в Берлин, не указав причин", — отметил политик.По данным СМИ, речь идет о внутриполитических разногласиях. Так, Найем получил должность при содействии министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова, которого уволили в начале мая. При этом замену ему еще не нашли.&quot;Решение заблокировать посещение (конференции по восстановлению Украины. — Прим. ред.) Найемом и неспособность назначить министра на постоянной основе может создать впечатление, что правительство Украины не считает восстановление неотложным вопросом&quot;, — говорится в публикации.Как писала в конце мая Financial Times со ссылкой на источники, страны G7 предупредили Киев, что считают увольнение Кубракова разрушительным шагом, не поддающимся объяснению. По информации газеты, он поддерживал тесные рабочие отношения с чиновниками из США и ЕС.Читайте в Дзен: Признают уже все: надежды Киева рухнули. Зеленскому пришли плохие новости из ШвейцарииМакрон допетушился: ультраправые общипали его до роспуска парламента
https://ria.ru/20240529/zelenskiy-1948994326.html
https://ria.ru/20240606/ukraina-1950869993.html
украина
германия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568164445_48:0:2153:1579_1920x0_80_0_0_b72e505c86a047f942e1cad37a4f2cac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, киев, мустафа найем, денис шмыгаль, g7, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Киев, Мустафа Найем, Денис Шмыгаль, G7, Евросоюз
Премьер Украины не пустил Найема на конференцию в Германии

Bloomberg: Шмыгаль отклонил просьбу Найема об участии в конференции по Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не пустил главу агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема на конференцию в Германии 11-12 июня, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на письмо самого чиновника.
"Премьер-министр лично отклонил мою просьбу отправиться в командировку в Берлин, не указав причин", — отметил политик.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Зеленский — все: законная власть на Украине перешла спикеру Рады
29 мая, 08:00
По данным СМИ, речь идет о внутриполитических разногласиях. Так, Найем получил должность при содействии министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова, которого уволили в начале мая. При этом замену ему еще не нашли.
«

"Решение заблокировать посещение (конференции по восстановлению Украины. — Прим. ред.) Найемом и неспособность назначить министра на постоянной основе может создать впечатление, что правительство Украины не считает восстановление неотложным вопросом", — говорится в публикации.

Как писала в конце мая Financial Times со ссылкой на источники, страны G7 предупредили Киев, что считают увольнение Кубракова разрушительным шагом, не поддающимся объяснению. По информации газеты, он поддерживал тесные рабочие отношения с чиновниками из США и ЕС.
Читайте в Дзен: Признают уже все: надежды Киева рухнули. Зеленскому пришли плохие новости из Швейцарии
Макрон допетушился: ультраправые общипали его до роспуска парламента
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Глобалисты взвинтили ставки по Украине
6 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияКиевМустафа НайемДенис ШмыгальG7Евросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала