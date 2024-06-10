https://ria.ru/20240610/nalogi-1951853689.html

Производители удобрений на неделе обсудят с властями налоговые новации

Производители удобрений на неделе обсудят с властями налоговые новации - РИА Новости, 10.06.2024

Производители удобрений на неделе обсудят с властями налоговые новации

Минпромторг и Минэкономразвития РФ на этой неделе проведут с производителями удобрений совещания по поводу налоговых новаций, предложенных Минфином, в части... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T06:43

2024-06-10T06:43

2024-06-10T06:43

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Минпромторг и Минэкономразвития РФ на этой неделе проведут с производителями удобрений совещания по поводу налоговых новаций, предложенных Минфином, в части повышения НДПИ, "Фосагро" рассчитывает на их пересмотр, заявил РИА Новости гендиректор компании Михаил Рыбников. Минфин 28 мая предложил ряд изменений в налоговую систему России. Касательно рентных секторов Минфин предлагает увеличить НДПИ для добычи железа в 1,15 раза, для производства калия - в 2,3 раза, фосфора - в 2 раза, а также ввести акциз для производителей азотных удобрений на приобретение газа для производства аммиака в 1200 рублей за тысячу кубов. В этих отраслях высокая рентабельность при низкой налоговой нагрузке, пояснял Минфин. И подчеркивал, что доходы от природных богатств должны идти на поддержку граждан и бизнеса, а не оседать у владельцев рентных компаний. Правительство РФ на прошлой неделе внесло в Госдуму разработанный Минфином пакет налоговых поправок. Документ для обсуждения в весеннюю сессию включает в себя сразу три законопроекта: поправки в закон о бюджете на 2024-2026 годы, а также в Налоговый и Бюджетный кодексы. "Мы в любом случае отправим нашу официальную позицию в начале недели в Минпромторг, соответственно, на неделе планируется ряд совещаний с участием и Минпромторга, и Министерства экономического развития", - сказал Рыбников. Он выразил надежду, что предложенные Минфином параметры по НДПИ могут еще быть скорректированы. "Я считаю, что дискуссия важна, надо выбрать наилучший вариант, который бы решил и вопрос сбора средств, необходимых государству, и выбрал те механизмы, которые обеспечат дальнейшее развитие отрасли", - пояснил Рыбников.

https://ria.ru/20240606/egorov-1950992393.html

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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)